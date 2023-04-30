بعد "خطأ" حرم دورتموند من الصدارة.. حكم ألماني يتلقى تهديدات

تقدّم الحكم الألماني زاشا شتيغمان بشكوى إلى السلطات المحلية بعد تلقيه تهديدات تستهدفه هو وعائلته بسبب عدم منحه ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند خلال تعادله مع مضيفه بوخوم 1-1 يوم الجمعة الماضي في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم شتيغمان الذي أقرّ بارتكاب خطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند، وُضع تحت الحماية القضائية. وأوضح شتيغمان خلال حلوله ضيفاً على البرنامج التلفزيوني دوبيلباس الأحد أنه ليس لديه خيار سوى تقديم شكوى.

وكان شتيغمان قد أقر السبت، بعد مشاهدة اللقطة مجدداً، بالخطأ الفادح الذي ارتكبه في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند الذي تخلى عن الصدارة متأخراً بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الفائز على هرتا برلين 2-صفر الأحد قبل 4 مراحل من النهاية.

وقال الحكم الألماني: "أتفهم تماماً المشاعر التي أحاطت بما حدث خلال أمسية الجمعة. ولكن تلقيت أنا وعائلتي تهديدات محددة للغاية وبعد رؤيتها تقدمت بشكوى جنائية". وتساءل عما إذا كان يجب "أخذ قسط من الراحة" والابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت.

وفي بيان صدر السبت، قال الاتحاد الألماني للعبة إن الصور التلفزيونية أظهرت أن شتيغمان كان ينبغي أن يمنح ركلة جزاء لبوروسيا بعد خطأ على المهاجم كريم أديمي في منطقة جزاء بوخوم. وتعرض أديمي لخطأ قاس جداً داخل المنطقة من الخلف بالقدمين من المدافع البرازيلي دانيلو سواريس منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين إيجابيا.

غير أن الحكم شتيغمان أشار الى مواصلة اللعب ولم يستعن بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر". وفي حديثه مع صحيفة بيلد السبت، قال شتيغمان إنه "منزعج حقًا ويشعر بالسوء"، معترفاً بالخطأ. وأضاف "إذا كانت لديّ شكوك حول قراري، فسيكون ذلك خياراً. لكن لم تتح لي هذه الفرصة"، شارحاً أن حكام غرفة "في ايه آر" لم يستدعوه لمشاهدة اللقطة على الشاشة على أرض الملعب.

وتابع الحكم الألماني بالقول: "بالنظر لما حصل، يجب أن أقول إنني كنت سأكون سعيدا (لمنح ركلة جزاء) لو شاهدتها مرة أخرى".

واتفقت لجنة الحكام في الاتحاد مع تقييم شتيغمان، وقالت السبت الماضي إن "المشاهد التلفزيونية تثبت أن العرقلة كانت خطأ وركلة جزاء"، مضيفة "المدافع رمى بنفسه من الخلف إلى الجانب بكلتا ساقيه ولم يسع خلف الكرة". وفي رد فعل على التهديدات التي طالت الحكم، شدد رئيس دورتموند هانز-يواكيم فاتسكه الأحد على أنه "لن يتم التسامح مع التهديدات والعداوات". وبسبب هذا الخطأ فقد دورتموند صدارة الدوري الألماني وأعادها للمنافس بايرن ميونيخ.

وفي هذا السياق أبدى توماس مولر قائد فريق بايرن ميونخ ثقته في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الحادي عشر على التوالي. وعاد بايرن ميونخ إلى صدارة الدوري من جديد إثر فوزه على هيرتا برلين 2/ صفر أمس الأحد، ويتفوق بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ولم يتبق سوى أربع مراحل على نهاية الموسم الذي يشهد أقوى منافسة على اللقب خلال أكثر من عشرة أعوام. ويخوض بايرن ميونخ مباراته المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل بينما يلتقي دورتموند مع فولفسبورج مساء الأحد.



ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)