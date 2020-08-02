 بعد دمشق.. أنقرة تندد باتفاق نفطي بين الأكراد وشركة أمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.08.2020

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أخبار

بعد دمشق.. أنقرة تندد باتفاق نفطي بين الأكراد وشركة أمريكية

بعد دمشق، نددت أنقرة أيضاً باتفاق نفطي قالت إنه أُبرم بين "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد وشركة نفط أمريكية، معتبرة أنه "غير مقبول". كما اتهمت تركيا المقاتلين الأكراد بالاستيلاء على موارد الشعب السوري.

بئر نفطي في حقول الرميلان شمال شرق سوريا

دمشق وأنقرة نددتا باتفاق بين "قوات سوريا الديقراطية" وأمريكا لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا.

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين (الثالث من آب/أغسطس 2020) إن اتفاقاً نفطياً بين قوات سورية بقيادة كردية وشركة أمريكية في شمال شرق سوريا "غير مقبول".

مختارات

وأضافت الوزارة في بيان أنه "تردد في الصحف" أن "قوات سوريا الديمقراطية" الذي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، "وقعت عقداً مع شركة دلتا كريسنت إنرجي ومقرها الولايات المتحدة"، ولم تورد الوزارة التقرير أو التقارير التي تشير إليها. واعتبرت الوزارة أن الصفقة "دليل واضح" على الأجندة الانفصالية لوحدات حماية الشعب الكردية "بالاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري"، حسب تعبير البيان.

وتُعدّ أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وقالت الوزارة: "إننا نأسف للدعم الأمريكي لهذا الأمر الذي يتجاهل القانون الدولي والذي يمت إلى تمويل الإرهاب"، معتبرة الاتفاق بأنه "غير مقبول".

وكانت دمشق قد نددت الأحد بالاتفاق معتبرة أنه "سرقة" واعتداء على السيادة السورية. في المقابل لم تعلّق الإدارة الذاتية الكردية ولا "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة أمريكياً على الأمر، لكنّ مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق "لتطوير حقول النفط" بدون ذكر اسم الشركة الأمريكية أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان  السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يعُرف بعلاقته الوطيدة مع المسؤولين الأكراد في سوريا، قال الخميس في جلسة استماع في الكونغرس إنه تحدث في اليوم السابق عن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي. وقال غراهام: "يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أمريكية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا".

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مستقبل شمال سوريا: أبراج مراقبة تركية دائمة ..كيف ؟

 ورداً على سؤال لغراهام عما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد الاتفاق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "نعم نحن كذلك"، وأضاف بومبيو: "لقد استغرقت الصفقة وقتًا أطول بقليل مما كنّا نأمل، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ"، مضيفاً أنه "يمكن أن تكون (الصفقة) قوية للغاية".

وقد أشار موقع المونيتور الدولي في تقرير له عن الاتفاق إلى أن شركة "دلتا كريسنت انرجي Delta Crescent Energy LLC " الأمريكية للطاقة هي التي وقعت الاتفاق، ونقل الموقع عن مصادر في الشركة أن "الاتفاق تم بعلم البيت الأبيض وبتشجيع منه". وقال الموقع إن ممثلة الإدارة الذاتية في الولايات المتحدة، سينم محمد، قد أكدت أن شركة "دلتا كريسنت انرجي" قد وقعت الاتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.


م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)

  • A group of refugees on a truck

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المحطة الأولى رأس العين

    تشير مصادر أممية إلى وجود أكثر من مائتي ألف نازح داخل شمال شرق سوريا منذ بداية الهجوم التركي، الذي بدأ في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر 2019. وكان لمدينة رأس العين الحدودية النصيب الأكبر إثر هجوم مشترك لميليشيات مدعومة من تركيا التركية وقصف جوي. وستبقى المدينة تحت السيطرة التركية وفق اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا.

  • A man crying

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "فقدنا كل شيء"

    وتفيد تقارير بأن أغلب الفارين ينتمون إلى الأكراد. أما ما تبقى في المدينة من مدنيين فهم غالبًا من العرب الذين لا يزالون على تواصل هاتفي بجيرانهم القدامى. وقال هذا الرجل لـ DW (دويتشه فيله): "لقد أخبروني أمس أن الإسلاميين كانوا ينهبون منزلنا؛ لقد فقدنا كل شيء".

  • A group of women queuing for bread

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    كل كَسرة خبز تساعد

    قوات النظام السوري تتمركز على مسافة كيلومترات قليلة من تل تمر بمحافظة الحسكة. ومن ثم، فقد فرَّت على مدار الأيام القليلة الماضية منظماتٌ دولية غير حكومية كانت تتخذ المنطقة مركزًا لها في السابق. ويعتمد النازحون داخليًّا من رأس العين والقرى المجاورة على عمل المنظمات غير الحكومية التي تكافح لمواكبة الأزمة.

  • IDPs open a bag of food

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    قرى خاوية ومخاطر عديدة

    وبخلاف تل تمر، تستقبل قرى متاخمة أخرى مئات النازحين، الذين يعتمدون على منظمات محلية غير حكومية. وأوضح حسن بشير، منسق محلي لمنظمة غير حكومية، في تصريحات لـ DW أنهم "يعيشون في قرى خاوية، يوجد كثيرٌ منها بالقرب من مواقع أخرى خاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة من الأتراك أو خلايا نائمة لداعش".

  • A man leaning on a car

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    وجبة واحدة لكل أسرة

    لهذا النازح العربي القادم من رأس العين أربع زوجات وسيكابدون جميعا مشقة الحصول على ما يكفي لإطعام جميع أطفالهم، إذ تقول المنظمات غير الحكومية إنها لا تستطيع توزيع أكثر من وجبة غذائية واحدة لكل أسرة. وقال لـ DW بعد أن حصل على وجبة غذائية واحدة: "ليس ذنبهم أنهم مجرد أطفال".

  • A child sitting in a class room

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المدارس مغلقة.. إلى الأبد؟

    منذ بداية الهجوم في شمال شرق سوريا والمدارس مغلقة، ويستقبل كثيرٌ منها الآن نازحين داخليًّا من رأس العين. وسينتقل من يستطيع تحمل التكلفة إلى مدن مثل الحسكة، التي تقع على بعد 80 كيلومترًا نحو الجنوب، أما البقية فسيتعين عليهم التكيف مع الظروف القاسية في مدينة حدودية تواجه المزيد من الهجمات من الشمال.

  • A family on the steps of a school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "استمرار الوضع ينذر بكارثة كبرى"

    تعيش حاليًا 50 أسرة كردية من رأس العين في هذه المدرسة المهجورة بتل تمر، وسط غيابٍ للمياه والكهرباء. ومع تدهور الأوضاع الصحية، يخشى أطباءٌ محليون والمستشفى في تل تمر من تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض، إذ أخبر أحد الأطباء المحليين DW: "إذا استمر الوضع هكذا، يجب أن نستعد لكارثة إنسانية كبرى".

  • A man lying on a rug in an abandoned school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    مرضى تقطعت بهم السبل

    على الرغم من أن المشفى في تل تمر يعالج الجرحى، فإنه لا يستطيع مساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض مثل السرطان. وأخبر نازحان DW أنهما كانا من المفترض أن يتلقيا علاجًا كيميائيًّا في دمشق قبل بدء الهجوم، إلَّا أن الوضع الأمني الحالي يجعل الوصول إلى هناك مستحيلًا.

  • A boy standing in the rubble of a destroyed building

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    نوع آخر من أماكن اللعب

    منذ سيطرة تنظيم "داعش" على تل نصري، بقيت القرية المسيحية الواقعة على أطراف تل تمر خاوية، إذ رحل أغلب سكانها السابقين خلال حصار داعش عندما دمَّرت المليشيات الكنائس بمتفجرات، قبل سقوط "الخلافة" المزعومة. ومع عدم وجود مكان آخر يذهبون إليه، يعيش العديد من النازحين داخليًّا من رأس العين في تل نصري.

  • Two boys stand in a destroyed church

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    العيش على الصلاة

    هؤلاء الفِتيانٌ من بين عشرات العالقين في تل نصري، إلَّا أن أوضاع المعيشة القاسية هي أبسط مشكلاتهم. فقبل التقاط الصورة مباشرة، أخبر نازحون DW أنهم تعرضوا لهجوم من قرية مجاورة يُقال إنها واقعة في قبضة إسلاميين، وأوضح مقاتلٌ بقوات سوريا الديمقراطية لـDW: "بدأوا بإطلاق النار علينا واشتبكنا [معهم] لأكثر من ساعة". كارلوس زوروتوزا (تل تمر) / ج.ا


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دمشق تندد باتفاق نفطي بين "الأكراد وشركة أمريكية" 02.08.2020

أصدرت دمشق بيانا نددت فيه باتفاق قيل إن "قوات سوريا الديمقراطية" وقعته مع شركة أمريكية. وفيما لم تعلق هذه القوات ولا الإدارة الذاتية الكردية على الاتفاق، أكد سيناتور أمريكي بارز وجوده وبأنه يحظى بدعم البيت الأبيض.

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