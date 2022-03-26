بعد شهر على اندلاع الحرب: قصف روسي مستمر على اوكرانيا

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بعد حوالي شهر من اندلاع الحرب، يواصل الجيش الروسي هجماته على أوكرانيا بلا هوادة. ولا تزال كييف وخاركيف تتعرضان لقصف عنيف. وضع معيشي كارثي لمن تبقى من سكان في ماريوبول التي لحق بها دمار كبير.
من المقرر أن يلتقي المفاوضون الأوكرانيون والروس في اسطنبول لمحاولة وقف الحرب، في الوقت الذي تدور فيه معارك شرسة على الأرض بين الجيشين الروسي والأوكراني، فيما تتصاعد النداءات للتصدي لكارثة إنسانية في ماريوبول المحاصرة.
تحتضن تركيا لقاء تفاوضيا جديدا بين الوفدين الروسي والأوكراني، ويؤكد الطرفان أنهما لم يصلا بعد لأيّ توافقات حول النقاط الخلافية، في وقت حذرت فيه موسكو وسائل إعلام روسية من بث حوار للرئيس الأوكراني.
كشف تقرير استخباراتي غربي عن تقدم أوكراني وتراجع روسي في محيط كييف، مع استمرار القصف الروسي على العاصمة ومدن أخرى، أبرزها ماريوبول المحاصرة، وسط جهود جديدة لإجلاء سكان المدينة.
أمام المقاومة الأوكرانية الشرسة، يبدو أن القوات الروسية بدأت تركز على حصار المدن التي تخوض مواجهة مباشرة مع القوات الانفصالية، وزيلنسكي يطلب مجددا من بولندا طائرات عسكرية محذرا من أن تمدد روسيا غزوها على بلدان أخرى.
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