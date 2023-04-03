بعد زلزال و12 عامًا من الحرب.... فكيف يستقبل السوريون رمضان هذا العام؟

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باتت الحلويات واللحمة تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من السوريين في رمضان هذا العام، بسبب غلاء الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.
عشرات الآلاف من الضحايا، مدن وقرى دمرها زلزال تركيا وسوريا في منطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية بالغة التوتر، تستدعي من صناع القرار القفز على الحسابات الجيوسياسية الضيقة لضمان إيصال المساعدات، وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
تعصف بلبنان منذ أكثر من سنتين ونصف أزمة مالية واقتصادية، تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن زيارة للبابا فرنسيس للبلاد في حزيران/ يونيو المقبل.
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
أحييت الهدنة القائمة حاليا في اليمن آمال ملايين اليمنيين بتوقف الحرب الطاحنة منذ ما يقرب من ثماني سنوات، لكنها أيضا بعثت إشارة أمل لأسر الأسرى والمعتقلين والمخفيين لدى أطراف الصراع. فماذا تم بشأن هؤلاء؟
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