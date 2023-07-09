بعد رفض روسيا تمديده انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب

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انقضت صلاحية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوي لتأمين الغذاء في العالم، وكان سبق لموسكو أن أعلنت رفضها تمديد الاتفاق الذي ابرم في تموز/يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا.
أعلنت روسيا أنها أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحرالأسود، اتفاق يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب.
تتوالى تباعا ردود الأفعال الدولية على انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث وصفته برلين بـ"الخبر السيء"، فيما اعتبرته واشنطن "عملا وحشيا"، أما الأمم المتحدة فقالت إن الملايين "سيدفعون ثمن" القرار الروسي.
يهدف تجديد اتفاق الحبوب بين أوكرانيا وروسيا إلى ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب. لكن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق، فماذا سيعني ذلك؟ وما هي الخيارات الأخرى المتاحة لتجنب أزمة غذاء عالمية؟
في أعقاب قرار روسيا، الذي قوبل بانتقادات شديدة، بعدم تجديد اتفاق دولي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، حذر الكرملين الدول المشاركة الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم بدون موسكو.
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