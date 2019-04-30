بعد خمس سنوات من النجاح.. مستقبل غامض لخضيرة مع يوفنتوس

من خلال تعاقد يوفنتوس مع الفرنسي أدرين رابيوت (24 عاما) والويلزي آرون رامزي (28 عاما) أصبحت فرص الألماني المخضرم سامي خضيرة (32 عاما) صعبة للحفاظ على مكانته في الموسم المقبل في خط وسط "السيدة العجوز".

بل إن صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية ذكرت، حسبما نقلت مواقع ألمانية عديدة، أن الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدرب الجديد ليوفنتوس يخطط لمستقبل الفريق بدون خضيرة. وفي هذه الحالة فإن مستقبل خضيرة غامض، بعد خمس سنوات من النجاح قضاها مع يوفنتوس. فقد احتكر مع ناديه الدوري الإيطالي منذ انتقاله إليه عام 2015 قادما من ريال مدريد، الذي فاز معه عام 2014 بدوري أبطال أوروبا.

ويقول موقع "شبورت بوزر" الألماني إن خضيرة، الفائز مع ألمانيا بمونديال 2014، أجرى عدة عمليات في الموسم الماضي من بينها "عملية في القلب"، بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها ولذلك لم يخض سوى 10 مباريات في الدوري الإيطالي.

خضيرة بقميص يوفنتوس في مواجهة مع توني كروس بقميص ريال مدريد. حقق إنجازات مع كلا الفريقين

أما إلى أين ستكون وجهته فالإجابة ليست واضحة الآن، فالحديث يجري عن الانتقال إلى الدوري التركي من بوابة بشيكتاش أو الذهاب إلى أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين، أو حتى العودة إلى الدوري الألماني (بوندسليغا)، الذي بدأ فيه مسيرته عام 2007 من بوابة شتوتغارت. كما لا تستبعد صحيفة "توتوسبورت" أن ينهي يوفنتوس تعاقده مع خضيره عبر تفاهم بين الاثنين علما بأن تعاقده مع "السيدة العجوز" يمتد حتى عام 2021 بعد أن جدده في سبتمبر/ أيلول الماضي. وفي هذه الحالة يمكن أن ينتقل خضيرة دون شرط جزائي، وهنا يتساءل البعض هل يتقدم له بايرن ميونيخ بعرض؟ فالفريق البافاري يبحث بقوة عن لاعبين يسد بهم فراغ الراحلين، كما أنه قبل نحو عام ونصف كانت هناك شائعات حول انتقال خضيرة للبايرن.

ص.ش/و.ب