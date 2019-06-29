 بعد ساعات من النقاش ـ واشنطن تعرقل قرارا دوليا ضد حفتر | أخبار | DW | 04.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد ساعات من النقاش ـ واشنطن تعرقل قرارا دوليا ضد حفتر

انعقد ليل الأربعاء اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية الغارة الجوية التي استهدفت مركزا لإيواء اللاجئين شرق طرابلس، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى. التحركات اتجهت نحو إصداربيان تنديد لكنه اصطدم برفض أمريكي.

مشاهدة الفيديو 24:40

من المسؤول عن قتل اللاجئين في ليبيا؟

عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول القصف الجوي الذي استهدف مركزا للاجئين في تاجوراء شرقي ليبيا، قدمت بريطانيا ليل الأربعاء/ الخميس (الرابع من يوليو/ يونيو 2019)، مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتُّهم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بشنّها. ودعا مشروع البيان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

لكنّ دبلوماسيين أميركيين قالوا خلال الجلسة إنهم طلبوا ضوء أخضر من واشنطن للموافقة على النص، غير أن المحادثات انتهت من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة، بحسب ما قالت مصادر لوكالة فرانس برس.

وقتل 44 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة في ضربة جوية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مركزاً لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وصرّح سفير البيرو لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن أنّ النقاشات حول البيان لا تزال مستمرّة لكنّ دبلوماسيين في المجلس قالوا إنهم لا يتوقّعون أن تثمر.

وأطلق حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، في الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة من عدة فصائل مسلّحة.

ومواقف القوى الكبرى منقسمة حيال الحملة العسكرية التي يشنّها حفتر، وسط رفض أميركي وروسي لنداءات وقف إطلاق النار.

ويدعو مشروع البيان المتحاربين الى "خفض التصعيد فوراً والالتزام بوقف إطلاق النار". وتبادلت حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات حفتر الاتهامات بشنّ الهجوم.

 ودانت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الضربة الجوية "المشينة" لكنّها لم تدع إلى وقف لإطلاق النار. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن غضبه لاستهداف المركز داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة كانت قد قدمت معلومات عن إحداثيات مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين شرق طرابلس إلى الأطراف المتحاربين لضمان سلامة المدنيين المتواجدين فيه.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ) 

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


مختارات

بعد التخلي عنهم ـ اللاجئون الحلقة الأضعف في الصراع الليبي

وقع ما حذرت منه أكثر من منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وسقط عشرات القتلى والجرحى في ضربة جوية طالت معسكراً لإيواء اللاجئين والمهاجرين بمدينة تاجوراء الليبية. فمن هو المسؤول "الحقيقي" عن مقتل هؤلاء؟ (03.07.2019)  

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في قصف مركز المهاجرين بطرابلس

وكأن معاناة المهاجرين في ليبيا لا تكفي، حتى تستهدف غارة جوية مركزا لإيواء اللاجئين في تاجوراء شرقي طرابلس، مخلفة عشرات القتلى والجرحى. حكومة الوفاق حملت المسؤولية لقوات حفتر، فيما دعت الأمم المتحدة للتحقيق في الحادث. (03.07.2019)  

الأمم المتحدة: قصف مركز المهاجرين في تاجوراء "جريمة حرب"

وصفت الأمم المتحدة قصف مركز اللاجئين قرب طرابلس بأنه يرقى لمستوى "جريمة حرب". ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط. (03.07.2019)  

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

من المسؤول عن قتل اللاجئين في ليبيا؟  

مواضيع ذات صلة

Afghanistan | Friedensgespräche mit Taliban

الولايات المتحدة وطالبان في جولة محادثات جديدة في الدوحة 29.06.2019

بدأت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية جولة مباحثات جديدة السبت في الدوحة، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة، في وقت تسعى واشنطن لتحقيق اتفاق قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

Weltsicherheitsrat zu Libyen

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإنهاء التوترات في الخليج 25.06.2019

دعا مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في منطقة الخليج، وأن تتخذ جميع الدول خطوات للحد من التصعيد، وذلك عقب اجتماع مغلق أمس الاثنين. كما دعا المجلس إلى التعامل مع الخلافات بشكل سلمي ومن خلال الحوار.

Auseinandersetzungen zwischen Haftars Streitkräften und der libyschen Regierung in Tripolis

بسبب ليبيا.. مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات قد تتوقف 02.07.2019

باتت صفقات الأسلحة الأمريكية للإمارات في خطر، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن هذه الدولة الخليجية سلمت صواريخ أمريكية لقوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. الإمارات سارعت إلى نفي ملكيتها لأسلحة تم العثور عليها في ليبيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  