بعد خسارتها نزاعا قضائيا.."لوفتهانزا" تلغي 1300 رحلة

قررت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء 1300 رحلة كانت مقررة يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، وذلك بسبب الإضراب الذي قرر المرشدون الجويون القيام به على مدى اليومين القادمين.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) جدولا استثنائيا لرحلاتها المقررة خلال اليومين القادمين يتضمن إلغاء 700 رحلة غدا الخميس و 600 رحلة يوم الجمعة، من إجمالي 6000 رحلة كان مقررا لمجموعة شركات لوفتهانزا القيام بها على مدار اليومين القادمين.

وتتضمن هذه الرحلات أيضا رحلات خاصة بشركات طيران تابعة لمجموعة لوفتهانزا، رغم أن الإضراب لا يشمل هذه الشركات، مثل شركة سويس وأوستريان و ايدل فايس و الخطوط الجوية البلجيكية.

وكانت نقابة Ufo للطيران أعلنت أنها تحتفظ بحق توسيع الإضراب ليشمل شركات أخرى تابعة لمجموعة لوفتهانزا الأساسية. وأعلنت لوفتهانزا بالفعل توفير العديد من إمكانيات تعديل الحجز مجانا، نتيجة الإضراب.

وخسرت لوفتهانزا في وقت سابق نزاعا قضائيا أمام محكمة العمل في فرانكفورت، ولكنها أعلنت عزمها الطعن على الحكم أمام محكمة العمل بولاية هيسن، وهو ما يعني احتمال عقد جلسة للمحكمة في وقت لاحق اليوم الأربعاء بشأن مدى قانونية الإضراب الذي دعت إليه نقابة Ufo. ولكن المحكمة المعنية لم تحدد موعدا للجلسة حتى الآن.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ)