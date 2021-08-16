بعد سيطرة طالبان.. حالة رعب تسود الأفغان في ألمانيا

يعيش برويز أيوبي - طالب أفغاني وصل قبل أيام إلى ألمانيا- في حالة رعب ليس فقط حيال وضعه هنا وإنما أيضا إزاء مصير زوجته وأسرته في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور.
وفي مقابلة مع DW، يقول: "عائلتي تعيش في كابول الآن وأهلي يختبئون في مكان ما فيما يقوم مسلحو طالبان بتفتيش جميع المنازل". ويضيف "أنهم يطرقون الأبواب ويبحثون عن الأشخاص الذين كانوا يعملون مع الحكومة الأفغانية أو الجيش الأفغاني أو الذين يحملون أسلحة أو ذخائر. لا أعرف ماذا سيحدث لها الآن؟"
وكان أيوبي يشير في حديثه إلى زوجته التي كانت عضوة في منظمة "شبكة النساء الأفغانيات" وهي إحدى منظمات المجتمع المدني.
وفقا لأيوبي، فإن زوجته تختبئ وتعيش في حالة رعب دائم عقب قيام طالبان بقطع الطرق المؤدية لمطار كابول وإغلاقها بشكل كامل، مضيفا "الوضع في الوقت الحالي أصبح مرعبا ومخيفا بدرجة كبيرة".
ووصل أيوبي - وهو طالب في عامه الـ 26 من إقليم فرح الواقع غربي أفغانستان، إلى ألمانيا قبل يوم من سقوط كابول في أيدي مسلحي طالبان وذلك بفضل حصوله على تأشيرة دراسة.
ولم يكن أمام أيوبي سوى الهروب من أفغانستان وترك أسرته إذ يشدد على ذلك بقوله: "كانت أفكاري و إيديولوجتي دائما ضد طالبان ونظامها. أنا أنتمي إلى أسرة سياسية، كما أني حصلت على تعليم غربي لذا فإن أفكاري السياسية والاجتماعية لن تكون مقبولة لمسلحي طالبان. وقد تلقت أنا وأسرتي تهديدات من طالبان عدة مرات."
حالة يأس إزاء أفغانستان
وقال إنه لم يكن يتوقع سقوط كابول في أيدي طالبان، مضيفا "رئيسنا كان دائم القول بان هناك عملية السلام جارية وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة مؤقتة وعقب ذلك سيتم نقل السلطة إلى طالبان، لكن الوضع تغير بوتيرة سريعة".
ويؤكد أيوبي على أنه لا يثق في تعهدات طالبان بعدم شن أعمال انتقامية، مضيفا "أنهم يتلاعبون ويكذبون من أجل طمأنة الناس". ويقول إنه وردت إليه أنباء تفيد بأن طالبان قتلت العديد من الأشخاص في الأقاليم التي احتلتها.
ويضيف "أنا متأكد بنسبة مئة بالمئة من أن مسلحي طالبان لديهم قوائم بأسماء الأشخاص الذين كانوا يعملون مع الحكومة والذين تحدثوا عن طالبان بسوء في السابق. مسلحو طالبان سوف ينتقمون منهم".
يخشى برويز أيوبي الذي انتقل للعيش في ألمانيا، على سلامة أسرته في أفغانستان
وفيما يتعلق بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، يقول أيوبي إن هذا الأمر لم يتم بطريقة جيدة، مضيفا "يمكنني التدليل على هذا بما حدث في قاعدة باغرام الجوية. غادروا ليلا دون تنبيه أحد. لقد خانوا أفغانستان".
ويشير أيوبي إلى أنه لا يزال في حيرة بالغة حيال انهيار الجيش الأفغاني بسرعة أمام مسلحي طالبان، مضيفا "لا يمكنني استيعاب ما وقع في أفغانستان. لماذا غادروا؟ لماذا لم تُطلق رصاصة واحدة فيما كانت كابول تسقط؟ كيف حدث هذا دون وقوع أي قتال بين جنودنا وطالبان؟"
محنة الأفغان الذين ساعدوا الألمان
من جانبها أقرت الحكومة الألمانية بأن الآلاف من الأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة والجيش الألماني أو ساعدوهم لا يزالون عالقين في كابول رغم التطمينات من حصولهم على حق اللجوء في ألمانيا فيما أدت التأخيرات الطويلة في حصولهم على تأشيرات لدخول ألمانيا، إلى نوع من الارتباك البيروقراطي.
وفي ذلك، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الأفغان الذين ساعدوا الجيش الألماني، ووصلوا إلى ألمانيا واجهوا الكثير من الصعاب.وأضافت التقارير بأن هؤلاء الأفغان لم يتم مساعدتهم في ترتيب رحلتهم إلى ألمانيا إذ اضطروا إلى القيام بذلك بأنفسهم وشمل ذلك الذين تم إبلاغهم بالمدينة التي يسافرون إليها بعيد وصولهم إلى ألمانيا.
وأشارت التقارير إلى أنه لم يتم استقبال هؤلاء الأفغان في المطارات الألمانية ولم يتم إبلاغهم إلى أين سيسافرون داخل ألمانيا بل تُرك الأمر في بعض الأحيان إلى أقاربهم للتواصل مع نزل اللاجئين لتنظيم مأوى للوافدين الجدد.
ورغم المتاعب والصعاب، إلا أن أيوبي يقول إنه من غير المرجح أن يفكر في العودة إلى أفغانستان عقب انتهاء التأشيرة التي حصل عليها في الحادي والثلاثين من أغسطس / آب الجاري.
بن نايت / م.ع
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
أفغان يائسون يحاولون دخول مطار كابول
تواصل العائلات الأفغانية محاولاتها اليائسة للوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. وحتى الأطفال تدفقوا بين الحشود التي تسعى بكل قواها للهروب في اللحظات الأخيرة من حركة طالبان التي اقتحمت العاصمة.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
مستقبل غامض أمام الأفغان
كان أمام الأفغان خياران، منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد، وأحلاهما مر: إما البقاء اعتمادا على قدرة القوات الحكومية على وقف زحف طالبان أو الفرار إلى الدول المجاورة. والآن بعد أن استولت حركة طالبان على العاصمة كابول، بات كثيرون الآن في مأزق، خصوصا مع الغموض الذي يلف المشهد الأفغاني، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
حشود غير مسبوقة تتجمع في المطار
المطار الرئيسي في كابول، والذي سمي على اسم حامد كرزاي، أول رئيس تولى السلطة بعد الإطاحة بطالبان، بات مسرحا لحشود يائسة مطلع الأسبوع، يحدوهم الأمل في ركوب الطائرات والفرار من طالبان. وبينما سارعت القوى الغربية لإجلاء مجموعات صغيرة، مؤلفة في معظمها من رعايا تلك الدول، وبعض الموظفين المحليين، تم إيقاف الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
طالبان تستولي على القصر الرئاسي
زحف طالبان الذي تواصل حتى سقوط العاصمة كابول، شهد سيطرة مقاتلي الحركة على القصر الرئاسي يوم الأحد (15 أغسطس/آب). وأظهرت مقاطع فيديو قادة ومقاتلي طالبان جالسين داخل القصر معلنين النصر في حملتهم ضد الجيش الأفغاني.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
الخوف من حكم الإسلامويين
الأنظار تتركز الآن نحو الخطوات القادمة، إذ يخشى كثيرون من الحكم الإسلامي المتشدد لطالبان، رغم أن الحركة أصدرت بيانا زعمت فيه أنها لن تنتقم من الأشخاص الذين ساندوا التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة. خلال حقبة حكم طالبان السابقة، منعت النساء والفتيات من التعليم. والآن سارع السكان في كابول للتصرف قبل فوات الآن، محاولين إخفاء الصور التي قد لا يحبها الأصوليون.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
عبور الحدود إلى باكستان
وبينما اكتظت الحشود حول وفي داخل مطار حامد كرزاي سعيا منهم للمغادرة، كان هناك آخرون يعبرون الحدود برا باتجاه باكستان. وقال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد لـDW إن حكومة بلاده أغلقت معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
عودة طالبان لم تستغرق سوى أسابيع بعد الانسحاب الأمريكي
الولايات المتحدة وحلفاؤها دخلوا أفغانستان معلنين الحرب، بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وأطاحوا بحركة طالبان. ولكن بعد عشرين عاما انهار الجيش الأفغاني بشكل مفاجئ، بعيد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
قيادة طالبان
الفترة الأولى لحكم طالبان امتدت من عام 1996 إلى عام 2001. وخلالها فرضت الحركة تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية. الحركة تأسست تحت قيادة الملا عمر. أما قائدها الأعلى اليوم فهو هبة الله آخُند زاده. الرئيس المؤسس المشارك الملا بردار، الظاهر في هذه الصورة، يترأس المكتب السياسي للحركة.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
طالبان تنصب رايتها
تقول طالبان إنها مستعدة للسيطرة على البلاد، متعهدة أنها لن تضر بالمدنيين الذين تعاونوا مع القوات الغربية. وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، في تصريح أنهم "مستعدون لإجراء حوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وضمان الحماية اللازمة لهم". الأمر نفسه أكده الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له من كابول. قد يكون من الصعب تصديق هذا الكلام.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
خطر على النساء والأطفال
من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
فرار الرئيس غني
هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد في 15 أغسطس/آب. وصرح بالقول: "كي نتجنب الفيضان النازف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج"، لكنه شدد على أنه سيواصل الكفاح من أجل بلاده.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
الرئيس السابق كرزاي يدعو للسلام
أنشأ القادة الأفغان مجلسا للقاء طالبان وإدارة نقل السلطة. الرئيس السابق حميد كرزاي، الذي يقود هذا المجلس، قال إن الهدف هو: "منع الفوضى وتقليل معاناة الشعب" وإدارة "انتقال سلمي" للسلطة.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون
قامت ألمانيا بإرسال طائرات عسكرية للمساعدة في الإجلاء من أفغانستان، بعد أن أغلقت سفارتها في كابول. الأمر نفسه تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، حيث تقوم بإجلاء القوات والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين من البلاد.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
احتجاجات في الولايات المتحدة
خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".