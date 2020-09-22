بعد جنوح ناقلة حاويات.. هيئة قناة السويس تحول حركة الملاحة للقناة القديمة

تعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، بسبب سفينة حاويات عملاقة جنحت إثر رياح عنيفة وعلقت أثناء عبورها الممرّ المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب ما أفادت مواقع متخصّصة.

وأظهرت صورة نُشرت الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إم في إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً عالقة في القناة وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، بينما تحاول قاطرات تخليصها.

وقالت شركة "ايفرغرين مارين كورب" لوكالة فرانس برس إن "سفينة الحاويات جنحت بالخطأ بعدما ضربتها رياح على الأرجح". وأضافت أن الشركة "تجري مباحثات مع الاطراف المعنية ومن بينها السلطة التي تدير القناة لمساعدة السفينة في أسرع وقت ممكن".

وقال مصدران كبيران بقطاع الملاحة لرويترز إن هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن اليوم الأربعاء (24 مارس/ آذار 2021) ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة بعد جنوح سفينة الحاويات. وذكر المصدران أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرغ أن أكثر من مئة سفينة كانت تنتظر بعد الحادث لتتمكن من المرور عبر قناة السويس. وذكر موقع "فيسيل فايندر" المتخصّص بتعقّب حركة السفن أنّ ناقلة الحاويات التي أوقفت حركة العبور كانت في طريقها إلى ميناء روتردام.

ونشرت جوليانا كونا من رواد انستغرام صورة لناقلة الحاويات "إيفر غيفن" التقطت من سفينة الحاويات العملاقة "ميرسك دنفر" العالقة خلف السفينة التي جنحت.

وكتبت كونا أن "سفينة كانت أمامنا جنحت أثناء عبورها القناة وعلقت". وأضافت: "يبدو أننا سننتظر هنا لبعض الوقت".

وأعلنت شركة "ليث غيجنسيز" المتخصصة بتقديم خدمات للعملاء الذين يستخدمون القناة، في تغريدة على تويتر أن "قاطرات تحاول حالياً تعويم السفينة".

وتؤمن قناة السويس التي افتتحت في 1869 عبور 12 بالمئة من حركة التجارة البحرية الدولية. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 عن مشروع لتطوير القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023.

إ.ع/ع.غ (رويترز، أ ف ب)