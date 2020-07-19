بعد شتوتغارت.. عاصمة المال الألمانية تشهد أحداث شغب

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (19 تموز/ يوليو 2020) عن حدوث أعمال شغب عنيفة وسط مدينة فرانكفورت (على الماين) ليلة السبت/الأحد. وذكرت الشرطة أن نحو ثلاثة آلاف شخص كانوا يحتفلون في ساحة الأوبرا (أوبرنبلاتس) في عاصمة المال الألمانية عندما بدأت أعمال الشغب.

وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على 39 شخصا إثر ذلك، وأن 9 منهم لا يزالوا بالحبس الاحتياطي صباح اليوم.

وبحسب الشرطة، كان هناك شجار شارك فيه 18 شخصا في ساحة الأوبرا حوالي الساعة الثالثة فجر الأحد بتوقيت ألمانيا. وظل أحد المشاركين في الشجار على الأرض، حينئذ أرادت الشرطة التدخل، وخلال ذلك تمت مهاجمة أفرادها، وتم قذفهم بزجاجات، وسط تصفيق من المتفرجين، وأصيب خمسة من أفراد الشرطة، ثم تم إخلاء ساحة الأوبرا.

في غضون ذلك أعلنت الشرطة في فرانكفورت أن أحداث الشغب التي وقعت في ساحة الأوبرا، سيتم بحثها في مؤتمر أمني غداً الاثنين. وقال غيرهارد بيريسفيل، رئيس شرطة المدينة في مؤتمر صحفي إن الشرطة ستبحث في المؤتمر مع مسؤولي المدينة التدابير التي يتعين استخلاصها من هذه الأحداث.

وعبّر بيريسفيل عن صدمته لما شهدته المدينة واصفا أحداث الشغب التي شهدها مركزها بأنها "عنوان سلبي شامل" لما جرى في الأسابيع الماضية. ومضى إلى القول في مؤتمره الصحفي "إنه لأمر سيء، فقد اختمر الأمر خلال الأيام الماضية ثم تفجر هذه الليلة". وأضاف قائلا: "من حيث العدد والنوعية، فأنا لم أشهد من قبل شيئا من هذا في فرانكفورت".

غيرهارد بيريسفيل، رئيس شرطة مدينة فرانكفورت في مؤتمر صحفي.

وباتت ساحة الأوبرا مكان تجمع شعبي لما يسميه الإعلام "حفلات كورونا" بما أن الحانات والملاهي الليلية ما زالت مغلقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الاحتفالات سلمية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب عنيفة. وقال بيريسفيل إن أفراد الشرطة تعرضوا لهجوم "كبير" بالرشق بالزجاجات من جمع ضم ما يتراوح بين 500 إلى 800 "من مثيري الاضطراب".

ويشار إلى أن مدينة شتوتغارت كانت قد شهدت مؤخرا أحداث عنف خطيرة أثارت اهتماما على مستوى ألمانيا، حيث قام مخربون بتدمير واجهات محلات ونهبوها.

م.م/أ.ح (د ب ا، أ ف ب)