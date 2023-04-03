بعد زلزال و12 عامًا من الحرب.... فكيف يستقبل السوريون رمضان هذا العام؟

قدرة "دبلوماسية الكوارث" على القفز المؤقت على الخلافات الجيوسياسية

عشرات الآلاف من الضحايا، مدن وقرى دمرها زلزال تركيا وسوريا في منطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية بالغة التوتر، تستدعي من صناع القرار القفز على الحسابات الجيوسياسية الضيقة لضمان إيصال المساعدات، وفق خبراء ألمان وأوروبيين.