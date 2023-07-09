بعد رفض روسيا تمديده انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب

روسيا تحذر من تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون موافقتها

في أعقاب قرار روسيا، الذي قوبل بانتقادات شديدة، بعدم تجديد اتفاق دولي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، حذر الكرملين الدول المشاركة الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم بدون موسكو.