بعد زيارة لدبي.. الانتقادات تطال زوجة النجم غوتسه

قبيل الاحتفال بعيد ميلاده الـ 29، شد نجم ألمانيا السابق ماريو غوتسه رفقة أسرته الصغيرة الرحال إلى دولة الإمارات، من أجل الاحتفال هناك بعيد ميلاده وقضاء عطلة مميزة، خاصة وأن أجواء الطقس هناك أفضل بكثير من تلك، التي تشهدها القارة الأوروبية منذ أسابيع.

وحرصت آن كاترين غوتسه على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي كل صغيرة وكبيرة. إلا أن كاترين لم تتخيل أبداً أنه ستتعرض لانتقادات كبيرة للغاية، بسبب ما نشرته على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" الشهير.

واعتمدت كاثرين على خدمة "ستوري" التي يوفرها تطبيق "إنستغرام" بهدف الحديث عن تجربتها في الإمارات، والقيام بمقارنة بينها وبين ألمانيا. ويشير موقع "تي أونلاين" الألماني أن كاترين التقطت صورة للافتات الخاصة بمراحيض الرجال والنساء، من أجل أن توضح أن هناك طاولة تغيير حفاضة للأطفال في مراحيض الرجال والنساء على حد سواء.

وعلقت كاترين (31 عاما) على هذا الأمر بالقول "لماذا لا يوجد ذلك في ألمانيا؟ من الشائع في دبي وجود طاولات تغيير حفاضات الأطفال في مراحيض النساء والرجال"، وأضافت:"دعونا نتحدث عن المساواة بين الجنسين في ألمانيا. دبي متقدمة هنا".

وأوضحت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن كلام آن كاترين غوتسه جر عليها انتقادات واسعة من بعض الألمان، لأن الحديث عن دبي ودولة الإمارات كنموذج يحتدى به في المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة أمر "مشكوك فيه".

وتابعت "بيلد" أنه من المؤكد أن دبي تقدم نفسها حاليا للعالم الخارجي كمدينة حديثة للغاية، كما ينظر إليها على أنها وجهة سياحية جذابة بالنسبة للغرب. إلا أن هناك بعض المشاكل على مستوى حقوق المرأة وحقوق الإنسان هناك، حسب تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان، وفق ما ذكرته نفس الجريدة الألمانية.

يشار إلى أن ماريو غوتسه كان من بين أبرز نجوم ألمانيا في السنوات الأخيرة، حيث ساعد منتخب "المانشافت" على الفوز بكأس العالم 2014، بعدما سجل هدف الفوز في النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني.إلا أن مستوى "الفتى الذهبي" تراجع كثيراً، واضطر لمغادرة الدوري الألماني واستقر به الحال في هولندا مع فريق آيندهوفن الشهير.

ر.م/