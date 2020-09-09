 بعد حريق المخيم.. اللاجئون يفترشون العراء في جزيرة ليسبوس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد حريق المخيم.. اللاجئون يفترشون العراء في جزيرة ليسبوس

نقل عشرات الأطفال من جزيرة ليسبوس إلى البر اليوناني بعد حريق مخيم موريا، فيما بقي آلاف اللاجئين يفترشون العراء في الجزيرة، وسط تأكيدات يونانية بعدم السماح لهم بـ"التوجه إلى ألمانيا".

آلاف المهاجرين يفترشون العراء في جزيرة ليسبوس بعد حريق مخيم موريا

آلاف المهاجرين يفترشون العراء في جزيرة ليسبوس بعد حريق مخيم موريا

أعلن وزير العمل الألماني أن حكومة بلاده تعتزم تقديم مساعدة عاجلة محلياً بعد الحريق الذي شهده مخيم موريا في اليونان. وقال الوزير الاتحادي هوبرتوس هايل اليوم الخميس (العاشر من أيلول/سبتمبر) لقناة "فونيكس" الألمانية: "ما يجب فعله الآن هو إتمام مساعدة عاجلة أولاً، لقد ناقشنا ذلك أيضاً في الحكومة الاتحادية".

وحسب تقارير إعلامية نام آلاف المهاجرين في العراء بجزيرة ليسبوس اليونانية بعد الحريق الذي دمر مخيمهم المؤقت وحوَّله إلى حطام واضطرهم للفرار دون مكان يلجأون إليه.

مختارات

ونقلت السلطات اليونانية أكثر من 400 طفل ومراهق لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على متن ثلاث رحلات طيران مستأجرة.

لكن جيورجوس كوموتساكوس، نائب وزير الهجرة اليوناني، نوه إلى أن البالغين لن يكونوا محظوظين لهذا الحد. وقال لشبكة "سكاي" التلفزيونية اليونانية: "من يعتقد أنه بإمكانه الذهاب إلى البر الرئيسي ثم التوجه إلى ألمانيا يجب أن ينسى هذا". 

ونامت أسر على جوانب الطرق وفي مرائب السيارات التابعة للمتاجر الكبيرة وفي الحقول في أنحاء الجزيرة التي كانت في صدارة أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا في عامي 2015 و2016.

 وأعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي "هناك 3500 مهاجر على الأقل بدون مأوى ونحن نتخذ تدابير طارئة من أجل هؤلاء الأشخاص، سيتم إيواء حوالى ألف شخص على عبارة في مرفأ ميتيلين" كبرى مدن الجزيرة.

وكان مخيم موريا يؤوي نحو 12500 من اللاجئين. وأجبر الحريق الهائل الذي اندلع فيه مساء الثلاثاء الآلاف على الفرار وحوَّل المخيم المعروف بتردي الأوضاع المعيشية لسكانه إلى أكوام من الفولاذ المحترق والخيام البلاستيكية الذائبة.

مشاهدة الفيديو 01:41

النيران تجتاح مخيم موريا للاجئين في اليونان

وشب حريق ثان مساء أمس الأربعاء مدمراً ما تبقى من المخيم. وأُرسلت تعزيزات من الشرطة لمنع اللاجئين من الوصول إلى بلدة ميتيليني الرئيسية وحصر وجودهم على الحقول وجوانب الطرق.

وقالت وزارة الهجرة إنها ستتخذ "كل الخطوات اللازمة" لضمان توفير مأوى للأسر والجماعات التي تحتاج للرعاية لكن من المتوقع أن يواجه هذا مقاومة شديدة من السكان.

وكانت السلطات بالفعل على خلاف مع السكان بسبب خطط لإبدال موريا بمركز استقبال مغلق، حيث يخشى سكان ليسبوس أن يؤدي ذلك لبقاء الآلاف من طالبي اللجوء بصفة دائمة.

وقال كوستاس موتزوريس حاكم منطقة شمال إيجه إن البلديات على خلاف بشأن طريقة التعامل مع الموقف. وأضاف في حديث لرويترز: "لم يُتخذ أي قرار. لم تُحل المسألة بعد".

وتحقق السلطات فيما إذا كان الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء متعمداً بعد إجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا أدت لعزل 35 لاجئاً.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب ا ، رويترز)

  • A boy walks past tents and blankets strung up between trees in a landscape littered with trash

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    بمجرد وصولهم إلى جزيرة لسبوس اليونانية يتم تقسيم مجموعات اللاجئين حسب جنسياتهم، حيث يتم إرسال السوريين إلى مخيم "كاراتيب" ويقطنون في ملاجئ هناك، بينما يرسل آخرون من جنسيات مختلفة إلى موريا حيث توجد هناك أول "نقطة ساخنة" يونانية لتسجيل من يطلق عليهم "مهاجرون لأسباب اقتصادية" وهناك يقضي الكثير منهم الليل في خيام أو تحت أشجار الزيتون.

  • Crowds of people stand in a long queue

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    في حالات كثيرة يؤدي الاكتظاظ إلى نزاعات بين اللاجئين، مثلا في صف انتظار الطعام. وحسب تقرير أممي فإن القدرة الاستيعابية للمخيم هي بمستوى 410 شخص، ولكن يضم في الواقع ما بين 2000 إلى 4000 شخص. الاكتظاظ والافتقار للإمدادت الكافية يجعل المخيم واحدا من أسوا ملاجئ اللاجئين في العالم، حسب بعض المراقبين.

  • Women stand with children and receive small bags of food

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    رامونا برونغرز من مؤسسة منظمة "لايف فور لايفز" تقول إنها نقلت منظمتها من هولندا إلى قرية موريا اليونانية استجابة لنداء طوارئ علمت به عبر الإنترنت، "نحضر 1500 وجبة طعام كل يوم وهي لا تكفي أساسا لإطعام كل الموجودين" وتضيف رامونا: "نحاول المساعدة بكل ما نستطيع، لكن المشاكل كبيرة جدا والمنظمات الأكبر لا تكلف نفسها تحمل عناء هذه المسؤولية"

  • A boy sits on a mound of dirt strewn with trash with his head in his arms

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    مشكلة أخرى تواجه رامونا برونغرز وفريقها من المتطوعين وهي انتشار النفايات بشكل كبير، وهي تلاحظ قائلة: "بمجرد إلقاء نظرة في محيطك، ترى أن الناس ينامون وسط النفايات"، وتضيف "من المستحيل إبقاء هذا المكان نظيفا، نشعر دائما أننا على حافة الإصابة بوباء فتاك"، وقد تم تسجيل إصابات بالجرب في مخيم "كاراتيب" في الأسابيع الماضية.

  • Refugees mill about waiting alongside police in riot gear

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    عندما سئل فريد مورلي، منسق الجهات المتطوعة في لسبوس عن سبب استمرار الظروف القاسية داخل المخيم، قال "أعتقد أن الأمر يرتبط بطريقة إدارة عناصر الشرطة للمكان، حيث ليس لديهم حافز كبير، بل إنهم لا يأتون للعمل أحيانا. ويعني ذلك أن الكثيرين لا يتم تسجيلهم، في حين يتوافد المزيد من اللاجئين على المكان، فيتحول إلى كارثة إنسانية بمجرد مرور بعض الوقت".

  • Four men sit on the ground, surrounded by trash

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    "مشيت من باكستان إلى تركيا حافي القدمين"، يقول فياز أوده (في وسط الصورة بالرداء الوردي). وهو لاجئ باكستاني ينتظر دوره للتسجيل،ويصف وضعه قائلا: "ننام هنا في صناديق من الورق المقوى ودون أغطية" ومن جهته يقول صديقه إصرار أحمد (أقصى اليمين) "نفعل كل هذا لأننا لا نريد أن يعيش أبناؤنا نفس الحياة التي نعيشها".

  • Men, woman and children mill around inside Moria refugee camp

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    تقول كونستنتينا ستريكو وهي منسقة برنامج للطوارئ، إنها كانت تسعى لتوسيع الملجأ الخاص بالنساء في المخيم قبل حلول فصل الشتاء، لكن مسؤولي الشرطة تدخلوا وحالوا دون ذلك، "كان لدينا فضاء في المخيم قابل للاستخدام لهذا الغرض، غير أن الشرطة لم توافق، وتضيف : "حتى الآن لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن يكون فضاء الأمهات المرضعات مكتظا دائما!".

  • Refugees stand and sit near tents pitched in between olive trees

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    يقول أرشيد رحيمي وهو شاب أفغاني في العشرين من العمر، إن أمه ضغطت عليه من أجل الهرب بعد مقتل والده وأخته خلال هجوم لحركة طالبان على مدرسة بالقرب من منزله. "حياتي كانت مهددة من طرف طالبان، ولكن هنا يعتبرون أني جئت لأسباب اقتصادية" ثم يتساءل: "من يقرر ما إذا كنت لاجئا أم لا؟"

  • People stand inside a fenced-in compound

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    يسمح لبعض العائلات بالبقاء في الملاجئ القليلة في موريا، ولكن مورلي هي عبارة عن معتقل وليست مركزا لاستقبال اللاجئين كما يقول أحدهم: "مع رؤية كل هذه الأسوار والأسلاك الشائكة يبدو المكان مثل معتقل غوانتنامو". وبغض النظر عن الظروف القاسية فإنه من المتوقع أن يبقى عدد اللاجئين على حاله، ويلاحظ أحدهم: "الناس يقولون إن الشتاء سيوقف توافد اللاجئين، لكن البحار تكون أكثر هدوءا في الشتاء".

  • A men perches on a metal frame in front of tents and a fence

    صور من موريا اليونانية - قد يكون أسوأ ملجأ في العالم!

    "عندما كنت في القارب الذي أقلني إلى هنا، ونحن وسط البحر، أدركت أننا وحيدون وأن الله وحده معنا" يقول بيجمان يوسفي، وهو أفغاني كان يعيش في إيران.ويلاحظ قائلا: "تماما كما في القارب إذا قرر الرب أن ينقذك فستكون في أمان، هكذا هي وضعيتي الآن في هذا المخيم". الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو

    الكاتب: دييغو كوبولو /سهام أشطو


مواضيع ذات صلة

النيران تجتاح مخيم موريا للاجئين في اليونان 09.09.2020

اجتاحت حرائق لا يُعرف سببها بعد مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، وهو أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان. تم إجلاء الآلاف من المخيم المكتظ.

Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria

حريق مخيم موريا باليونان.. ألمانيا تعد بالمساعدة وتدعو لحل أوروبي 09.09.2020

عقب الحرائق التي أتت على مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، أعلنت ألمانيا استعدادها لتقديم المساعدة لليونان. ويعتبر مخيم موريا، الذي يبلغ عدد قاطنيه نحو 12 ألفا و600 لاجئ، أكبر مخيم لجوء في أوروبا.

Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria

آلاف المهاجرين بلا مأوى.. ماذا بعد حريق مخيم موريا باليونان؟ 09.09.2020

لاتزال تداعيات الحريق الذي طال أكبر مخيم للاجئين في اليونان تؤثر على آلاف المهاجرين الذين باتوا بدون مأوى بسبب الحريق. وأمام هذا الوضع المأساوي أعلن وزير التنمية الألماني اعتزام بلاده إيواء 200 مهاجر من مخيم موريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  