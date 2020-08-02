بعد دمشق.. أنقرة تندد باتفاق نفطي بين الأكراد وشركة أمريكية

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين (الثالث من آب/أغسطس 2020) إن اتفاقاً نفطياً بين قوات سورية بقيادة كردية وشركة أمريكية في شمال شرق سوريا "غير مقبول".

وأضافت الوزارة في بيان أنه "تردد في الصحف" أن "قوات سوريا الديمقراطية" الذي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، "وقعت عقداً مع شركة دلتا كريسنت إنرجي ومقرها الولايات المتحدة"، ولم تورد الوزارة التقرير أو التقارير التي تشير إليها. واعتبرت الوزارة أن الصفقة "دليل واضح" على الأجندة الانفصالية لوحدات حماية الشعب الكردية "بالاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري"، حسب تعبير البيان.



وتُعدّ أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وقالت الوزارة: "إننا نأسف للدعم الأمريكي لهذا الأمر الذي يتجاهل القانون الدولي والذي يمت إلى تمويل الإرهاب"، معتبرة الاتفاق بأنه "غير مقبول".



وكانت دمشق قد نددت الأحد بالاتفاق معتبرة أنه "سرقة" واعتداء على السيادة السورية. في المقابل لم تعلّق الإدارة الذاتية الكردية ولا "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة أمريكياً على الأمر، لكنّ مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق "لتطوير حقول النفط" بدون ذكر اسم الشركة الأمريكية أو تقديم مزيد من التفاصيل.



وكان السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يعُرف بعلاقته الوطيدة مع المسؤولين الأكراد في سوريا، قال الخميس في جلسة استماع في الكونغرس إنه تحدث في اليوم السابق عن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي. وقال غراهام: "يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أمريكية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا".

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ورداً على سؤال لغراهام عما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد الاتفاق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "نعم نحن كذلك"، وأضاف بومبيو: "لقد استغرقت الصفقة وقتًا أطول بقليل مما كنّا نأمل، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ"، مضيفاً أنه "يمكن أن تكون (الصفقة) قوية للغاية".

وقد أشار موقع المونيتور الدولي في تقرير له عن الاتفاق إلى أن شركة "دلتا كريسنت انرجي Delta Crescent Energy LLC " الأمريكية للطاقة هي التي وقعت الاتفاق، ونقل الموقع عن مصادر في الشركة أن "الاتفاق تم بعلم البيت الأبيض وبتشجيع منه". وقال الموقع إن ممثلة الإدارة الذاتية في الولايات المتحدة، سينم محمد، قد أكدت أن شركة "دلتا كريسنت انرجي" قد وقعت الاتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.





م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)