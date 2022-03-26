بعد شهر على اندلاع الحرب: قصف روسي مستمر على اوكرانيا

جولة مفاوضات جديدة بين أوكرانيا وروسيا ووضع "كارثي" في ماريوبول

من المقرر أن يلتقي المفاوضون الأوكرانيون والروس في اسطنبول لمحاولة وقف الحرب، في الوقت الذي تدور فيه معارك شرسة على الأرض بين الجيشين الروسي والأوكراني، فيما تتصاعد النداءات للتصدي لكارثة إنسانية في ماريوبول المحاصرة.