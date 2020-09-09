بعد حريق المخيم.. اللاجئون يفترشون العراء في جزيرة ليسبوس

أعلن وزير العمل الألماني أن حكومة بلاده تعتزم تقديم مساعدة عاجلة محلياً بعد الحريق الذي شهده مخيم موريا في اليونان. وقال الوزير الاتحادي هوبرتوس هايل اليوم الخميس (العاشر من أيلول/سبتمبر) لقناة "فونيكس" الألمانية: "ما يجب فعله الآن هو إتمام مساعدة عاجلة أولاً، لقد ناقشنا ذلك أيضاً في الحكومة الاتحادية".
وحسب تقارير إعلامية نام آلاف المهاجرين في العراء بجزيرة ليسبوس اليونانية بعد الحريق الذي دمر مخيمهم المؤقت وحوَّله إلى حطام واضطرهم للفرار دون مكان يلجأون إليه.
ونقلت السلطات اليونانية أكثر من 400 طفل ومراهق لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على متن ثلاث رحلات طيران مستأجرة.
لكن جيورجوس كوموتساكوس، نائب وزير الهجرة اليوناني، نوه إلى أن البالغين لن يكونوا محظوظين لهذا الحد. وقال لشبكة "سكاي" التلفزيونية اليونانية: "من يعتقد أنه بإمكانه الذهاب إلى البر الرئيسي ثم التوجه إلى ألمانيا يجب أن ينسى هذا".
ونامت أسر على جوانب الطرق وفي مرائب السيارات التابعة للمتاجر الكبيرة وفي الحقول في أنحاء الجزيرة التي كانت في صدارة أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا في عامي 2015 و2016.
وأعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي "هناك 3500 مهاجر على الأقل بدون مأوى ونحن نتخذ تدابير طارئة من أجل هؤلاء الأشخاص، سيتم إيواء حوالى ألف شخص على عبارة في مرفأ ميتيلين" كبرى مدن الجزيرة.
وكان مخيم موريا يؤوي نحو 12500 من اللاجئين. وأجبر الحريق الهائل الذي اندلع فيه مساء الثلاثاء الآلاف على الفرار وحوَّل المخيم المعروف بتردي الأوضاع المعيشية لسكانه إلى أكوام من الفولاذ المحترق والخيام البلاستيكية الذائبة.
وشب حريق ثان مساء أمس الأربعاء مدمراً ما تبقى من المخيم. وأُرسلت تعزيزات من الشرطة لمنع اللاجئين من الوصول إلى بلدة ميتيليني الرئيسية وحصر وجودهم على الحقول وجوانب الطرق.
وقالت وزارة الهجرة إنها ستتخذ "كل الخطوات اللازمة" لضمان توفير مأوى للأسر والجماعات التي تحتاج للرعاية لكن من المتوقع أن يواجه هذا مقاومة شديدة من السكان.
وكانت السلطات بالفعل على خلاف مع السكان بسبب خطط لإبدال موريا بمركز استقبال مغلق، حيث يخشى سكان ليسبوس أن يؤدي ذلك لبقاء الآلاف من طالبي اللجوء بصفة دائمة.
وقال كوستاس موتزوريس حاكم منطقة شمال إيجه إن البلديات على خلاف بشأن طريقة التعامل مع الموقف. وأضاف في حديث لرويترز: "لم يُتخذ أي قرار. لم تُحل المسألة بعد".
وتحقق السلطات فيما إذا كان الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء متعمداً بعد إجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا أدت لعزل 35 لاجئاً.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب ا ، رويترز)
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
بمجرد وصولهم إلى جزيرة لسبوس اليونانية يتم تقسيم مجموعات اللاجئين حسب جنسياتهم، حيث يتم إرسال السوريين إلى مخيم "كاراتيب" ويقطنون في ملاجئ هناك، بينما يرسل آخرون من جنسيات مختلفة إلى موريا حيث توجد هناك أول "نقطة ساخنة" يونانية لتسجيل من يطلق عليهم "مهاجرون لأسباب اقتصادية" وهناك يقضي الكثير منهم الليل في خيام أو تحت أشجار الزيتون.
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
في حالات كثيرة يؤدي الاكتظاظ إلى نزاعات بين اللاجئين، مثلا في صف انتظار الطعام. وحسب تقرير أممي فإن القدرة الاستيعابية للمخيم هي بمستوى 410 شخص، ولكن يضم في الواقع ما بين 2000 إلى 4000 شخص. الاكتظاظ والافتقار للإمدادت الكافية يجعل المخيم واحدا من أسوا ملاجئ اللاجئين في العالم، حسب بعض المراقبين.
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
رامونا برونغرز من مؤسسة منظمة "لايف فور لايفز" تقول إنها نقلت منظمتها من هولندا إلى قرية موريا اليونانية استجابة لنداء طوارئ علمت به عبر الإنترنت، "نحضر 1500 وجبة طعام كل يوم وهي لا تكفي أساسا لإطعام كل الموجودين" وتضيف رامونا: "نحاول المساعدة بكل ما نستطيع، لكن المشاكل كبيرة جدا والمنظمات الأكبر لا تكلف نفسها تحمل عناء هذه المسؤولية"
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
مشكلة أخرى تواجه رامونا برونغرز وفريقها من المتطوعين وهي انتشار النفايات بشكل كبير، وهي تلاحظ قائلة: "بمجرد إلقاء نظرة في محيطك، ترى أن الناس ينامون وسط النفايات"، وتضيف "من المستحيل إبقاء هذا المكان نظيفا، نشعر دائما أننا على حافة الإصابة بوباء فتاك"، وقد تم تسجيل إصابات بالجرب في مخيم "كاراتيب" في الأسابيع الماضية.
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
عندما سئل فريد مورلي، منسق الجهات المتطوعة في لسبوس عن سبب استمرار الظروف القاسية داخل المخيم، قال "أعتقد أن الأمر يرتبط بطريقة إدارة عناصر الشرطة للمكان، حيث ليس لديهم حافز كبير، بل إنهم لا يأتون للعمل أحيانا. ويعني ذلك أن الكثيرين لا يتم تسجيلهم، في حين يتوافد المزيد من اللاجئين على المكان، فيتحول إلى كارثة إنسانية بمجرد مرور بعض الوقت".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
"مشيت من باكستان إلى تركيا حافي القدمين"، يقول فياز أوده (في وسط الصورة بالرداء الوردي). وهو لاجئ باكستاني ينتظر دوره للتسجيل،ويصف وضعه قائلا: "ننام هنا في صناديق من الورق المقوى ودون أغطية" ومن جهته يقول صديقه إصرار أحمد (أقصى اليمين) "نفعل كل هذا لأننا لا نريد أن يعيش أبناؤنا نفس الحياة التي نعيشها".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
تقول كونستنتينا ستريكو وهي منسقة برنامج للطوارئ، إنها كانت تسعى لتوسيع الملجأ الخاص بالنساء في المخيم قبل حلول فصل الشتاء، لكن مسؤولي الشرطة تدخلوا وحالوا دون ذلك، "كان لدينا فضاء في المخيم قابل للاستخدام لهذا الغرض، غير أن الشرطة لم توافق، وتضيف : "حتى الآن لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن يكون فضاء الأمهات المرضعات مكتظا دائما!".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
يقول أرشيد رحيمي وهو شاب أفغاني في العشرين من العمر، إن أمه ضغطت عليه من أجل الهرب بعد مقتل والده وأخته خلال هجوم لحركة طالبان على مدرسة بالقرب من منزله. "حياتي كانت مهددة من طرف طالبان، ولكن هنا يعتبرون أني جئت لأسباب اقتصادية" ثم يتساءل: "من يقرر ما إذا كنت لاجئا أم لا؟"
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
يسمح لبعض العائلات بالبقاء في الملاجئ القليلة في موريا، ولكن مورلي هي عبارة عن معتقل وليست مركزا لاستقبال اللاجئين كما يقول أحدهم: "مع رؤية كل هذه الأسوار والأسلاك الشائكة يبدو المكان مثل معتقل غوانتنامو". وبغض النظر عن الظروف القاسية فإنه من المتوقع أن يبقى عدد اللاجئين على حاله، ويلاحظ أحدهم: "الناس يقولون إن الشتاء سيوقف توافد اللاجئين، لكن البحار تكون أكثر هدوءا في الشتاء".
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صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!
"عندما كنت في القارب الذي أقلني إلى هنا، ونحن وسط البحر، أدركت أننا وحيدون وأن الله وحده معنا" يقول بيجمان يوسفي، وهو أفغاني كان يعيش في إيران.ويلاحظ قائلا: "تماما كما في القارب إذا قرر الرب أن ينقذك فستكون في أمان، هكذا هي وضعيتي الآن في هذا المخيم". الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو
الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو