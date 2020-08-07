 بعد حذف الجزائر والمغرب.. أوروبا تبقي على تونس في قائمة السفر الآمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2020

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أخبار

بعد حذف الجزائر والمغرب.. أوروبا تبقي على تونس في قائمة السفر الآمن

أدى ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى استبعاده من قائمة الدول الآمنة التي يمكن السفر منها إلى أوروبا. وبهذا لم تبق سوى تونس من شمال إفريقيا في هذه القائمة.

مطار فرانكفورت في ألمانيا

حركة المطارات تغيرت بسبب كورونا

بعد الجزائر، رفع الاتحاد الأوروبي المغرب من قائمته للبلدان الآمنة خارج أوروبا التي يسمح الاتحاد بالسفر غير الضروري منها، بعد مراجعة قام بها سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (7 أغسطس/ آب 2020)، لتبقى تونس الدولة العربية الوحيدة في القائمة.

مختارات

على عكس توصية الاتحاد الأوروبي باعادة فتح الحدود عقب جائحة كورونا أمام الوافدين من 15 دولة، استثنت ألمانيا مواطني أربع دول هي الصرب والمغرب والجزائر ورواندا، فيما اشترطت المعاملة بالمثل مع الصين.

بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قرر ولاة 19 ولاية في الجزائر تعليق إبرام عقود الزواج ومنع التجمعات العائلية في المناسبات مثل الأفراح، وهوما يعني تأجيل الزواج حتى إشعار آخر.

سددت جائحة كورونا صفعة قاسية لقطاع السياحة في تونس، وفيما تخطو البلاد لتصبح أولى دول شمال إفريقيا التي تعيد فتح حدودها للسياح، تبقى مخاوف الشعب تتقاسمها الأوضاع الاقتصادية للبلد، والوضع الصحي فيه بعد "انجلاء" الجائحة.

وبعد حذف المغرب الذي ارتفعت الإصابات فيه بكورونا إلى أرقام قياسية، لم تبق سوى عشر دول في القائمة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أغسطس/ آب. وهي الدول التي التي يُعتقد أن جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة إلى حد كبير فيها هي أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

وجرت الموافقة على الصين كذلك، على الرغم من أن السفر لن يفتح إلا إذا سمحت السلطات الصينية أيضا بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع ألا يؤثر هذا القرار بشكل كبير على الرحلات بين المغرب والجزائر وأوروبا، بما أن الأول يضع شروطا جد صارمة على حركة النقل الجوي التي لم يفتحها إلا للمواطنين المغاربة، وبما أن الثاني قرّر الإبقاء على الحدود مغلقة إلّا في وجه الرحلات الاستثنائية لإجلاء العالقين.

وتبدو تونس من أكبر الدول العربية التي استفادت من فتح حدودها بعد تراجع نسب الجائحة، إذ كشف وزير السياحة التونسي بحكومة تصريف الأعمال محمد علي التومي اليوم الجمعة، قدوم قرابة 70 ألف سائح إلى تونس منذ إعادة فتح الحدود في حزيران/يونيو الماضي، دون تسجيل إصابات  بفيروس كورونا في صفوفهم.

وأوضح نوفل الصالحي مكلف بالإعلام بوزارة السياحة لوكالة الأنباء  الألمانية (د. ب. أ) أن العدد الحالي وصل إلى 70 ألف، معظمهم من دول أوروبية، نقلا عن الوزير اليوم أثناء زيارته الى مدينة سوسة السياحية.

وكانت أول رحلة سياحية أعقبت فترة الاغلاق، قدمت من لوكسمبورج إلى جزيرة جربة في 18 تموز/يوليو وعلى متنها سياح من لوكسمبروج وفرنسا وألمانيا،  بحسب وزارة السياحة.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين، إنه من المتوقع توافد المزيد من السياح مع تنظيم رحلات طيران عارض "شارتر" خلال الشهر الجاري قادمة من جمهورية التشيك وبولندا أساسا. ولن يخضع السياح القادمون من الدولتين إلى شرط الاستظهار بالتحاليل  المخبرية قياسا إلى  الوضع الوبائي حاليا في التشيك  وبولندا، بحسب ماأكدته وزارة السياحة.

وفتحت تونس حدودها بالكامل منذ 27 حزيران/يونيو الماضي بعد إعلانها  السيطرة على الفيروس وعقب فترة إغلاق امتدت لنحو ثلاثة أشهر، وبدأت باستقبال السياح والمهاجرين العائدين من الخارج غير أن الإصابات عاودت الظهور تدريجيا لدى الوافدين، وبصفة أقل لدى المواطنين في الداخل.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • الاستعدادات في الحرم المكي

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الاستعدادات في الحرم المكي

    الاستعدادات في الحرم المكي كانت تسابق الزمن من أجل استقبال أعداد محدودة من الحجاج. بالإضافة إلى التنظيف المستمر، تم تعقيم المكان، كما تم تركيب فواصل لفرض التباعد بين الحجاج.

  • مسافة آمنة بين الحجاج

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    مسافة آمنة بين الحجاج

    يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار واسعة قامت بها السلطات. وتم فحص حرارة القادمين والتأكد من سلامتهم.

  • Pilgerfahrt mit Maske: Sicherheitsbeamte in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    كمامات وتعقيم

    في الصورة نشاهد ضباط الأمن في مكة وهم يلبسون الكمامات. تعود أصول الحجاج إلى 160 دولة حول العالم، لكنهم كلهم يعيشون في المملكة العربية السعودي، حيث أن السلطات أعلنت أنها لن تستقبل أي حاج من خارج المملكة. وتأثرت المملكة بفيروس كورونا وبلغت الإصابات أكثر من 250 ألف شخص.

  • Pilger in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    شعائر الحج

    ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

  • Steinigungsritual mit Fußbodenmarkierung | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Press Agency)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    جمرة العقبة

    تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات. كما تم تحديد أماكن متباعدة لرمي الجمرات في منى.

  • Pilger im Hof der Großen Moschee in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Getty Images/AFP)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    عدم لمس الكعبة

    بعكس السنوات السابقة، فقد أقامت السلطات فاصلا بين الحجاج والكعبة، وذلك لعدم لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وتهدف هذه الفواصل إلى عدم الازدحام أمام الكعبة أو الحجر الأسود، وهو ما كان يحدث في السنوات السابقة.

  • Vor Covid-19: Millionen von Pilgern in der Zeltstadt bei Mina (picture-alliance/AP Photo/D. Yasin)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الازدحام بات صورة من الماضي

    هكذا كان الحج قبل عامين، حيث شارك ملايين الحجاج من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم في إقامة الشعائر المقدسة. وبالإضافة إلى أهميته الدينية فإن للحج أهمية اقتصادية كبيرة أيضا للملكة السعودية، إذ أن مئات الآلاف من الوظائف الموسمية مرتبطة بموسم الحج. إعدا: فلوريان غرونر/ علاء جمعة


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