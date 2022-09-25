 بعد رفض روسيا لخطة السلام الأوكرانية، هل من أفق للتسوية؟ | مسائية DW | DW | 28.12.2022

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مسائية DW

بعد رفض روسيا لخطة السلام الأوكرانية، هل من أفق للتسوية؟

على صعيد الأزمة الأوكرانية، روسيا ترفض خطة من عشر نقاط وضعها الرئيس الأوكراني زيلينسكي مؤكدة على وجوب تضمين المناطق الأربعة التي ضمتها إليها في الخطة، فهل من أفق لسلام قريب؟

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