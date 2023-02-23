بعد ساديو ماني .. المغربي مزراوي يعود لتدريبات بايرن ميونيخ

عاد المدافع المغربي نُصير مزراوي لتدريبات بايرن ميونيخ الألماني اليوم الخميس (23 فبراير/ شباط 2023) بعد تخطيه مشكلة في القلب أبعدته عن الملاعب منذ مونديال 2022. وكان مزراوي قد أصيب بعدوى فيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب المغرب في رحلة بلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر.

وكشفت فحوصات المتابعة التي خضع لها في ميونيخ أنه يعاني من "التهاب خفيف في غشاء التأمور (الكيس الذي يغلف القلب)، وخضع للعلاج. وغاب مزراوي عن المعسكر الشتوي للنادي البافاري وعن المباريات منذ استئناف الدوري الألماني ( البوندسليغا) الشهر الماضي، لكن ظهوره أخيرا في التدريبات الجماعية يقربه من العودة للمشاركة في مباريات بايرن ميونيخ.

وكتب بايرن عبر موقعه الإلكتروني "الجميع سعداء بعودة مزراوي" ترحيباً بمشاركة مزراوي في أول تدريب جماعي له في العام 2023 مع حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية.

ومع عودة مزراوي، بدأ يفرغ مستوصف بايرن تدريجياً، إذ لم يبق في قائمة الغائبين حتى نهاية الموسم إلا حارس المرمىمانويل نوير (كسر في الجزء السفلي من الساق اليمنى) والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز (تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى).

وكان النادي البافاري استعاد الأحد الماضي، مهاجمه السنغالي ساديو مانيه العائد بدوره إلى التمارين الجماعية، عقب تعافيه من إصابة في عظمة الشظية اليمنى في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ضد فيردر بريمن.

ومن المرتقب أن يكون مانيه الذي غاب عن مواجهة الذهاب أمام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (14 شباط/ فبراير، فاز بايرن 1-0)، متاحاً لموقعة أونيون برلين الثالث مع نفس عدد النقاط (43 لكل منهما بالتساوي أيضاً مع بوروسيا دورتموند الثاني) ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليغا الأحد.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)