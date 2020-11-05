 بعد ساعات من استقالته.. رئيس كوسوفو في مركز اعتقال في هولندا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.11.2020

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أخبار

بعد ساعات من استقالته.. رئيس كوسوفو في مركز اعتقال في هولندا

أعلنت المحكمة الخاصة بكوسوفو اعتقال رئيس كوسوفو المستقيل قبل ساعات هاشم تقي في لاهاي. ويتهم تقي وغيره بجرائم قتل وأعمال وحشية ضد "المئات من الضحايا المجهولين من الألبان والصرب والروما وأعراق أخرى ومعارضين سياسيين".

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انقسام بين صرب كوسوفو وألبانها بعد حرب طاحنة

بعد ساعات قليلة من تقديمه الاستقالة من منصبه أعلنت المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في كوسوفو أن الرئيس السابق لجمهورية كوسوفو هاشم تقي تم اعتقاله. وأعلنت المحكمة من لاهاي مساء الخميس (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) أن تقي موجود فيها الآن حيث اقتيد إلى مركز احتجاز خاص بالمحكمة.

مختارات

في أول رد فعل ألماني على استقلال كوسوفو أكد وزير الخارجية الألماني على الأولية القصوى للاستقرار في البلقان. كما أكد على ضرورة الحفاظ على التكاتف الأوروبي وطالب الأطراف المعنية الالتزام بالهدوء وحسن تقدير الأمر.

اندلعت أعمال عنف شديدة شمال جمهورية كوسوفو بين القوات الدولية ومحتجين صرب، وأدت إلى وفاة أحد الضباط وإصابة العشرات. الاتحاد الأوروبي وبرلين أدانا أعمال العنف التي تعد الأسوأ منذ إعلان استقلال الإقليم.


وتنعقد هذه المحكمة الخاصة في هولندا لحماية الشهود الذين يتعرضون للضغط والتهديد. واتهم المدعون العامون هاشم تقي مرتين بمحاولة عرقلة سير المحكمة.
وكان تقي (52 عاماً) الذي كان رئيس الجناح السياسي لـ"جيش تحرير كوسوفو" الانفصالي (UCK) أثناء الحرب، قد أعلن الخميس، بأنه سيستقيل على الفور لمواجهة محاكمة بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الخاصة في لاهاي، وقال في مؤتمر صحفي في بريشتينا: "تم إبلاغي قبل لحظات قليلة أن القاضي أكد رسمياً الإدانة بحقي. لا يمكنني أن أمثل أمام المحكمة بصفتي رئيساً وبالتالي لحماية سلامة الدولة أستقيل الآن". وأوضح تقي "أستقيل من منصبي رئيساً لجمهورية كوسوفو للدفاع عن كرامة الرئيس وكوسوفو فضلاً عن كرامة المواطنين".
 وبعد ساعات، غادر بريشتينا عاصمة كوسوفو برفقة مسؤولين انفصاليين سابقين آخرين في طائرة عسكرية باتجاه لاهاي، على ما ذكرت الصحف المحلية.
والمحكمة الخاصة بكوسوفو أنشئت في العام 2015 لنظر قضايا الجرائم المزعومة خلال الحرب التي أفضت إلى استقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008 بعد مرور عشر سنوات على الحرب. وهي مؤلفة من قضاة دوليين ومفوّضة التحقيق في جرائم يشتبه في أن مقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى "جيش تحرير كوسوفو"، ارتكبوها واستهدفت خصوصاً الصرب وغجر الروما ومعارضين ألبان لهم، إبان النزاع الذي دار بين العامين 1998 و1999، وبعده.

مقاتلون بجيش تحرير كوسوفو (صورة من عام 1999)

كان هاشم تقي رئيسا للجناح السياسي لجيش تحرير كوسوفو إبان حرب الانفصال عن صربيا، ومتهم هو وغيره بارتكاب جرائم قتل وأعمال وحشية ضد ضحايا من أعراق مختلفة في كوسوفو


وبحسب لائحة إدانة تم وضع مسودتها في نيسان/ أبريل وتم الكشف عنها في حزيران/ يونيو، ارتكب تقي وغيره "مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك القتل والإخفاء القسري للأشخاص والاضطهاد والتعذيب لمئات من الضحايا المجهولين من الألبان والصرب والروما وغيرها من الأعراق في كوسوفو" بما في ذلك معارضين سياسيين. وأوفى هاشم تقي بوعد قطعة سابقاً للاستقالة في حال تأكدت إدانته.
ودان القضاء الدولي بعد ذلك مسؤولين كباراً في الجيش والشرطة الصربيين بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الذي قتل فيه آلاف المدنيين الألبان او عذبوا أو هُجروا.

وبين العامين 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، غالبيتهم من ألبان كوسوفو. وانتهت عندما أجبرت حملة قصف غربية القوات الصربية على الانسحاب.
وفي كوسوفو التي تعتبر من أفقر مناطق أوروبا يتهم البعض الرئيس بتمثيل نخبة فاسدة تستحوذ على موارد الدولة. إلا أن قلة من أبناء كوسفو ينتقدون إرث "جيش تحرير كوسوفو".
وقالت منظمة العفو الدولية إن لائحة الاتهام الموجهة لتقي تمنح الأمل للآلاف من ضحايا الحرب "ممن انتظروا لأكثر من عقدين لمعرفة الحقيقة بشأن الجرائم المروعة".
ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Umgestürztes Haus in Krupanj bei Belgrad (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    منازل مدمرة

    مياه الفيضان تختفي لكن الخسائر تبقى كما هو الحال في هذه المنطقة القريبة من بلغراد والتي دمرت فيها منازل بالكامل سواء بسبب ارتفاع معدلات المياه أو الانهيارات الأرضية. حيث فقد الكثير من السكان كل شيء وصار عليهم بناء حياتهم كلها من جديد.

  • Überschwemmung in der Stadt Brčko (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    المياه أغرقت كل شيء

    يظهر حجم الكارثة بوضوح من الجو لاسيما في مدينة برتشكو شمال البوسنة والتي تدمرت بشكل كبير خلال حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي. تكشف الفيضانات عن بعض آثار الحرب والمتمثلة في الألغام المزروعة في أنحاء واسعة من البلاد.

  • Hund bei der Minenräumung (Foto: DW/E. Musli)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    إرث قابل للانفجار

    يحذر الخبراء من مخاطر انفجار الألغام. تم تحديد العديد من حقول الألغام وتنظيفها لكن الفيضانات تزيد من خطورة انتقال الألغام القديمة من أماكنها لتستقر على بعد كيلومترات عديدة. تعد البوسنة والهرسك من أكثر دول العالم التي تحتوي على ألغام مزروعة في أراضيها.

  • Flut in Bosnien (Foto: DW/M. Camdzic)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    بيئة مثالية لانتشار الأوبئة

    لا تقتصر المخاطر على الألغام فحسب بل تمتد للأوبئة المحتملة فالمخلفات والحيوانات النافقة مع درجات الحرارة المرتفعة تعد بيئة مثالية لانتشار أمراض مثل حمى التيفوئيد والالتهاب الكبدي. الإمدادات السريعة بمياه الشرب النظيفة مسألة ضرورية لحماية الناس هناك.

  • Zerstörte Straße nach der Flut in Bosnien (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    مهمة صعبة لعناصر الإغاثة

    التدمير الذي لحق بالبنية التحتية يعيق عمل عناصر الإغاثة فالفيضانات دمرت الشوارع والكباري لذا تبقى الإمدادات الجوية هي أفضل طريقة للوصول للمتضررين.

  • Flüchtlinge in Turnhalle in Belgrad (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    مكان جاف للنوم

    المكان الوحيد الذي يمكن الفرار إليه هو ساحة ضخمة كتلك الساحة الرياضية في بلغراد والنوم على مرتبة موضوعة على أرض جافة داخل الصالة. تشير التوقعات إلى أن الفيضانات أدت إلى تشريد الآلاف. إعادة بناء المنازل المدمرة قد يحتاج لسنوات.

  • Frauen durchwühlen Kleiderspenden (Foto: Reuters)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    حاجة للتبرعات

    من يضطر للخروج من منزله بسرعة لا يأخذ عادة معه حتى أبسط الأشياء التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية لذا فإن المتضررين من كارثة الفيضانات بحاجة ملحة للتبرعات.

  • Hilfsgüter werden verladen (Foto: Help - Hilfe zur Selbsthilfe)

    الأوبئة والألغام: أبعاد جديدة لكارثة فيضانات البلقان

    مساعدات من الخارج

    بدأت المساعدات في التدفق على المناطق المنكوبة. أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن تخصيص الحكومة الألمانية 650 ألف يورو إضافية للمتضررين من الكارثة ليصل إجمالي حجم المساعدات الألمانية لنحو مليون يورو. تتدفق المساعدات الألمانية عبر إحدى منظمات الإغاثة التي يعمل لصالحها أكثر من 60 شخص في المناطق المتضررة.

    الكاتب: ماركوس لوتليكه/ ابتسام فوزي


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