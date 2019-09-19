بعد حجبه في الصين وإيران ـ تابع موقع DW عبر Tor-Protokol

مستخدمو وزوار موقع DW في دول تحجب حكوماتها مواقع إعلامية مستقلة للحصول على الأخبار أو تضعها تحت المراقبة، يمكنهم على الفور التواصل مجددا مع موقع DW الألمانية بالعربية وغيرها من اللغات، بكل آمان ودون الكشف عنهم وذلك عبر ممر OTF) Open Technology Fund) وعبر مشروع Tor – Projekt.

وأسست DW ما يسمى بموقع Mirror Proxy والذي يمكن من خلاله الوصول إلى محتويات صفحة dw.com عبر عنوان الويب Tor-.

وأوضح مدير قسم التقنيات والتسويق في مؤسسة DW غيدو باومهاور الإجراءات المكملة عبر حلول مبرمجة لتجاوز حواجز الرقابة والحجب بالقول: "تزويد المجموعات المستهدفة بمحتوى موقعنا في كل أنحاء العالم بالأخبار والمعلومات المستقلة جزء مهم وجوهري وأساسي من واجبات DW. ولهذا تشكل خطوة استخدام إمكانيات تقنية Tor لاستمرار التواصل مع الناس الذين يعيشون في دول ذات أسواق إعلامية تخضع لرقابة حكومية والذين لم يتمكنوا لحد الآن من التواصل مع مصادر معلومات مستقلة أو كانت إمكانية التواصل معها محددة".

والصفحات التي يمكن الوصول إليها عبر تفعيل آلية Tor وتعني (The Onion Router)يمكن التعرف عليها من خلال نهاية الكلمة Onion. ولغرض الولوج إلى الموقع لابد من استخدام متصفح خاص مثل Firefox الذي يقدم خدمات متصفح Tor.

وإلى جانب مؤسسة دويتشه فيله، هناك مؤسسات إعلامية معروفة قليلة تعرض محتويات صفحاتها عبر مواقع بديلة مثل عناوين ويب أونيون، مثل نيويورك تايمز ومؤسسة بي بي سي البريطانية.

ويعود السبب في القيام بهذه الخطوة من أجل الوصول إلى مستخدمينا في كل مكان إلى أن موقع دويتشه فيله تعرض مرارا للحجب الكامل ومنذ سنوات طويلة في الصين وإيران.

وعبر استخدام المتصفح تور يمكن تلافي إجراءات الحجب، حيث يمكن للمستخدم أن يتواصل مع موقعنا ويقرأ فيها ما يشاء وبشكل لا تكشف هويته. وتكمن العملية في أن مستخدم متصفح تور يفتح للزائر "دربا" إلكترونيا وبشكل مجهول في شبكة الانترنت، فيما يملك الموقع رسميا دربا آخر خاصا به.

ويلتقي الدربان وسط الشبكة بعد خطوات عديدة. ولذلك يبقى المستخدم مجهولا ولا يتعرض للتعسف نتيجة زيارته للموقع الممنوع. والسبب هو أن التواصل يتم عبر عدة ناقلات للشبكة أي "الروتر"، ولكل ناقل للشبكة "روتر" له إجراءات الحصانة الخاصة به والتي يضعها فوق حصانة الناقل الآخر، ما يشكل في نهاية المطاف طبقة سميكة من إجراءات الحصانة الإلكترونية لا يمكن خرقها بسهولة.

وهذه الطبقة تشبه في تركيبتها قطعة البصل وعليها وقعت تسمية أونيون، أي البصل. ولهذا تأتي تسمية تور أونيون روتر.

هنا عنوان دويتشه فيله DW على موقع تور:

https://dwnewsvdyyiamwnp.onion

ح.ع.ح/م.س(DW)