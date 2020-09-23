 بعد حريق موريا.. مهاجرون يعيشون في جحيم الشوارع | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 28.09.2020

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ثقافة ومجتمع

بعد حريق موريا.. مهاجرون يعيشون في جحيم الشوارع

تشرد حوالي 13 ألف شخص ممن فروا من حرائق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية. أمضوا لياليهم على أطراف الطريق المؤدي إلى المدينة الرئيسية ميتيليني، دون ماء وطعام أو حتى أغطية للنوم.

احتراق مخيم موريا، هل يعني استحالة اتفاق الأوروبيين على سياسة هجرة مشتركة؟

المهاجرون في ليسبوس ينامون في الشوارع منذ بعد احتراق مخيم موريا بشكل شبه كامل

حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، الشمس تسطع على المخيم الذي تشكل على طول الطريق الممتد من موريا إلى ميتيليني، المدينة الرئيسية في جزيرة ليسبوس اليونانية. فجأة، غادر مئات الأشخاص ملاجئهم، وفي ثوانٍ، شكلوا خطا يمتد على مد البصر. في نهاية هذا الصف الطويل، بدأ متطوعون من إحدى المنظمات غير الحكومية بتوزيع الطعام.

المتطوعون سيقدمون 13 ألف وجبة، لكنها قد لا تكفي الجميع. "توزيع الطعام يتم مرة واحدة فقط في اليوم، ولكي تحصل على طعام يجب أن تكون قويا. هناك مشكلة تنظيمية"، يقول ميخائيل المتحدر من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مختارات

في 2015 فتحت المستشارة ميركل الحدود لوقت قصير أمام اللاجئين. وفي 2020 ما تزال سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي محل جدل، فماذا تعلم الأوروبيون بعد خمس سنوات؟

يوم الاثنين 14 أيلول/سبتمبر، مضى تقريبا على المهاجرين حوالي أسبوع وهم ينامون على الطريق المؤدي إلى ميتيليني، ويشعرون بالجوع، نظرا لعدم توفر الطعام. بعدما فر قاطنو موريا من ألسنة اللهب التي التهمت المخيم ليلة 8 أيلول/ سبتمبر، ومنعتهم الشرطة من إكمال طريقهم، بقوا عالقين مشردين على الطرقات. البعض منهم فقط تمكن من شراء الطعام من متجر "ليدل"، المطل على البحر. قبل أن تأمر الشرطة إدارة المتجر بأن يغلق أبوابه. كما أغلقت محطات الوقود، وكذلك جميع المراكز التجارية الأخرى على طول هذا الطريق المؤدي إلى مركز مدينة ميتيليني.

لإطعام أنفسهم، يطلب هؤلاء المقيمين في المخيم غير الرسمي الذي تشكل بعد حريق موريا، من مهاجرين آخرين يعيشون في ميتيليني شراء الطعام وإحضار ما يستطيعون لهم. بينما تمكن آخرون من تخليص بعض الطعام الذي كان لديهم في موريا من ألسنة اللهب، وفي أحسن الأحوال استطاعوا الحفاظ على رزمات قليلة من المعكرونة (باستا).

تعد غيرترود ونعومي طبقًا من الخضار في قدر كبير على النار. وحاولت هاتان المرأتان الكونغوليتان عدة مرات الحصول على وجبة طعام أثناء التوزيع، ولكن ذلك يعد "صراعا" بالنسبة لهما. تقول نعومي، "للحصول على الطعام، عليك أن تقاتل".

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ماذا بعد حريق أكبر مخيمات اللجوء في أوروبا؟

"ساعدونا"

تجلس شابتان أفغانيتان، كلتاهما تدعى زهرة، على بطانية رمادية كبيرة يتوسطها شعار مفوضية اللاجئين، بينما تطعمان طفليهما البالغان من العمر 5 و7 أشهر. توضح الأم الشابة "لقد جلبنا الحليب من موريا"، وهي تحمل كيسا بلاستيكيا صغيرا نصفه مملوء بالحليب المجفف.

والدتان الشابتان تفتقران إلى الطعام والماء وكذلك الملابس لأطفالهما. قالت شابة أفغانية أخرى، وهي تشير إلى الوشاح الذي تغطي فيه ابنتها البالغة من العمر شهرا واحدا، "ساعدونا!"

تقع نقطة المياه الوحيدة في المخيم المؤقت على بعد عشرات الأمتار، ولا توجد أية منشآت رسمية. ففي الشارع المؤدي إلى بساتين الزيتون، عمد البعض إلى ثقب أنابيب الري، وحول كل فتحة، يتجمع العديد من الأشخاص لملء الزجاجات الفارغة ولتنظيف ملابسهم أو لغسل وجوههم. وتنساب المياه عبر الشارع الصغير المنحدر حاملة معها الأوساخ والقمامة.

في المخيم المؤقت،هناك طلب كبير على البطانيات وأكياس النوم، خصوصا وأن درجات الحرارة تنخفض ليلا. ميخائيل لديه قميصه الأزرق فقط لينام عليه، وأصدقاؤه الكونغوليون يراقبون الطريق لأنهم سمعوا أن المتطوعين كانوا يوزعون بعض أكياس النوم في المخيم. لكن الكثير من الأشخاص ليس لديهم كيس نوم، لربما لم يعد هناك المزيد. ومع ذلك، "أكثر ما يقلقنا هو عدم قدرتنا على الاستحمام والذهاب إلى الحمام"، كما يقول ميخائيل.

الطريقة الوحيدة للاغتسال هي الذهاب إلى البحر، حيث لا يبعد الشاطئ سوى بضع دقائق سيرا على الأقدام عن موقف سيارات متجر "ليدل". ميخائيل يريد أن يستحم، لكن ليس لديه صابون.

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الصليب الأحمر يعتبر إجلاء اللاجئين من جزيرة ليسبوس "ضرورة إنسانية"

ثلثهم أطفال

بعد الظهر، يلعب عشرات الأطفال على شاطئ البحر، كما دفعت الحرارة الشديدة بعض البالغين إلى النزول إلى الماء.

يضع الأب عظيم الصابون على رأس ابنه مصطفى البالغ 3 سنوات، بينما ابنته روخية تشع بالسعادة وهي تلهو من حوله. فبعد خمسة أشهر من الحبس في مخيم موريا، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكنون فيها من الاقتراب من البحر.

يعيش في المخيم أكثر من 4 آلاف طفل وفقا لليونيسيف، ما يشكل ثلث المهاجرين القادمين من ليسبوس. وعند حلول الظلام، عندما تختفي أصوات آلات البناء التي تبني المخيم الجديد على أرض عسكرية، لا يسعنا سوى سماع صرخات الأطفال الذين يلعبون، في ساحة موقف السيارات التابعة لـ"ليدل".

الآباء قلقون من أن أطفالهم لن يذهبوا إلى المدرسة. تحذر ديميترا كاسيوتي، أخصائية علم النفس في منظمة "أطباء بلا حدود"، من أن الحياة في الظروف غير اللائقة في مخيم موريا، ثم على طول هذا الطريق، يمكن أن يكون لها أيضا عواقب نفسية طويلة الأمد على هؤلاء الأطفال.

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مهاجرو ليسبوس مترددون في الدخول إلى مخيمهم الجديد

البيئة التي نشأوا فيها يمكن أن تؤثر على "الطريقة التي يتعاملون بها مع الصعوبات ولها أثر أيضا على تفاعلهم مع الآخرين"، بحسب ما تقول الإخصائية النفسية خلال حديثها مع مهاجر نيوز خارج العيادة المتنقلة التي أنشأتها المنظمة غير الحكومية قرب الخيام.

ولا يسلم البالغون من المشاكل النفسية، فالأمر الأكثر صعوبة هو التعامل مع القلق الذي يساورهم حيال عدم حصولهم على معلومات حول مستقبلهم، بما في ذلك المخيم المؤقت الجديد قيد الإنشاء.

صرح وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي صباح الأحد أنه "سيتم نقل جميع طالبي اللجوء إلى هناك". وبحسب وزارته، يوجد الآن حوالي 800 من المهاجرين في هذا المخيم المؤقت، الذي يبقى مغلقا أمام الصحافة. وبحسب شهادات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المقيمين به، فالأشخاص هناك غير قادرين على الاستحمام وليس لديهم فراش للنوم.

وتبدو نعومي مرعوبة من الذهاب إلى هذا المخيم الجديد، كما تخشى أن تكون بلا مأوى. تسأل بقلق هذه الأم لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وطفل يبلغ من العمر 7 أشهر، "كيف حال المخيم هناك؟ هل يجب أن نذهب؟"

جوليا دومون مهاجر نيوز

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


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