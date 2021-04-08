 بعد حادثة أنقرة.. فون دير لايين تحذر: ″لن أسمح بهذا مجددا″! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2021

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بعد حادثة أنقرة.. فون دير لايين تحذر: "لن أسمح بهذا مجددا"!

مداد كثير سال على الواقعة التي قيل إنها كانت سببا في إهانة بروتوكولية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. هذه الأخيرة رفضت الإجراء الذي وقع باضطرارها إلى الجلوس قبالة وزير الخارجية التركي بدل رئيس البلاد.

أردوغان- ميشال- فون دير لاين

ترتيب الأماكن أثار أزمة بروتوكولية

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي استقبلته الإثنين في أول لقاء بينهما منذ حادثة "صوفاغيت" في أنقرة، أنها "لن تسمح بتكرار ما حصل" وفق ما ذكره مصدر في المفوضية.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب اللقاء أن فون دير لايين وميشال "عقدا اجتماعهما الدوري الأسبوعي وبحثا سلسلة مسائل آنية".

من جهته جدد ميشال "أسفه الشديد" للحادثة التي وقعت في أنقرة وأكد "عدم جواز تكرارها"، وفق متحدث باسمه. وهو شدد أيضا على ضرورة "عدم السماح لأحد بزرع الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي".

وأثير جدل حول إعطاء البروتوكول الأسبقية لشارل ميشال خلال لقائه برفقة فون دير لايين الثلاثاء 6 نيسان/أبريل في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والذي اعتبر إهانة بروتوكولية بحق رئيسة المفوضية.

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تركيا تنفي تعمد إهانة فون دير لاين والبرلمان الأوروبي يطلب تفسيرا

مختارات

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن الرئيس أردوغان تعمد إهانة رئيسة المفوضية الأوروبية في أنقرة، واصفا إياه بـ"الديكتاتور". الرد التركي جاء سريعا، إذ استدعت أنقرة السفير الإيطالي منددة بتعليقات دراغي "المهينة".

بعد عام شهد الكثير من التوترات بين الجانبين، قدم الاتحاد الأوروبي عرضا إلى تركيا ببداية جديدة، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات للسياسة الداخلية، كما وعد بتعاون اقتصادي قوي ودعم مالي من أجل مساعدة اللاجئين.

"إنه أمر مخز" تقول نائبة اشتراكية بالبرلمان الأوروبي، و"ليست الطريقة التي يجب أن تدار بها العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي" يقول نائب آخر، عن "إهانة" بروتوكولية تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية خلال لقاء أردوغان.

 وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تعرضت لموقف محرج خلال ذلك الاجتماع بعدما اضطرت الى الجلوس على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول بعدما جلس ميشال سريعا على الكرسي الرئيسي الى جانب أردوغان.

وأكد جهاز المجلس الأوروبي أن ميشال له الأولوية في البروتوكول الدولي، لكن المفوضية تحتج على هذه القراءة وتطالب بالمستوى البروتوكولي نفسه.

وطلبت فون دير لايين من مكتبها الاتصال بمكتب المجلس الأوروبي "لإيجاد ترتيب يتيح تجنب مثل هذه الأوضاع في المستقبل"، كما أوضح الناطق باسمها إريك مامر.

وأضاف مامر أن مذكرة تعرض في خمس نقاط مطالب رئيسة المفوضية على اساس "تفسير القواعد السارية" نقلت عبر البريد الالكتروني الى مساعدي شارل ميشال.

وقال ممثل عن المجلس، الهيئة التي تمثل الدول الاعضاء ال27، لوكالة فرانس برس إن النص يعتبر وكأنه "سلسلة شروط" فرضتها المفوضية مع الرغبة في "إضعاف المجلس الأوروبي".

وأضاف أن "المفوضية تستفيد من هذا الحادث لإعادة النظر في اتفاقيات وخصوصا المادة 15 التي تفصل مسؤوليات كل من المسؤولين". لكن الناطق باسمها نفى ان تكون تلك هي النية قائلا "لا نطالب بشيء أكثر مما هو وارد في الاتفاقيات".

وواجه ميشال انتقادات شديدة من عدد من النواب الأوروبيين بسبب صمته في أنقرة لكنه نفى وجود أي نزعة تمييزية بحق المرأة مؤكدا في مقابلة مع عدة وسائل إعلام أوروبية أنه لم يتفاعل مع المسألة من أجل تجنب "حادث (دبلوماسي) أخطر" مع انقرة.

إ.ع/ع.أ.ج (أ ف ب)

  • Belgien EU Kommission Ursula von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    أورزولا فون دير لاين - المناخ والتكنلوجيا وبريكست في أولويات المفوضية الجديدة

    ستكون أولويات أورزولا فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، التصدي للتقلبات المناخية والتحولات التكنولوجية وملف بريكست معتبرة أن بروكسل مستعدة لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق.

  • Margrethe Vestager, neue Executive Vize president EU Commission (DW/B. Riegert)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    مارغريته فيستاغر، سيدة الاقتصاد بامتياز

    الدنماركية مارغريته فيستاغر ستتولى منصب مفوضة شؤون المنافسة والتحول الرقمي، والمرأة البالغة من العمر 51 عاما تُعتبر من الوجوه البارزة في أعضاء المفوضية المنتهية ولايتها برئاسة جان كلود يونكر. وكانت فيستاغر تقود الحزب الاشتراكي الليبرالي في بلادها، وكانت وزيرة للاقتصاد والداخلية والقوة الرئيسية وراء الإصلاحات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء السابقة هيله تورنينغ شميت.

  • Deutschland französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    سيلفي غولار من وزيرة دفاع فرنسا إلى مفوضة

    الفرنسية سيلفي غولار النائبة الأوروبية وقد رشحت لتكون مفوضة السوق الداخلية التي تشمل السياسة الصناعية والصناعة الدفاعية والفضائية. وسبق أن كانت معاونة مدير البنك المركزي الفرنسي، ووزيرة دفاع فرنسا في كابينة فيليب عام 2017. و قد استمعت الشرطة القضائية الفرنسية إلى أقوالها في قضية وظائف وهمية مفترضة.

  • Eu Kommisarin Vera Jourová (imago images/Agencia EFE)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    فيرا جوروفا قد تواجه مشكلات مع بولندا

    التشيكية فيرا جوروفا هي مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية المرشحة من قبل الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وستكون في حال قبول ترشيحها مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون، ما قد يسبب لها مشكلات في بولندا خاصة بسبب إصلاحات النظام القضائي بها.

  • Belgien Europawhl in Brüssel - Frans Timmermans (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    الهولندي فرانس تيمارمانس

    فرانس تيمارمانس سيتولى منصب مفوض شؤون الحفاظ على البيئة وتحول المناخ، والهولندي البالغ من العمر 58 عاما يتحدث ست لغات وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأمام الرأي العام يُعتبر تيمارمانس، وزير الخارجية الهولندي السابق مدافعا عن الالتزام بالحقوق والقانون في دول أوروبا الشرقية، إذ انتفض ضد إصلاح العدالة في بولندا والمجر.

  • Josep Borrell Fontelles (Imago Images)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    دبلوماسي محنك وصاحب الكلمات الواضحة

    الاشتراكي خوسيب بوريل البالغ من العمر 72 عاما سيتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وكذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، هذا ما قررته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورجل الاقتصاد هو منذ يونيو 2018 وزيرا للخارجية الإسبانية. وشغل قبلها منذ نهاية السبعينات عدة مناصب حكومية وكان بين 2004 و 2007 رئيسا للبرلمان الأوروبي.

  • Belgien Premierminister Charles Michel (AFP/G. van der Hasselt)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    شارل ميشال رجل القانون

    البرلمان الأوروبي انتخب البلجيكي شارل ميشال رئيسا جديدا له. ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشال لن يخوض المفاوضات للتوسط بين الأحزاب البلجيكية، بل سيعوض ابتداء من الأول ديسمبر البولندي دونالد توسك في رئاسة البرلمان الأوروبي لينصب اهتمامه على التوفيق بين الدول الأعضاء الـ 27 في القضايا الرئيسية مثل المالية والهجرة.

  • Belgien, Brüssel: Anhörung der EZB Präsidentin Christine Lagarde (Reuters/F. Lenoir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    كريستين لاغارد

    تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أول اختبار عام لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي. ولاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005 ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي. وستتولى لاغارد (63 عاما) منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة.


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