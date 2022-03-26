 بعد شهر على اندلاع الحرب: قصف روسي مستمر على اوكرانيا | DW الأخبار | DW | 28.03.2022

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DW الأخبار

بعد شهر على اندلاع الحرب: قصف روسي مستمر على اوكرانيا

بعد حوالي شهر من اندلاع الحرب، يواصل الجيش الروسي هجماته على أوكرانيا بلا هوادة. ولا تزال كييف وخاركيف تتعرضان لقصف عنيف. وضع معيشي كارثي لمن تبقى من سكان في ماريوبول التي لحق بها دمار كبير.

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