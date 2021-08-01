 بعد سيطرة طالبان.. نجوم على مواقع التواصل يوقفون حساباتهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد سيطرة طالبان.. نجوم على مواقع التواصل يوقفون حساباتهم

بعد سيطرة طالبان على كابول، قرّر عدد من مشاهير الإنترنت حذف حساباتهم، خصوصا منهم من كانوا يتبعون نمط حياة منفتح. ولا تزال أذهان عدد من الأفغان تتذكر كيف كانت الحياة تحت حكم طالبان ما بين 1996 و2001.

كابول

سيلفي مع مقاتلي طالبان في كابول بعد سيطرتهم على المدينة

تسببت عودة طالبان إلى الحكم بصدمة عبر الشبكات الاجتماعية في أفغانستان، فاختفى بعض المؤثرين البارزين أو فروا فيما هرع سكان وناشطون لمسح "حياتهم الرقمية".

كانت المغنية صديقة مددكار نجمة على "انستغرام" و"يوتيوب". غير أن عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بدّدت أحلامها، على غرار مؤثرين كثر وأحدثت زلزالا حقيقيا عبر الشبكات الاجتماعية في أفغانستان.

وقد حققت هذه الشابة البالغة 22 عاما وهي مشاركة سابقة في برنامج "أفغان ستار" (نجم الأفغان) للمواهب الغنائية، شهرة كبيرة في البلاد بفضل صوتها المميز.

وأمضت مددكار المسلمة المحجبة، أيامها في نشر فيديوهات لمتابعيها البالغ عددهم أكثر من 21 ألفا على "يوتيوب" و182 ألفا على "إنستغرام".

وفي 14 آب/أغسطس، تغيّرت نبرتها بصورة جذرية عندما عبّرت للمرة الأولى عن رأيها السياسي عبر "إنستغرام".

وكتبت "لا أحب التعبير عن ألمي عبر الإنترنت، لكني سئمت من هذا كله. قلبي ينشطر عندما أرى أن أرضي ووطني يُدمران ببطء". وفي اليوم التالي، سيطر مقاتلو طالبان على كابول، واختفت مذاك مددكار عن صفحاتها.

ويخشى الملايين من جيل الشباب الأفغاني، خصوصا النساء وأفراد الأقليات الدينية، أن تعرضهم منشوراتهم القديمة على الشبكات الاجتماعية لمخاطر بعد حكم طالبان.

ولا يغيب عن بالهم كيف فرضت طالبان تطبيقا متشددا للغاية للشريعة الإسلامية بين العامين 1996 و2001.

مشاهدة الفيديو 02:26

رحلات الإجلاء الجوية من أفغانستان: رعب وشعور بالذنب

مختارات

زراعة المخدرات لا تزال أحد المصادر الرئيسية للدخل لطالبان، وتنتج أفغانستان أكثر من 80 بالمئة من الأفيون في العالم. فهل تفي طالبان بوعدها بالتخلي عن زراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون والهيروين؟

بسبب "الضبابية لدى المجتمع الدولي بشأن أفغانستان"، علّق صندوق النقد الدولي المساعدات المرصودة للبلاد بينما يركز الصندوق مجهوداته على إجلاء موظفيه. وسط أنباء تفيد بسقوط قتلى في أسد آباد و"عمليات تطهير" في خوست.

تشتد المخاوف على مصير الصحفيين وموظفين كانوا يعملون في الدوائر الحكومية وإلى جانب القوات الأجنبية. تقرير أممي يؤكد ما سبق لنشطاء أن نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثين عن "حملة تطهير".

رغم تطمينات الناطق باسم طالبان، لايزال الصحفيون وعائلاتهم في خطر شديد بأفغانستان. مؤسسة دويتشه فيله أعلنت أن طالبان قتلت قريبا لصحفي يعمل لديها وأصابت آخر. المدير العام للمؤسسة بيتر ليمبورغ دعا الحكومة الألمانية للتحرك.

وكان ممنوعا على النساء الخروج من دون محرم ذكر أو العمل، كما مُنعت الفتيات من ارتياد المدرسة. أما اللاتي كنّ يُتهمن بجرائم مثل الزنا فكنّ يُجلدن ويُرجمن حتى الموت.

وتشكل هايده شادات أيقونة موضة لأفغانيات كثيرات، إذ استقطبت 290 ألف متابع على "إنستغرام" و400 ألف على "تيك توك".

وهي كانت تضيء يوميا على أحدث الفساتين من متجرها الراقي في كابول. وفي أحد أحدث فيديوهاتها، ظهرت في فستان شفاف مع أغنية "ليفيتايتينغ" لدوا ليبا في الخلفية الموسيقية.

لكنها لم تكن تنسج أي أوهام بشأن تبعات وصول طالبان إلى الحكم على وضع النساء اللواتي يعملن مثلها في قطاع الموضة.

وقالت في مقابلة أجرتها أخيرا مع قناة "زي دي اف" الألمانية "إذا ما سقطت كابول في أيدي طالبان، الناس في وضعي لن يكونوا في أمان". وأضافت "هم لا يستطيعون تقبل النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب مثلي ويعملن".

والخوف من عودة طالبان إلى الحكم دفع بها أخيرا للهرب إلى تركيا. وقد حاول غيرها من المشاهير والمؤثرين البارزين سلوك درب الهجرة أيضا.

وقد نشرت أريانا سعيد، وهي إحدى أشهر مغنيات أفغانستان، الأربعاء صورة سيلفي تظهرها في طائرة عسكرية أميركية متجهة إلى الدوحة.

وكتبت "أنا بخير ولا أزال على قيد الحياة بعد بضع ليال لن أنساها أبدا. سأبقى معكم إلى الأبد بقلبي وصلواتي وأفكاري".

لكنّ آخرين لم يكونوا محظوظين بهذا القدر. فقد دأب اللاعب الشاب في الفريق الوطني لكرة القدم للشباب زكي أنوري على نشر صور ذاتية له عبر الشبكات الاجتماعية. لكنه توفي أخيرا إثر سقوطه من طائرة أميركية كان متمسكا بها خلال إقلاعها من مطار كابول.

وبعد توصيات من ناشطين وصحافيين وجمعيات، أعلنت "فيسبوك" خصائص جديدة تتيح للمستخدمين الأفغان إغلاق حساباتهم سريعا.

وقالت الشبكة العملاقة المالكة أيضا لتطبيق "واتساب" إنها تصنف طالبان "منظمة إرهابية" منذ سنوات وتمنع الحسابات المرتبطة بالحركة على منصتها وأيضا على "إنستغرام" التابعة لها.

ونشرت مجموعة "هيومن رايتس فرست" الأميركية الحقوقية نصائح بلغتي الداري والبشتو عن الطريقة التي يمكن للأفغان من خلالها أن يمسحوا كامل منشوراتهم السابقة من صفحاتهم.

ع.ا/ف.ي( أ ف ب)

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي


مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Humvees that belong to Afghan Special Forces are seen destroyed during heavy clashes with Taliban during the rescue mission of a police officer besieged at a check post, in Kandahar province, Afghanistan, July 13, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo

أفغانستان- تعليق الرحلات في مطار قندهار بعد قصف طالبان 01.08.2021

قالت حركة طالبان إنها قصفت بالصواريخ مطار قندهار في جنوب أفغانستان بسبب ما وضفته أنه "استخدام للمطار في هجمات جوية" على قواتها. يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر فيه الحركة يومياً على المزيد من الأراضي.