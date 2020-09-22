 بعد جنوح ناقلة حاويات.. هيئة قناة السويس تحول حركة الملاحة للقناة القديمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2021

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أخبار

بعد جنوح ناقلة حاويات.. هيئة قناة السويس تحول حركة الملاحة للقناة القديمة

تسبّب جنوح ناقلة حاويات ضخمة في تعطل حركة الملاحة بقناة السويس، وذلك إثر الرياح القوية وانعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور مصر بعاصفة ترابية، ما جعل أكثر من مئة سفينة تنتظر بعد الحادث بغية المرور.

قناة السويس في مصر

قناة السويس- أرشيف

تعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، بسبب سفينة حاويات عملاقة جنحت إثر رياح عنيفة وعلقت أثناء عبورها الممرّ المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب ما أفادت مواقع متخصّصة.

وأظهرت صورة نُشرت الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إم في إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً عالقة في القناة وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، بينما تحاول قاطرات تخليصها.

وقالت شركة "ايفرغرين مارين كورب" لوكالة فرانس برس إن "سفينة الحاويات جنحت بالخطأ بعدما ضربتها رياح على الأرجح". وأضافت أن الشركة "تجري مباحثات مع الاطراف المعنية ومن بينها السلطة التي تدير القناة لمساعدة السفينة في أسرع وقت ممكن".

مختارات

حلت الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس بعد توسعتها. كان المصريون ينتظرون أن يتضاعف دخل القناة فتساعد بلدهم في تجاوز أزمة اقتصادية طاحنة، لكن ما حدث كان العكس. فماهي الأسباب، ولماذا يقول الرئيس السيسي إن دخل القناة ارتفع؟

إيرادات مصر من قناة السويس تهبط في شهر يونيو/ حزيران الماضي حسب أرقام رسمية. غير أن مجمل إيرادات القناة في النصف الأول من العام الحالي سجلت ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

مصر تفتتح أربعة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس ضمن خطة لتنمية سيناء التي عانت التهميش منذ عودتها للسيادة المصرية، وكانت مؤخرا مسرحا لهجمات تنظيمات مسلحة. لكن هل تساعد تلك الأنفاق في عملية التنمية؟

وقال مصدران كبيران بقطاع الملاحة لرويترز إن هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن اليوم الأربعاء (24 مارس/ آذار 2021) ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة بعد جنوح سفينة الحاويات. وذكر المصدران أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرغ أن أكثر من مئة سفينة كانت تنتظر بعد الحادث لتتمكن من المرور عبر قناة السويس. وذكر موقع "فيسيل فايندر" المتخصّص بتعقّب حركة السفن أنّ ناقلة الحاويات التي أوقفت حركة العبور كانت في طريقها إلى ميناء روتردام.

ونشرت جوليانا كونا من رواد انستغرام صورة لناقلة الحاويات "إيفر غيفن" التقطت من سفينة الحاويات العملاقة "ميرسك دنفر" العالقة خلف السفينة التي جنحت.

وكتبت كونا أن "سفينة كانت أمامنا جنحت أثناء عبورها القناة وعلقت". وأضافت: "يبدو أننا سننتظر هنا لبعض الوقت".

وأعلنت شركة "ليث غيجنسيز" المتخصصة بتقديم خدمات للعملاء الذين يستخدمون القناة، في تغريدة على تويتر أن "قاطرات تحاول حالياً تعويم السفينة".

وتؤمن قناة السويس التي افتتحت في 1869 عبور 12 بالمئة من حركة التجارة البحرية الدولية. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 عن مشروع لتطوير القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023.

إ.ع/ع.غ (رويترز، أ ف ب)

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    من جانبه أشاد نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل، المشارك في حفل الافتتاح، بجهود مصر في إنجاز المشروع العملاق، قائلاً: "إن توسيع قناة السويس يعد إنجازاً هندسياً رائعاً تم النجاح في إتمامه في وقت قياسي بفضل مشاركة شركات ألمانية وخبرتها".

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    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    وكانت أولى تجارب تشغيل قناة السويس الجديدة قد كللت بالنجاح. وانطلقت التجارب يوم السبت الماضي وشاركت فيها قافلتان من السفن العملاقة. وتعد القناة الجديدة جزءا من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تحفيز التجارة بين أوروبا وآسيا.

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    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    يبلغ طول قناة السويس الجديدة 72 كلم، وهي عبارة عن فرع للقناة الأصلية التي يعود تاريخ بنائها إلى 145 عاما. ويمر الفرع الجديد بالموازاة مع قناة السويس التي يبلغ طولها 190 كلم وتشكل محورا هاما للتجارة العالمية، حيث عبرتها نحو 17100 سفينة خلال عام 2014، وفق الأرقام الرسمية للهيئة المديرة للقناة.

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    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    الهدف من تشغيل المجرى الجديد هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يومياً بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حالياً.

  • Symbolbild USA Ägypten militärische Kooperation

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    ويزيد افتتاح القناة الجديدة إيرادات القناة السنوية من 5.3 مليارات دولار (حوالي 4.7 مليار يورو) متوقعة لعام 2015 إلى 13.2 مليار دولار ( 11.7 مليار يورو) عام 2023.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    مثل القناة الأولى تربط قناة السويس الجديدة بين البحر الأحمر والبحرالمتوسط، حيث يمكن الإبحار في كلا الاتجاهين، أي من الجنوب عبر البحر الأحمر إلى البحر المتوسط وفي الاتجاه المعاكس من الشمال أيضا. ومن المنتظر أن تساهم القناة في تخفيض فترة انتظار عبور السفن من 18 إلى 11 ساعة.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    بلغت تكلفة أعمال بناء قناة السويس الجديدة التي انطلقت في الخامس من آب/ أغسطس 2014 نحو أربعة مليارات دولار، وفق تقديرات للحكومة المصرية.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    شاركت في تجارب تشغيل قناة السويس الجديدة ست سفن حاويات عبرت القناة في قافلتين: القافلة الأولى قدمت من السويس وضمت سفنا حملت أعلام سنغافورة ولوكسمبورغ والبحرين. أما الثانية فجاءت من بورسعيد، الواقعة شمالا على البحر المتوسط، وقد ضمت سفنا تحمل أعلام ليبيريا وهونكونغ وسنغافورة أيضا.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    تمت عملية التشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة في ظل تأمين جوي وبحري مكثف من خلال استخدام طائرات الهليكوبتر والمنشآت البحرية التابعة للجيش المصري.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    مشروع تطوير قناة السويس هو أحد المشاريع الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر على ألا تتجاوز عملية البناء مدة عام. وبالفعل تم الافتتاح الرسمي كما خُطط له من قبل. ويأمل السيسي في أن يعوض هذا المشروع العجز الذي تسبب فيه تراجع قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    تم البدء في حفر قناة السويس الأولى عام 1859 ودامت مدة بنائها عشرة أعوام. وتعد القناة مصدرا حيويا للعملية الصعبة في مصر. وقد كانت القناة في ملك شركة فرنسية-بريطانية قبل أن يعلن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر عام 1956 تأميمها. وقد تتسبب ذلك في اندلاع حرب عرفت بـ"العدوان الثلاثي" على مصر.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    إلى جانب القناة الجديدة تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز صناعي ولوجيستي وتجاري بالقرب منها، حيث من المقرر بناء عدة موانئ تعمل على تقديم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    كما تخطط الحكومة المصرية لإقامة قناة جانبية بميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط والبدء في تنفيذه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة بهدف مساعدة السفن على الدخول مباشرة إلى الميناء. ومن المقرر أن يبلغ طول هذه القناة الجانبية 9.5 كيلومترا عمقها 18.5 مترا، وعرضها التحتي 250 مترا.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    ارتياح وفرح لدى المهندسين والعمال الذين شاركوا في عملية حفر وبناء قناة السويس الجديدة بعد نجاح تجارب التشغيل الأولى، وفقا للمسؤولين المصريين.

    الكاتب: ش.ع


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