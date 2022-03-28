بعد حادثة الصفع.. هل حان موعد مصالحة ويل سميث وكريس روك؟

منذ أن قام بصفع النجم الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حاول النجم السينمائي ويل سميث بذل كل ما في وسعه لإصلاح ما نتج عن ما فعل.
في غضون ذلك، كان الممثل الكوميدي كريس روك يتجول ويدلي ببعض النكات حول الحادث الذي صدم عالم الترفيه، ولم يكن هناك مساعٍ لحل الأزمة بينهما منذ ذلك الحين.
لكن وقبل أيام قليلة، بدا أنه من الممكن أن يتغيرالموقف تماماً، فأحد أفضل أصدقاء كريس روك في عالم الكوميديا هو النجم ديف شابيل، والذي شارك روك في جولة فنية شهدت نجاحاً كبيراً خلال هذا العام.
وفي حركة عدها البعض خطوة إيجابية من جانب سميث، قام النجم السينمائي بتوجيه دعوة إلى شابيل لمشاهدة فيلمه الجديد "Emancipation في عرضه الأول قبل إطلاقه على منصة Apple TV +، فيما دعا سميث أيضًا نجومًا كبارًا آخرين مثل ريهانا وتايلر بيري وراسيل ويستبروك.
ونشر سميث عدداً من الصور التي أظهرت بعض الضيوف في العرض الخاص للفيلم، وظهر شابيل فيها إلى جانب نجوم آخرين، فيما رأت الصحافة الفنية ومواقع أخبار المشاهير الأمريكية فيه (شابيل) غصن الزيتون الذي كان يبحث عنه ويل سميث منذ شهور للمصالحة مع كريس روك.
الشخص الصحيح للوساطة؟
كان ديف شابيل يذكر باستمرار حادثة الصفعة في جولته الكوميدية، وقد صرح مرارًا وتكرارًا أنه يتفهم تماماً موقف الطرفين، ما يعني أنه إذا كان هناك أي شخص يمكنه التوسط في السلام بين النجمين، فإن هو هذا الشخص.
وباعتباره أحد أكبر نجوم الكوميديا وعروض "ستاند آب كوميدي" في العالم، أصبحت آراؤه ومواقفه تحظى باحترام كبير من جانب قطاعات واسعة داخل وخارج المجال الفني، وبالتالي فإذا اقترح شابيل أن يقوم بدور الوساطة بين روك وسميث، فيجب على كليهما على الأقل التفكير جدياً في الأمر، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وعلى الرغم من رفض كريس روك التواصل مع ويل سميث بأي شكل، فقد تكون هذه هي الفرصة التي كان ينتظرها الأخير. ففي العديد من مقاطع الفيديو والتصريحات التي قدمها حول الواقعة، أظهر ويل سميث دائماً الندم على قيامه بصفع زميله، ما جعل من الوصول إلى ديف شابيل خطوة علاقات عامة ذكية من جانبه، خاصةً إذا كان يريد أن يسامحه كريس روك.
يقول النقاد إن فيلم سميث الجديد شهد أداء رائعاً ما قد ينتج عنه ترشيحه لجائزة أوسكار
وإذا ما جرت محاولات الصلح بشكل رسمي، فإن ذلك قد يعد خطوة أولى شديدة الأهمية نحو قبول عودة ويل سميث إلى مجتمع أكاديمية السينما والفنون.
ويقول النقاد إن فيلم سميث الجديد شهد أداء رائعاً ما قد ينتج عنه ترشيحه لجائزة أوسكار، لكن هذا الأمر غير ممكن حاليًا بسبب الحظر الذي فرضته الأكاديمية على الممثل لفترة غير محددة عقب واقعة الصفع.
لكن كم من الوقت سيستغرق قبول عودة ويل سميث إلى الأكاديمية؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد.
ع.ح/ أ.ح
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الاسم الصحيح الكامل للجائزة
الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار
ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات
ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أصغر فائز بالجائزة
الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأكبر سنا
فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أول امرأة فازت بجائزة الإخراج
جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز
حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
فائزون رفضوا استلام الجائزة!
رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
القيمة المادية لجائزة الأوسكار
تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
حجم "تمثال أوسكار"
يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو