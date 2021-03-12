بعد جلطات "نادرة".. توصية بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون

قالت الهيئات الصحية الاتحادية الأمريكية اليوم الثلاثاء (13 نيسان/أبريل) إنها توصي بوقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19، وذلك بعد إصابة ستة نساء تلقين له باضطراب نادر يشمل جلطات دموية، الأمر الذي يعد انتكاسة جديدة للجهود العالمية للقضاء على الجائحة.
وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر تويتر أنها ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقيّمان "الأهمية المحتملة" لست حالات تم تسجيلها لتجلّطات "نادرة من نوعها" في الدم لدى مرضى تلقوا لقاح جونسون آند جونسون، وقالت إنها "نوصي بالتجميد إلى أن يتم استكمال هذه العملية".
وفي وقت لاحق أفاد عالم بارز في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن وفاة إحدى الحالات الست بينما هناك حالة أخرى في وضع حرج.
وجاءت التوصية بعد أسبوع من قول المنظمين الصحيين الأوروبيين إنهم وجدوا علاقة محتملة بين لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وحدوث جلطات دموية نادرة تسببت في عدد قليل من الوفيات.
وفي أعقاب توصية الهيئات الصحية الأمريكية، قالت شركة جونسون آند جونسون إنها تعمل عن قرب مع المنظمين الصحيين، وذكرت أنه لم يثبت أن هناك علاقة سببية واضحة بين الحوادث واللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه وحدتها في اليابان. كما أعلنت جونسون آند جونسون أنها قررت تأجيل إطلاق لقاحها المضاد لفيروس كورونا فى أوروبا.
ويعتبر لقاح جونسون آند جونسون، وهو جرعة واحدة، ولقاح أسترازينيكا ذو التكلفة المنخفضة أساسيين في مكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة ملايين إنسان حتى الآن. وستعقد لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اجتماعاً غداً الأربعاء لتحليل الحالات الست المتصلة بلقاح جونسون آند جونسون وستبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحليل، وذلك طبقاً لما قالته الهيئتان في بيان مشترك.
والحالات الست جميعاً لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاماً وحدثت الأعراض بعد فترة تتراوح بين ستة أيام و13 يوماً من تلقي اللقاح. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذه الحوادث السلبية تبدو نادرة إلى أبعد حد.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إن امرأة توفيت وإن ثانية في نبراسكا تعالج في المستشفى في حالة خطيرة. وحتى 12 أبريل نيسان تم استخدام أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز ، أ ف ب)
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
-
جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.