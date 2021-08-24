 بعد شكوى بوليساريو.. العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين مع المغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2021

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بعد شكوى بوليساريو.. العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين مع المغرب

بعد دقائق من صدور حكم المحكمة أكد المغرب والاتحاد الأوروبي على "التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية..". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت العمل باتفاقين تجاريين بين الرباط وبروكسل بسبب منتجات قادمة من الصحراء الغربية.

محكمة العل الأوروبية في لوكسمبورغ

محكمة العل الأوروبية في لوكسمبورغ

قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الأربعاء (29 سبتمبر/ أيلول 2021) بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.

مختارات

محكمة العدل الاوروبية تستثني مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، من اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكون أن هذا الاتفاق يخالف مبدأ "تقرير المصير" كما افادت المحكمة في بيان.

رفضت محكمة العدل الأوروبية دعوى لحركة البوليساريو ضد الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب. وقالت المحكمة أن الاتفاقية لا تسري على الصحراء الغربية ولا تشمل الجبهة، وبالتالي لا يمكن للجبهة تحريك دعوى ضدها.

ونصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية "معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية".

واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما"، و"أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات".

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وبعد قرار المحكمة مباشرة أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ "الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بينهما.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في تصريح مشترك عقب صدور القرار "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون ... في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية".

وأضافا "سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن".

وتطالب جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر/ أيلول 1991.

في حين يعتبرها المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها، جزءًا لا يتجزأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

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