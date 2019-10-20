 بعد خسارتها نزاعا قضائيا..″لوفتهانزا″ تلغي 1300 رحلة | أخبار | DW | 06.11.2019

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أخبار

بعد خسارتها نزاعا قضائيا.."لوفتهانزا" تلغي 1300 رحلة

لم تنجح محاولات عملاق الطيران الألماني "لوفتهانزا" في إقناع القضاء لمنع نقابة المضيفين الجويين Ufo من القيام بإضراب توعدت به ليومي الخميس والجمعة القادميين. شركة "لوفتهانزا" لم تستسلم تماما لكنها اضطرت لإلغاء 1300 رحلة.

Deutschland Lufthansa Streik der Flugbegleiter (Reuters/M. Dalder)

قررت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء 1300 رحلة كانت مقررة يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، وذلك بسبب الإضراب الذي قرر المرشدون الجويون القيام به على مدى اليومين القادمين.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) جدولا استثنائيا لرحلاتها المقررة خلال اليومين القادمين يتضمن إلغاء 700 رحلة غدا الخميس و 600 رحلة يوم الجمعة، من إجمالي 6000 رحلة كان مقررا لمجموعة شركات لوفتهانزا القيام بها على مدار اليومين القادمين.

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وتتضمن هذه الرحلات أيضا رحلات خاصة بشركات طيران تابعة لمجموعة لوفتهانزا، رغم أن الإضراب لا يشمل هذه الشركات، مثل شركة سويس وأوستريان و ايدل فايس و الخطوط الجوية البلجيكية.

وكانت نقابة Ufo للطيران أعلنت أنها تحتفظ بحق توسيع الإضراب ليشمل شركات أخرى تابعة لمجموعة لوفتهانزا الأساسية. وأعلنت لوفتهانزا بالفعل توفير العديد من إمكانيات تعديل الحجز مجانا، نتيجة الإضراب.

وخسرت لوفتهانزا في وقت سابق نزاعا قضائيا أمام محكمة العمل في فرانكفورت، ولكنها أعلنت عزمها الطعن على الحكم أمام محكمة العمل بولاية هيسن، وهو ما يعني احتمال عقد جلسة للمحكمة في وقت لاحق اليوم الأربعاء بشأن مدى قانونية الإضراب الذي دعت إليه نقابة Ufo. ولكن المحكمة المعنية لم تحدد موعدا للجلسة حتى الآن.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

  • Symbolbild Lufthansa (Getty Images/AFP/C. Stache)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    إلغاء اللون الأصفر

    أكثر ما يمكن ملاحظته من تغيير شعار شركة لوفتهانزا هو إلغاء اللون الأصفر الذي يميل إلى قد يشير إلى لون "صفار البيض" على ذيل الطائرة حيث تم استبداله باللون الأزرق. ولم تعد الدائرة الصفراء القديمة التي كانت محط سخرية بعض الركاب موجودة. أيضا يمكن ملاحظة تغيير لون باطن الطائرة إلى اللون الأبيض بدلا من اللون الرمادي.

  • Lufthansa Boeing 737-100 (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    الشكل الذي اعتدناه

    تظهر هذه الطائرة من طراز بوينج 737-100 والتي بدأت لوفتهازا استخدامها عام 1968، أساسيات التصميم الذي اعتدنا عليه طيلة السنوات الماضية من اللون الرصاصي أسفل الطائرة إلى الأنف الأسود ودائرة "صفار البيض" على ذيل الطائرة. وفي غضون سنوات قليلة سوف يختفي هذا الشكل التقليدى من السماء تماما.

  • BdT Lufthansa (picture-alliance/dpa/Lufthansa-Bildarchiv)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    أول طائرة لوفتهانزا

    صممت أول طائرة لشركة لوفتهانزا بشكل مختلف تماما عن الشكل الحالي. فطائرة جانكرزG24 لم تكن تحمل الدائرة ذات اللون الأصفر. ولكن من الملاحظ وجود شعار الطائر منذ البداية على سيارة نقل الركاب الخاصة بالشركة. وقد صمم هذا الشعار المهندس ومصمم الجرافيك الألماني أوتو فيريل.

  • Deutschland entdecken Archiv - Junkers JU-52 (DW / Nelioubin)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    تصميم ما قبل الحرب والشركات

    كان التصميم القديم للطائرة يتكون من مقدمة الطائرة سوداء اللون "الأنف الأسود" والمحرك الأسود مع اسم الشركة الذي يكاد أن يمكن قراءته مطبوعا على جانب الطائرة أسفل قمرة القيادة. لقد استغرق الأمر أجيالا قبل أن يفكر الناس في تغيير التصميم في لوفتهانزا وبالتأكيد في أماكن أخرى.

  • Lufthansa Vickers V-814 Viscount (picture-alliance/dpa/Deutsche Lufthansa AG)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    التغيير في الستينيات

    بعد فترة وجيزة جرت بعض التعديلات البسيطة على تصميم الطائرة. تلك الطائرة من طراز "فايكرز 814 " عام 1968 حملت صورة صغيرة لشعار الطائرعلى ذيلها. في نفس الوقت كان اسم الشركة مطبوعا بحروف ضخمة على جسم الطائرة، أما اللونان الأزرق والأصفر فقد غطيا جسم الطائرة بالكامل.

  • Siegerflieger Fanhansa Flugzeug Lackierung Lufthansa Flughafen Rio de Janeiro WM 2014 (picture-alliance/dpa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    الأبطال يحلقون

    بعد فوز ألمانيا بكأس العالم في كرة القدم في البرازيل عام 2014 قررت الشركة تخصيص طائرة للأبطال بشكل مختلف. الطائرة التي كانت تحمل أبطال فريق كرة القدم الألماني تم تغيير اسمها إلى "فانهانزا" وتم طلائها بلون مخصص لتلك المناسبة. كما حلقت فانهانزا آنذاك في سماء برلين فوق الساحة التي اجتمع فيها مشجعو المانشافت.

  • Pressebild Lufthansa Biofuel (Lufthansa Bildarchiv)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    وقود حيوي

    لم يتغير التصميم الأساسي لهذا الطراز من طائرة A321 كثيرا والتي تم اختيارها للطيران عندما قررت لوفتهانزا اختبار الطائرات التي تعمل بالوقود الحيوى. فقد وضعت فقط شعار " لوفتهانزا بايوفيول باور" والتي تعني بالعربية " الوقود الحيوي" لهويتها.

  • Lufthansa Streik Frankfurt (dapd)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    تجديد شامل

    عندما تقدم أي شركة تصميما جديدا يتطلب ذلك تغييرا شاملا وجذريا لكل شئ. فلن تغير لوفتهانزا الشكل الخارجي للطائرة فقط وإنما ستجدد كل محتويات الطائرة التي تحمل الشعار القديم. كما سيتم تغيير كل المقاعد والشعارات على مكاتب تسجيل الدخول في المطارات حول العالم حسب التصميم الجديد للشركة.

  • Lufthansa stellt neues Flugzeug-Design vor (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    سبع سنوت للتغيير

    إذا كنت اعتدت على الشكل القديم لطائرات لوفتهانزا فلا يزال أمامك الوقت الكافي للتعود على الشكل الجديد. فهذه صورة لتصميم طائرة بوينج 747-8 الجديدة والتي تحمل شعار لوفتهانزا الجديد. وسوف يستغرق تغيير هذا الشعار وتطبيقه على جميع طائرات الشركة زهاء السبع سنوات. س.م


مختارات

شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تغيير شعارها المألوف بآخر. وكان العديد من الركاب قد أبدوا استياءهم من اللون المستخدم في الشعار القديم. التغيير سيتم خلال سبع سنوات، ليظهر في السماء الشعار الجديد. (13.02.2018)  

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