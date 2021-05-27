 بعد خلعه قميص الريال.. هل يرتدي راموس قميص بايرن ميونيخ؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.06.2021

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رياضة

بعد خلعه قميص الريال.. هل يرتدي راموس قميص بايرن ميونيخ؟

كان ركيزة في الريال لأكثر من عقد ونصف لكن سيرغيو راموس أصبح متاحا للأندية الأخرى وبدون شرط جزائي. وصحيح أن سنه تقدم إلا أنه مازال لديه ما يقدمه لأندية تحتاج لمدافع مثله في فرنسا وانجلترا. فماذا عن بايرن ميونيخ؟

راموس في مواجهة توماس مولر في نصف نهائي دوري الأبطال (أول مايو/ أيار 2018)

راموس بقميص ريال مدريد في مواجهة مع توماس مولر نجم بايرن ميونيخ

بعد 16 عاما قضاها مع النادي الملكي وأحرز حلالها 22 لقبا من أهل الألقاب بالنسبة للأندية ودع القائد سيرغيو راموس، على غير رغبة منه، الخميس الماضي (17 يونيو/ حزيران) ريال مدريد. ورغم أن سنه أصبح 35 عاما إلا أنه لا يفكر في الاعتزال. فإلى أين سيذهب المدافع العنيد؟

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فيما يضغط واحد من نجوم ريال مدريد بهدف تمديد عقده مع الفريق في أقرب وقت، يفضل رئيس "الميرنغي" فلورنتينو بيريز التهمل قبل حسم موقفه. نجم "الميرنغي" قد يحزم حقائبه ويرحل عن الفريق رغم مسيرته المرصعة بالألقاب والإنجازات.

يستعد نجم ريال مدريد سيرجيو راموس لدخول القفص الذهبي. الدولي الإسباني يُحضر لزواج يتوقع أن يكون "أسطورياً" بمشاركة فرقة موسيقية عالمية، فيما عبرت زوجة راموس المستقبلية عن حماسها الشديد لارتداء ثوب الزفاف.

الحقيقة هي أن راموس نفسه لا يعرف أين ستحط رحاله في الرحلة المقبلة، حسب ما صرح خلال وداعه للريال. لكن الصحافة العالمية منذ الخميس تتسابق في الحديث عن جهات محتملة للمدافع الصلد، خصوصا وأنه ليس لديه شرط جزائي بعد انتهاء عقده مع الملكي.

عادة يعود اللاعب قبل اعتزاله إلى نايه الأم، وهو هنا نادي إشبيلية الذي شهد انطلاقته في الدوري الإسباني قبل الانتقال إلى الملكي، لكن ورغم عشق راموس لإشبيلية إلا أن راتبه البالغ نحو 12 مليون يورو سنويا يجعل من العودة أمرا مستحيلا، حسبما قال موقع "شبورت1" الألماني.

لكن الأموال يملكها نادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك لجهة حكومية قطرية، ويمكنه بسهولة التعاقد معه من هذه الناحية، خصوصا وأن النادي بحاجة إلى من يحل محل المدافع البرازيلي تياغو سيلفا.

راموس يحصل على البطاقة الحمراء في مواجهة أمام برشلونة (23/3/2014)

راموس نفسه لم يكن يريد الرحيل أبدا عن ريال مدريد، بعد كل هذه الأعوام الطويلة التي قضاها في النادي

هناك في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي يملكه الشيخ منصور بن زايد، ولديه الأموال الكافية لاستقدام راموس، خصوصا وأن فريق المدرب بيب غوارديولا بحاجة إلى تحصين دفاعاته بلاعب قوي وصاحب خبرة طويلة مثل راموس.

وعلى الجانب الآخر يقف مانشستر يونايتد، الذي سبق له أن تواصل مع راموس عام 2015، لكن الأخير فضل التمديد مع الريال. ومسألة الأموال ليست عائقا أيضا لناد بحجم مان يونايتد.

وماذا عن بايرن ميونيخ؟

بعد رحيل دافيد آلابا وجيروم بواتينغ وخافي مارتينيز عن بايرن ميونيخ، سيواجه المدرب الجديد يوليان ناغلسمان نقصا حادا في المدافعين أصحاب المستوى والخبرة الطويلة. ولذلك فربما يكون التعاقد مع مدافع بحجم راموس، للوهلة الأولى، مفاجأة ومخاطرة حقيقية، بحسب ما يرى موقع "شبورت1".

وعلى ما يبدوفإن راموس يمكنه أيضا أن يرى نفسه في "زيبنر شتراسه" (مقر بايرن ميونيخ) في المستقبل، فبحسب صحيفة بيلد الألمانية قامت الإدارة الخاصة باللاعب قبل مدة بجس النبض في ميونيخ من أجل معرفة ما إذا كان من الممكن أن يكون هناك تعاون مستقبلا بين راموس وبايرن.

لكن الرئيس التنفيذي المستقبلي للنادي، أوليفر كان، سبق وأن صرح في فبراير/ شباط الماضي أنه ليس هناك أي شيء بخصوص اهتمام بايرن بالمدافع الإسباني، فالسن والراتب يمكن أن يكونا عاملين حاسمين في عدم وجود اهتمام قوي بالتعاقد مع المدافع الإسباني. 

لكن وضع راموس الآن أصبح مختلفا عما كان في شهر فبراير/ شباط، فقد أصبح متاحا بدون شرط جزائي، فهل سيغير ذلك من وجهة نظر رؤساء بايرن ميونيخ في الوقت القريب؟

يقول موقع "شبورت ا" إنه رغم ذلك ورغم حاجة دفاع بايرن لتعزيز صفوفه إلا أن تعاقد البافاري مع راموس هي على الأرجح مسألة مشكوك فيها.

صلاح شرارة (ع.ج.م)

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    الكاتب: هشام درويش


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