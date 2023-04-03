 بعد زلزال و12 عامًا من الحرب.... فكيف يستقبل السوريون رمضان هذا العام؟ | DW الأخبار | DW | 04.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بعد زلزال و12 عامًا من الحرب.... فكيف يستقبل السوريون رمضان هذا العام؟

باتت الحلويات واللحمة تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من السوريين في رمضان هذا العام، بسبب غلاء الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.

المزيد من المركز الإعلامي

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تفتتح بدعم ألماني مدرسة نموذجية في قطاع غزة فهي أول مدرسة صديقة للبيئة

مدرسة صديقة للبيئة في غزة 03.04.2023

انفجار في مطعم في سانت بطرسبيرغ يؤدي لمقتل المدون العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتارسكي. السلطات تفتح تحقيقا في القتل.

انفجار في مطعم في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسي يودي بحياة المدون فلادلين تاتارسكي 03.04.2023

مدينة أفديفيكا الأوكرانية تعرضت لقصف عنيف ابتداء من شهر مارس. أدى ذلك لتدمير معظم المباني. السلطات ترغب بمغادرة السكان.

السلطات الأوكرانية تحاول إقناع سكان مدينة أفديفيكا بمغادرتتها بعد دمار أغلب مبانيها 02.04.2023

01.04.2023 ARKANSAS, USA - APRIL 1: Residents clean up after the devastating tornadoes in Little Rock, Arkansas, United States on April 1, 2023. Governor Sarah Huckabee Sanders surveyed damaged areas. Peter Zay / Anadolu Agency

أعاصير تجتاح الولايات المتحدة وتخلف قتلى ودمارا هائلا 02.04.2023

المزيد DW الأخبار

تمضي بريطانيا قدما في قانون لجوء مثير للجدل مصمم للحد من الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية.

تهدف بريطانيا إلى الحد من هجرة القنال الإنجليزي 04.04.2023

أورسولا فون دير لاين تعتزم زيارة الصين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى عزل بكين

هل يقف الاتحاد الأوروبي أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟ 04.04.2023

يمثل دونالد ترامب أمام المحكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها

ترامب يصل إلى نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية 04.04.2023

كتيبة العمل السريع في بنغلاديش متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ إنشائها. شهادات من داخلها كشفت كيفية قيامها بذلك.

وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب في بنغلادش متهمة بعمليات قتل وتعذيب 03.04.2023

اقرأ أيضا

TOPSHOT - An aerial picture shows rescuers searching the rubble of buildings for casualties and survivors in the village of Besnaya in Syria's rebel-held northwestern Idlib province at the border with Turkey following an earthquake, on February 7, 2023. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

قدرة "دبلوماسية الكوارث" على القفز المؤقت على الخلافات الجيوسياسية 11.02.2023

عشرات الآلاف من الضحايا، مدن وقرى دمرها زلزال تركيا وسوريا في منطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية بالغة التوتر، تستدعي من صناع القرار القفز على الحسابات الجيوسياسية الضيقة لضمان إيصال المساعدات، وفق خبراء ألمان وأوروبيين.

وسط أزمة مالية واقتصادية .. بابا الفاتيكان يزور لبنان

وسط أزمة مالية واقتصادية .. بابا الفاتيكان يزور لبنان 05.04.2022

تعصف بلبنان منذ أكثر من سنتين ونصف أزمة مالية واقتصادية، تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن زيارة للبابا فرنسيس للبلاد في حزيران/ يونيو المقبل.

Palestinians shop for sweets amidst preparations before the start of the Muslim holy fasting month of Ramadan in the old city of Jerusalem on March 28, 2022. (Photo by HAZEM BADER / AFP)

رمضان 2022 .. موسم جديد بطعم الغلاء والحرب 01.04.2022

يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.

dpatopbilder - 15.10.2020, Jemen, Sanaa: Ein befreiter jemenitischer Gefangener aus Houthi wird am Internationalen Flughafen in Sanaa begrüßt. Im Jemen hat ein großangelegter Austausch von mehr als 1000 Gefangenen begonnen. Insgesamt sieben Flugzeuge starteten am Donnerstag aus Sanaa und Saiun im Jemen sowie Abha in Saudi-Arabien, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) mitteilte. Foto: Hani Al-Ansi/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

اليمن ـ هل يفضي اتفاق الهدنة إلى نهاية لمعاناة الأسرى وأهاليهم؟ 23.04.2022

أحييت الهدنة القائمة حاليا في اليمن آمال ملايين اليمنيين بتوقف الحرب الطاحنة منذ ما يقرب من ثماني سنوات، لكنها أيضا بعثت إشارة أمل لأسر الأسرى والمعتقلين والمخفيين لدى أطراف الصراع. فماذا تم بشأن هؤلاء؟