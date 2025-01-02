بعد زيارة أوجلان.. حزب مؤيد للأكراد يلتقي شخصيات تركية بارزة

تتواصل الجهود الحثيثة لإطلاق حوار تركي-كردي، إذ التقى وفد من حزب معارض مؤيد للأكراد بزعيم الحرركة القومية دولت بهجلي ورئيس البرلمان التركي بعد زيارة تاريخية لعبدالله أوجلان، في محاولة لتخفيف التوتر وإحياء مسار التفاهم.

التقى وفد من حزب تركي معارض مؤيد للأكراد الخميس (الثاني من يناير/كانون الثاني 2025) رئيس البرلمان التركي وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف وسط جهود لاستئناف الحوار بين أنقرة ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

واجتمع وفد يضم ثلاثة أشخاص من حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموس وثم مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

جهود لتخفيف التوتر التركي - الكردي

وهدف الاجتماعان لإطلاعهما على مضمون اللقاء الذي أجراه وفد من الحزب المعارض نهاية الأسبوع الفائت مع مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه التاريخي عبدالله اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن جزيرة ايمرالي قرب إسطنبول.

وهذه الزيارة السياسية هي الأولى التي يحظى بها أوجلان منذ أكثر من عقد وتأتي في سياق تخفيف التوتر بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً والمصنف "إرهابياً" من جانب أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وأتت الزيارة بعد شهرين من قيام حليف أردوغان، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية والمعادي لحزب العمال، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحزب، مقابل إطلاق سراحه.

وتلقى الخطوة دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجاءت قبل شهر من إطلاق فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً مباغتاً استمر 12 يوماً وأطاح الرئيس بشار الأسد، في خطوة سلّطت الأضواء على المخاوف التركية حيال القضية الكردية.

حزب العمال الكردستاني يعرف اختصاراً بـ PKK To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

اجتماعات تحضيرية قبيل لقاء أردوغان

وخلال اجتماعه مع وفد حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" الذي ضم النائبين سيري سوريا أوندر وبرفين بولدان، أبدى أوجلان استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، معتبراً أن تعزيز الأخوة الكردية التركية هو "مسؤولية تاريخية".

وقال الزعيم الكردي إن الوفد الذي زاره سينقل موقفه إلى الدولة التركية والأطراف السياسيين الآخرين، مضيفاً: "في ضوء ذلك، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية".

وبدأ أوندر وبولدان بعد ذلك "سلسلة اجتماعات مع أحزاب برلمانية" وانضم إليهما الخميس أحمد ترك (82 عاماً)، وهو سياسي كردي مخضرم يعرف بمساعيه منذ مدة طويلة لحل القضية.

وقال أوندر بعدما اجتمع مع رئيس البرلمان في تصريحات نقلتها شبكة "إن تي في" التركية الخاصة إن "الاجتماع كان إيجابياً. لدينا أمل". وأضاف أن الوفد سيجتمع مع حزب أردوغان الحاكم "العدالة والتنمية" وحزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" الاثنين. وسيقدم الوفد بعد ذلك إحاطة كاملة بشأن آخر التطورات.

وذكر الإعلام المحلي أيضاً أن الوفد التقى بهجلي مدة 40 دقيقة، من دون الكشف عن فحوى المحادثات. وفي منشور على منصة "إكس" نهاية الأسبوع، اعتبر الرئيس المشارك لحزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" تونجر باكيرهان نداء أوجلان "فرصة تاريخية لبناء مستقبل مشترك".

وأضاف "نحن على أعتاب تحول ديموقراطي محتمل في تركيا والمنطقة. والآن هو الوقت المناسب للشجاعة والاستبصار من أجل سلام مشرف".

ع.ح/أ.ح (أ ف ب)