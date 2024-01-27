بعد سلسلة هزائم.. تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم

بعدما تشاور مع زوجته وأخيه، أعلن تشافي رحيله عن تدريب برشلونة وقال: لا أريد أن أكون مشكلة للفريق. وجاء إعلان قراره بعد هزائم محبطة في عدة بطولات. رغم ذلك لا يزال تشافي يعتقد أن فريقه قادر على الفوز بالألقاب هذا الموسم.

أعلن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال وذلك في أحدث خسارة تلحق بالفريق الكاتالوني، مؤكدا أنه يريد أن يكون "مشكلة لبرشلونة، بل أريد أن أكون حلا".

أعلن تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه سيغادر منصبه بنهاية الموسم الجاري وذلك عقب الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5/3 مساء اليوم السبت (27 يناير/ كانون الثاني 2024) في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية من المؤتمر الصحفي "النادي بحاجة لتغيير الأجواء فاليوم لعبنا واحدة من أقسى المباريات في مسيرتي". وأضاف "لقد تشاورت في القرار مع زوجتي وأخي وأعضاء الجهاز المعاون ولا أريد أن أكون مشكلة لبرشلونة، بل أريد أن أكون حلا".

وتلقى برشلونة حامل اللقب بخسارته أمام فياريال ضربة موجعة في سعيه إلى الدفاع عن لقب بطل الليغا حيث تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر مؤقتا بانتظار مباراة جيرونا المتصدر السابق ومضيفه سلتا فيغو الأحد، علما بأن الناديين الكاتالوني والملكي يملكان مباراة مؤجلة من المرحلة 20 ضد أوساسونا وخيتافي سيخوضانها الأربعاء والخميس المقبلين توالياً.

كما خرج النادي الكاتالوني من ربع نهائي مسابقة كأس الملك على يد أتلتيك بلباو الأربعاء، ومني بهزيمة مذلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي في الرياض.

وتابع المدرب الشاب "أعتقد أنني يمكن أن أكون حلا حتى شهر حزيران/يونيو خاصة أنني قمت بعمل جيد". وواصل مدرب برشلونة "لدي كل الطاقة وقادرون على المنافسة على لقب الدوري رغم ابتعادنا بفارق عشر نقاط، الأمر بالتأكيد صعب، ولكننا سنحاول".

وشدد تشافي هرنانديز: "رحيلي هو القرار الصحيح، فالأجواء الآن داخل الفريق سلبية للغاية ولا أجد تفسيرا لذلك". وتابع "أعتقد أن هذا هو الحل وبالطبع أتمنى أن نفوز بلقب دوري أبطال أوروبا". وقال: "لقد قررت الرحيل منذ فترة طويلة، ربما لم يكن من المخطط الإعلان عن القرار الليلة ولكنه كان معروفا".

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي الإيطالي في دور الـ16 في شهري شباط/فبراير وأذار/مارس.

وأوضح تشافي أنه، حتى لو فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم فإنه لن يغير رأيه ويبقى، وقال إنه لا يزال يعتقد أن فريقه قادر على الفوز بالألقاب هذا الموسم. وتابع: "أنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى بهذا التغيير في الديناميكية.. سنواصل المنافسة على لقب الدوري، الأمر صعب جدا لكننا سنقاتل".

وأردف قائلا "لم أتحدث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، لقد رأيت مدى الإحباط الذي كانوا عليه اليوم وسأتحدث معهم غدًا، وهذا أحد أسباب ذلك".

ص.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)