 بعد رفض التأجيل.. محاكمة نتانياهو تبدأ الأسبوع المقبل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد رفض التأجيل.. محاكمة نتانياهو تبدأ الأسبوع المقبل

قررت محكمة إسرائيلية الإبقاء على موعد محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موعده في السابع عشر من مارس الحالي رغم الطلب الذي تقدم به دفاع نتانياهو. وبررت المحكمة قرارها بغياب الأسباب الكافية للتأجيل.

بنيامين نتنياهو (أرشيف)

رفضت محكمة بالقدس تأجيل محاكمة نتنياهو وستبدأ المحاكمة كما كان مخططا لها في 17 مارس/ آذار 2020

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء (العاشر من مارس/ آذار 2020) طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم الفساد وأبقت في قرار أصدرته الموعد المقرر الأسبوع المقبل.

مختارات

يقضي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يوماً صعباً قد يؤثر على مسيرته السياسية، إذ تنعقد اليوم الأربعاء جلسة منتظرة حول قضايا فساد، فيما لم تتقدم المحادثات مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة. (02.10.2019)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيحيي خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعلياً بعد معارضة المجتمع الدولي. (20.02.2020)

وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية التي ستتم محاكمة نتانياهو أمامها إن الجلسة المقبلة مخصصة لتلاوة "التهم فقط".

 وكان محامو نتانياهو طلبوا أمس الإثنين من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 آذار/ مارس لمدة 45 يوما. وجاء في رسالة بعث بها المحامون إلى المحكمة المركزية في القدس أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء "لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق".

 لكن المحكمة قالت في قرارها الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه إن "الرد على اتهامات المتهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التأجيل".

 وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه.  وتأتي المحاكمة في أوج محاولة نتانياهو وحلفائه في اليمين المتطرف ومن المتدينين المتشددين تشكيل حكومة في ظل معارضة شرسة، وخصوصا أنه لم يستطع الحصول على 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.

 وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتانياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس للحكومة وهو يتولى منصبه.

 ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتانياهواتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتانياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.

هـ.د/ ص.ش (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:55

الشرطة الإسرائيلية تعلن توصيتها رسميا بمقاضاة نتانياهو

مواضيع ذات صلة

Parlamentswahl in Israel Sieger Likud Netanjahu

الانتخابات الإسرائيلية – تقدم نتنياهو دون تحقيق أغلبية حاكمة 03.03.2020

أظهرت استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم اليوم الثلاثاء في الانتخابات الإسرائيلية، لكن دون تحقيق أغلبية حاكمة، في ثالث انتخابات عامة في أقل من عام، فيما القائمة العربية تشكل القوة الثالثة.

جدل في اسرائيل بعد توجيه لائحة الاتهام ضد نتنياهو 22.11.2019

تشهد اسرائيل حالة من الجدل في أعقاب توجيه المدعي العام لائحة الاتهام ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهي ولايته. وتتضمن الاتهامات جرائم رشوة واحتيال وخيانة أمانة. توجيه الاتهامات قضي على أي أمل في تحالف نتنياهو مع أزرق أبيض.

رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يطلب الحصانة من البرلمان 02.01.2020

طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية ضد الملاحقة القضائية. ويسعى نتنياهو لتجنب المحاكمة بتهم الفساد وقد تؤجل هذه الخطوة اجراءات المحاكمة لعدة أشهر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  