 بعد رفض 12 مرشحا - دي ميستورا مبعوثاً للصحراء الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2021

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بعد رفض 12 مرشحا - دي ميستورا مبعوثاً للصحراء الغربية

اتفق المغرب وجبهة البوليساريو على تعيين الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً لملف الصحراء الغربية، بعد رفضهما 12 مرشحاً للمنصب. وذكرت الأمم المتحدة أن دي ميستورا لديه أكثر من 40 عاماً من الخبرة الدبلوماسية.

يخلف دي ميستورا الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، الذي استقال من منصب المبعوث الخاص للصحراء الغربية في مايو/ أيار عام 2019

يخلف دي ميستورا الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، الذي استقال من منصب المبعوث الخاص للصحراء الغربية في مايو/ أيار عام 2019

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) تعيين الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا (74 عاماً) مبعوثاً خاصاً لملف الصحراء الغربية، بعد رفض المغرب أو جبهة البوليساريو نحو 12 مرشحاً منذ شغور المنصب في مايو/ أيار 2019.

ورحب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لدى إعلانه التعيين، بـ"مؤشر إيجابي" بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح، واقتراح الأمم المتحدة "13 اسماً" على طرفي النزاع.

ففي مايو/ أيار الماضي، رفض المغرب تعيين دي ميستورا، لكنه تراجع مؤخراً عن قراره وقبل به أخيراً تحت ضغوط أمريكية، وفق دبلوماسيين. ويُفترض أن يتسلم دي ميستورا مهامه في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيكون مقره في بروكسل حيث يعيش، بحسب الأمم المتحدة.

وكان يفترض في 27 أكتوبر/ تشرين الأول أن يُجدد مبدئياً لعام تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، التي سيتم التباحث بشأنها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم 13 من الشهر الجاري.

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مسائية DW: بعد تقرير غوتيريش بشأن الصحراء الغربية.. هل يعود الحوار؟

ويخلف المبعوث الجديد، الذي يتمتع "بخبرة أكثر من أربعين عاماً في الدبلوماسية والشؤون السياسية"، حسب ما جاء في بيان الأمم المتحدة، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، الذي استقال في مايو/ أيار عام 2019 بعدما أحيى محادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو بمشاركة الجزائر وموريتانيا، إلا أنها لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة.

ويجيد دي ميستورا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والعربية، وهو دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. وقد كان مبعوثاً خاصاً إلى سوريا بين عامي 2014 و2018، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بين 2007 و2009، وفي أفغانستان بين عامي 2010 و2011.

وتعتبر الصحراء الغربية محل نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وفيما تقترح الرباط، التي تسيطر على نحو 80 في المائة من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة ونفذت فيها مشاريع تنموية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، والذي تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في سبتمبر/ أيلول عام 1991.

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب)

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