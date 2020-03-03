بعد رفض التأجيل.. محاكمة نتانياهو تبدأ الأسبوع المقبل

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء (العاشر من مارس/ آذار 2020) طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم الفساد وأبقت في قرار أصدرته الموعد المقرر الأسبوع المقبل.

وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية التي ستتم محاكمة نتانياهو أمامها إن الجلسة المقبلة مخصصة لتلاوة "التهم فقط".

وكان محامو نتانياهو طلبوا أمس الإثنين من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 آذار/ مارس لمدة 45 يوما. وجاء في رسالة بعث بها المحامون إلى المحكمة المركزية في القدس أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء "لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق".

لكن المحكمة قالت في قرارها الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه إن "الرد على اتهامات المتهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التأجيل".

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه. وتأتي المحاكمة في أوج محاولة نتانياهو وحلفائه في اليمين المتطرف ومن المتدينين المتشددين تشكيل حكومة في ظل معارضة شرسة، وخصوصا أنه لم يستطع الحصول على 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتانياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس للحكومة وهو يتولى منصبه.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتانياهواتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتانياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.

هـ.د/ ص.ش (أ ف ب)