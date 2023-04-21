بعد رده على إشاعات رحيله .. قيادة البافاري تلتقي بتوماس مولر

أجرى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم، محادثات الجمعة (12 أيار/مايو 2023) مع النجم توماس مولر للتأكيد على أن الفريق لا يزال يعتمد عليه.

وكانت مجلة "شبورت بيلد" الأسبوعية قد ذكرت في عددها الصادر أمس الأول الأربعاء أن مولر يحاول الرحيل عن صفوف بايرن لعدم رضاه عن وقت المشاركة الذي كان يحظى به تحت قيادة المدرب السابق يوليان ناغلسمان والمدرب الحالي توماس توخل.

وكان أوليفر كان ذكر سابقا لمجلة "شبورت بيلد" أنه لا يريد خسارة مولر تحت أي ظرف من الظروف. وأوضح مديرو النادي لمولر بعد التدريب الأخير أن النادي سيستمر في الاعتماد عليه وأنهم يريدون منه إنهاء مسيرته كلاعب في ميونيخ.

وفقد مولر مؤخرا مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ، لكنه يرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى عام 2024.

مولر يكلم جواده: آه لو كنت تستطيع قراءة الصحف!

وكان توماس مولر قد رد بسخرية على شائعات رحيله عن الفريق، وكتب في موقعه على الإنترنت: "بصفتي لاعبًا بافاريًا ومشجعًا للنادي، فإنه لشرف عظيم ومسألة قلب أن ألعب لفريق بايرن ميونيخ"، حسبما نقل موقع "شبورت 1".

ولجأ مولر إلى تطبيق "إنستغرام" للرد على الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث جلس على عشب ممسكا بلجام جواده المسمى "كينج دافي" والجواد يرعى في العشب وكتب تعليقا على الصورة قال فيه :"آه لو كنت تستطيع قراءة الصحف يا كينج دافي، الآن الوضع سيكون شرسا شيئا فشيئا. تركيز تام على درع الدوري. اف سي بايرن فحسب".

ويلعب مولر (33 عاماً) مع بايرن ميونيخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى في الدوري الألماني (البوندسليغا) في عام 2008. وفاز معشوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من الألقاب ولقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده مع بايرن.

وقال أوليفر كان في حوار مع "بيلد" إن رحيل مولر لن يحدث. وأضاف: "إذا حدث هذا سأقنعه بالبقاء ... توماس جاهز، لم يتعرض لإصابات ولديه شخصية قوية. إنه لاعب مهم للغاية للمنظومة بأكملها. متأكد من أن توماس سيلعب المزيد من المباريات معنا".

ز.أ.ب/ ص.ش (د ب أ)