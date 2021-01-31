 بعد خمس سنوات..″عودة إلى الرب″ إلى المنتخب السويدي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.03.2021

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رياضة

بعد خمس سنوات.."عودة إلى الرب" إلى المنتخب السويدي

في مفاجأة من العيار الثقيل، زلاتان إبراهيوفيتش يعود إلى صفوف المنتخب السويدي بعد خمس سنوات من الاعتزال. ومخلصا لأسلوبه المثير للجدل يتحدث اللاعب المخضرم في تدوينته عن "عودة الرب".

أبرا بقميص المنتخب السويدي في أمم أوروبا 2012

"أبرا" سيعود ليحمل قميص المنتخب السويدي من جديد

أعلن المدرب يان أندرسون الثلاثاء (16 مارس/ آذار 2021)، أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيعود إلى تشكيلة منتخب السويد لكرة القدم لخوض المباريات المقررة نهاية الشهر الحالي في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد قرابة خمس سنوات من اعتزاله اللعب دولياً وقبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس أوروبا.

مختارات

أنقذت كرة القدم كثيرا نجومها من الفقر والعوز، لكن هناك من دخلوا عالم المستديرة وفي فمهم "ملعقة من ذهب"، كما يقال. إنهم لاعبون من أسر غنية احترفوا كرة القدم دون أي حاجة لأموالها، بعضهم تألق بقوة.

استبعد النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم قريبا، في شريط مصور يستعرض فيه مراحل مسيرته الزاخرة بالأهداف والألقاب.

قبل أيام قليلة زاد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من حدة التكهنات حيال وجهته القادمة بعد ظهوره في منصات التواصل الاجتماعي بقميص فريق هاماربي السويدي. لكن هذا الظهور كانت له دوافع استثمارية، كما أوضح إبراهيموفيتش.

عاد المنتخب السويدي للمشاركة في بطولة كأس العالم بعد غياب دام 12 عاماً. فرحة التأهل على حساب إيطاليا، فتحت الباب أمام التكهنات حول إمكانية عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن قرار اعتزاله اللعب الدولي.

واستدعى أندرسون هداف ميلان الايطالي إبراهيموفيتش (39 عاما) الذي اعتزل اللعب دوليا بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا، للتشكيلة المدعوة لمواجهة جورجيا وكوسوفو في تصفيات لكأس العالم 2022، وكذلك لمباراة ودية ضد إستونيا.

وعلّق إبراهيموفيتش بأسلوبه على استدعائه الفريد والثير للجدل في آن، في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره فيها بالقميص السويدي وكتب فيها "عودة الرب".

وكانت وسائل الإعلام المحلية طرحت عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي في أوائل آذار/مارس الحالي، لكن الاتحاد السويدي لم يؤكد المعلومة حتى اليوم.

من جهته، يواصل اللاعب الغائب عن الملاعب منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، علاجه إصابة في العضلة المقربة اليسرى على أمل العودة الخميس لخوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي.

وكان "إبرا"، صاحب 116 مباراة دولية و62 هدفًا، قد ألمح في وقت سابق عن أمله في العودة الى صفوف المنتخب السويدي، وسبق له أن أشار عام 2018 إلى أنه قد يعود عن قرار الاعتزال من أجل المشاركة في مونديال روسيا، لكن الاتحاد دحض تلك الفرضية في وقت لاحق.

واجتمع إبراهيموفيتش مع المدرب أندرسون في لقاء وصفه الاتحاد السويدي للعبة بأنه "جيد ومثمر".

وبلغت السويد من دون خدمات إبراهيموفيتش الدور ربع النهائي من مونديال 2018 في روسيا وتأهلت الى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها الى الصيف المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وستواجه السويد في دور المجموعات كلا إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا. وقبل الكأس القارية، ستلعب السويد مباراتين في تصفيات كاس العالم 2022 المقررة في قطر، ضد جورجيا في 25 آذار/مارس الحالي وكوسوفو في 28 منه، على أن تلتقي إستونيا وديّاً في 31 من الشهر ذاته.

و.ب/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

 

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