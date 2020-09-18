 بعد زيارة لدبي.. الانتقادات تطال زوجة النجم غوتسه | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 05.06.2021

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منوعات

بعد زيارة لدبي.. الانتقادات تطال زوجة النجم غوتسه

بعد زيارة للإمارات للاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم الألماني ماريو غوتسه، تعرضت كاثرين غوتسه لانتقادات واسعة بسبب منشور تقاسمته مع جمهورها العريض في تطبيق "إنستغرام". فماذا قالت بالضبط؟

آن كاترين برفقة زوجها ماريو غوتسه، صورة من الأرشيف.

آن كاترين برفقة زوجها ماريو غوتسه، صورة من الأرشيف.

قبيل الاحتفال بعيد ميلاده الـ 29، شد نجم ألمانيا السابق ماريو غوتسه رفقة أسرته الصغيرة الرحال إلى دولة الإمارات، من أجل الاحتفال هناك بعيد ميلاده وقضاء عطلة مميزة، خاصة وأن أجواء الطقس هناك أفضل بكثير من تلك، التي تشهدها القارة الأوروبية منذ أسابيع.

وحرصت آن كاترين غوتسه على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي كل صغيرة وكبيرة. إلا أن كاترين لم تتخيل أبداً أنه ستتعرض لانتقادات كبيرة للغاية، بسبب ما نشرته على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" الشهير.

واعتمدت كاثرين على خدمة "ستوري" التي يوفرها تطبيق "إنستغرام" بهدف الحديث عن تجربتها في الإمارات، والقيام بمقارنة بينها وبين ألمانيا. ويشير موقع "تي أونلاين" الألماني أن كاترين التقطت صورة للافتات الخاصة بمراحيض الرجال والنساء، من أجل أن توضح أن هناك طاولة تغيير حفاضة للأطفال في مراحيض الرجال والنساء على حد سواء.

وعلقت كاترين (31 عاما) على هذا الأمر بالقول "لماذا لا يوجد ذلك في ألمانيا؟ من الشائع في دبي وجود طاولات تغيير حفاضات الأطفال في مراحيض النساء والرجال"، وأضافت:"دعونا نتحدث عن المساواة بين الجنسين في ألمانيا. دبي متقدمة هنا".

وأوضحت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن كلام آن كاترين غوتسه جر عليها انتقادات واسعة من بعض الألمان، لأن الحديث عن دبي ودولة الإمارات كنموذج يحتدى به في المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة أمر "مشكوك فيه".

وتابعت "بيلد" أنه من المؤكد أن دبي تقدم نفسها حاليا للعالم الخارجي كمدينة حديثة للغاية، كما ينظر إليها على أنها وجهة سياحية جذابة بالنسبة للغرب. إلا أن هناك بعض المشاكل على مستوى حقوق المرأة وحقوق الإنسان هناك، حسب تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان، وفق ما ذكرته نفس الجريدة الألمانية.

يشار إلى أن ماريو غوتسه كان من بين أبرز نجوم ألمانيا في السنوات الأخيرة، حيث ساعد منتخب "المانشافت" على الفوز بكأس العالم 2014، بعدما سجل هدف الفوز في النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني.إلا أن مستوى "الفتى الذهبي" تراجع كثيراً، واضطر لمغادرة الدوري الألماني واستقر به الحال في هولندا مع فريق آيندهوفن الشهير.

ر.م/

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Andre Schürrle und Montana Yorke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    البديل أندريه شورله

    شق البديل أندريه شورله، في الوقت بدل الضائع من المباراة، طريقه وسط الدفاع المنهك للأرجنتين وأرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى ماريو غوتسه الذي أركن الكرة ببراعة في شباك الحارس سيرجيو روميرو ليتلقى بعد انتهاء المباراة أغلى التهاني من صديقته.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Sami Khedira und Lena Gercke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    قبلة الفرحة

    قبلة من الحبيب لسامي خضيرة لفوزه بالنجمة الرابعة وعلى الأداء الرائع في مونديال البرازيل 2014، ولم يشارك لاعب الوسط في لقاء دور النهائي يوم الأحد لإصابته أثناء فترة الإحماء.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Manuel Neuer und Kathrin Gilch

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الفائز بجائزة القفاز الذهبي في المونديال

    قدم مانويل نوير، أفضل حارس في المونديال، أداء جيدا طيلة بطولة كأس العالم وتُوج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في مونديال البرازيل، كما ساهم الحارس نوير بمجهوده الجبار في منح منتخبه لقبا رابعا وأول فوز لفريق أوروبي باللقب في القارة الأمريكية.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Cathy Fischer

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات

    تابعت صديقة المدافع الألماني مات هوملس المباراة من مدرجات ملعب ماراكانا بشوق كبير وساندت صديقها والمانشافت طيلة المباراة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Miroslav Klose

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم

    احتفل ميروسلاف كلوزه مع طفليه بلقب المنتخب الألماني الرابع للمونديال وكذلك بلقب أحسن هداف تاريخي لبطولات كأس العالم بإحرازه الهدف السادس عشر له في تاريخه طوال مشاركاته في البطولة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Lukas Podolski

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    المهاجم المتألق

    لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي أرسنال الإنجليزي يحتفل صحبة ابنه بفوز منتخب بلاده التاريخي بملعب ماراكانا في ريو ديجانيرو على نظيره الأرجنتيني. وانضم بودولسكي إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمرة الأولى عام 2004.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات وبعدها احتفال في المستودع

    تتبعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فوز منتخب بلادها المانشافت الألماني على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 وزارت بعد ذلك الفريق في مستودع الملابس.

    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


مختارات

لوف يفجر مفاجأة بفتح باب العودة أمام "الفتى الذهبي"

هناك قائمة من الأسماء التي شطبت من حسابات مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يوآخيم لوف من بينها توماس مولر وجيروم بواتينغ وكذلك ماريو غوتسه. لكن يبدو أن الأمور ليست محسومة على الأقل إذا ما تعلق الأمر بـ"الفتى الذهبي".  

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