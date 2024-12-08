قوات إسرائيلية تنتشر في المنطقة العازلة بالجولان

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات أمنية إلى منطقة الجولان كأول ردّ فعل "احترازي" بعد إسقاط نظام بشار الأسد، ويقول إنه ""لن يتدخل" في الأحداث الجارية في سوريا".

بعد إعلان المعارضة المسلحة، إسقاط نظام بشار الأسد، قال الجيش الإسرائيلي الأحد 8 ديسمبر / كانون الأول 2024 إنه نشر قوات في المنطقة العازلة وفي عدد من النقاط الهامة للدفاع في ضوء الأحداث في سوريا.

وذكرت قناة "إن "12 التلفزيونية الإسرائيلية أن هذا كان إجراء أمنيا بعدما سيطرت السوريون المعارضون على البلد المجاور لإسرائيل.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي حاليا أنه ليس من المحتمل أن تشن المعارضة السورية المسلحة هجمات على إسرائيل. كما أنه أعلن أنه "لن يتدخل" في الأحداث الجارية في سوريا.

قبل ذلك تحدثت تقارير إعلامية متطابقة، عن توغل دبابات إسرائيلية إلى المنطقة العازلة مع سوريا في مرتفعات الجولان المحتلة. وقال مصدر محلي في منطقة القنيطرة الحدودية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القوات الإسرائيلية توغلت لمسافة 15 مترا داخل الأراضي السورية وأطلقت أربع قذائف. بينما رفضت محطة إذاعية عسكرية إسرائيلية التعليق على هذه التقارير.

وحسب مراسل لموقع والا نيوز، فإن الإسرائيليين "أبلغوا مقاتلي المعارضة السورية بعدم الاقتراب من الحدود"، وحذروا من أن إسرائيل سترد بالقوة إذا انتهكوا اتفاق فصل القوات.

واستولى الجيش الإسرائيلي على مرتفعات الجولان من سوريا في عام 1967 وضمها في عام 1981. وبموجب القانون الدولي، تعتبر الهضبة الصخرية ذات

الأهمية الاستراتيجية أرضا سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

واعترفتالولايات المتحدة، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. وتسيطر قوات حفظ

السلام التابعة للأمم المتحدة على منطقة عازلة تبلغ مساحتها نحو 235 كيلومترا مربعا بين إسرائيل وسوريا.

يذكر أن المعارضة السورية أعلنت في بيان على التلفزيون الرسمي، الأحد (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024)، إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاما في أول بيان من

نوعه بعد تقدم خاطف للمعارضة المسلحة أذهل العالم.

و.ب / ع.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)