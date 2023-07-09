 بعد رفض روسيا تمديده انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب | DW الأخبار | DW | 18.07.2023

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DW الأخبار

بعد رفض روسيا تمديده انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب

انقضت صلاحية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوي لتأمين الغذاء في العالم، وكان سبق لموسكو أن أعلنت رفضها تمديد الاتفاق الذي ابرم في تموز/يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, stands next to Ecumenical Patriarch Bartholomew I, the spiritual leader of the world's Orthodox Christians, at the Patriarchal Church of St. George in Istanbul, Turkey, Saturday, July 8, 2023. Zelenskyy attended a memorial ceremony for the victims of the war in Ukraine led by Patriarch Bartholomew I. (AP Photo/Francisco Seco)

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ألكاراس يعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس أمام دجوكوفيتش 17.07.2023

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Saint-Kitts-and-Nevis-flagged bulker TK Majestic, carrying grain under the UN's Black Sea Grain Initiative, waits in the southern anchorage of the Bosphorus in Istanbul, Turkey July 15, 2023. REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

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أعلنت روسيا أنها أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحرالأسود، اتفاق يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب.

Saint-Kitts-and-Nevis-flagged bulker TK Majestic, carrying grain under the UN's Black Sea Grain Initiative, waits in the southern anchorage of the Bosphorus in Istanbul, Turkey July 15, 2023. REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

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تتوالى تباعا ردود الأفعال الدولية على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث وصفته برلين بـ"الخبر السيء"، فيما اعتبرته واشنطن "عملا وحشيا"، أما الأمم المتحدة فقالت إن الملايين "سيدفعون ثمن" القرار الروسي.

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Cargo ship Despina V, carrying Ukrainian grain, is seen in the Black Sea off Kilyos near Istanbul, Turkey November 2, 2022. REUTERS/Umit Bektas

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