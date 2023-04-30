بعد "خطأ" حرم دورتموند من الصدارة.. حكم ألماني يتلقى تهديدات

تقدّم الحكم الألماني زاشا شتيغمان بشكوى إلى السلطات المحلية بعد تلقيه تهديدات تستهدفه هو وعائلته بسبب عدم منحه ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند خلال تعادله مع مضيفه بوخوم 1-1 يوم الجمعة الماضي في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم شتيغمان الذي أقرّ بارتكاب خطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند، وُضع تحت الحماية القضائية. وأوضح شتيغمان خلال حلوله ضيفاً على البرنامج التلفزيوني دوبيلباس الأحد أنه ليس لديه خيار سوى تقديم شكوى.
وكان شتيغمان قد أقر السبت، بعد مشاهدة اللقطة مجدداً، بالخطأ الفادح الذي ارتكبه في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند الذي تخلى عن الصدارة متأخراً بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الفائز على هرتا برلين 2-صفر الأحد قبل 4 مراحل من النهاية.
وقال الحكم الألماني: "أتفهم تماماً المشاعر التي أحاطت بما حدث خلال أمسية الجمعة. ولكن تلقيت أنا وعائلتي تهديدات محددة للغاية وبعد رؤيتها تقدمت بشكوى جنائية". وتساءل عما إذا كان يجب "أخذ قسط من الراحة" والابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت.
وفي بيان صدر السبت، قال الاتحاد الألماني للعبة إن الصور التلفزيونية أظهرت أن شتيغمان كان ينبغي أن يمنح ركلة جزاء لبوروسيا بعد خطأ على المهاجم كريم أديمي في منطقة جزاء بوخوم. وتعرض أديمي لخطأ قاس جداً داخل المنطقة من الخلف بالقدمين من المدافع البرازيلي دانيلو سواريس منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين إيجابيا.
غير أن الحكم شتيغمان أشار الى مواصلة اللعب ولم يستعن بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر". وفي حديثه مع صحيفة بيلد السبت، قال شتيغمان إنه "منزعج حقًا ويشعر بالسوء"، معترفاً بالخطأ. وأضاف "إذا كانت لديّ شكوك حول قراري، فسيكون ذلك خياراً. لكن لم تتح لي هذه الفرصة"، شارحاً أن حكام غرفة "في ايه آر" لم يستدعوه لمشاهدة اللقطة على الشاشة على أرض الملعب.
وتابع الحكم الألماني بالقول: "بالنظر لما حصل، يجب أن أقول إنني كنت سأكون سعيدا (لمنح ركلة جزاء) لو شاهدتها مرة أخرى".
واتفقت لجنة الحكام في الاتحاد مع تقييم شتيغمان، وقالت السبت الماضي إن "المشاهد التلفزيونية تثبت أن العرقلة كانت خطأ وركلة جزاء"، مضيفة "المدافع رمى بنفسه من الخلف إلى الجانب بكلتا ساقيه ولم يسع خلف الكرة". وفي رد فعل على التهديدات التي طالت الحكم، شدد رئيس دورتموند هانز-يواكيم فاتسكه الأحد على أنه "لن يتم التسامح مع التهديدات والعداوات". وبسبب هذا الخطأ فقد دورتموند صدارة الدوري الألماني وأعادها للمنافس بايرن ميونيخ.
وفي هذا السياق أبدى توماس مولر قائد فريق بايرن ميونخ ثقته في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الحادي عشر على التوالي. وعاد بايرن ميونخ إلى صدارة الدوري من جديد إثر فوزه على هيرتا برلين 2/ صفر أمس الأحد، ويتفوق بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
ولم يتبق سوى أربع مراحل على نهاية الموسم الذي يشهد أقوى منافسة على اللقب خلال أكثر من عشرة أعوام. ويخوض بايرن ميونخ مباراته المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل بينما يلتقي دورتموند مع فولفسبورج مساء الأحد.
ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
حسن حسن صالحميدزيتش
مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ديدي
ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
اوله بچورنموس
المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
سيرغي بارباريس
بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
رافينيا
اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
لوكاس بيتشيك
لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
زي روبيرتو (بالأبيض)
زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
فداد إبيزفيتش
خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ليفان كوبيشفيلي
في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
خليل ألتينتوب
لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
نالدو
أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
ماكوتو هاسيبي
الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
دانييل كاليغوري
لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
روبرت ليفاندوفسكي
يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.
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نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية
كلاوديو بيزارو
بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.