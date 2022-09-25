بعد رفض روسيا لخطة السلام الأوكرانية، هل من أفق للتسوية؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
على صعيد الأزمة الأوكرانية، روسيا ترفض خطة من عشر نقاط وضعها الرئيس الأوكراني زيلينسكي مؤكدة على وجوب تضمين المناطق الأربعة التي ضمتها إليها في الخطة، فهل من أفق لسلام قريب؟
رحبت الحكومة الألمانية "مبدئياً" بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي. يأتي ذلك في وقت يرفض الكرملين خطة سلام الأوكرانية لإنهاء الصراع، مؤكدا على الأخذ في الاعتبارالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها.
أطلقت صفارات الإنذار في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد بعد تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية بأن حالة التأهب جاءت بعد تحليق مقاتلات روسية في سماء روسيا البيضاء.
اعتبر وزير الخارجية الروسي بأن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية، مشيرا إلى أنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. وقال لافروف إن الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا.
قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول