بعد جلطات "نادرة".. توصية بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون

قالت الهيئات الصحية الاتحادية الأمريكية اليوم الثلاثاء (13 نيسان/أبريل) إنها توصي بوقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19، وذلك بعد إصابة ستة نساء تلقين له باضطراب نادر يشمل جلطات دموية، الأمر الذي يعد انتكاسة جديدة للجهود العالمية للقضاء على الجائحة.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر تويتر أنها ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقيّمان "الأهمية المحتملة" لست حالات تم تسجيلها لتجلّطات "نادرة من نوعها" في الدم لدى مرضى تلقوا لقاح جونسون آند جونسون، وقالت إنها "نوصي بالتجميد إلى أن يتم استكمال هذه العملية".

وفي وقت لاحق أفاد عالم بارز في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن وفاة إحدى الحالات الست بينما هناك حالة أخرى في وضع حرج.

وجاءت التوصية بعد أسبوع من قول المنظمين الصحيين الأوروبيين إنهم وجدوا علاقة محتملة بين لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وحدوث جلطات دموية نادرة تسببت في عدد قليل من الوفيات.





وفي أعقاب توصية الهيئات الصحية الأمريكية، قالت شركة جونسون آند جونسون إنها تعمل عن قرب مع المنظمين الصحيين، وذكرت أنه لم يثبت أن هناك علاقة سببية واضحة بين الحوادث واللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه وحدتها في اليابان. كما أعلنت جونسون آند جونسون أنها قررت تأجيل إطلاق لقاحها المضاد لفيروس كورونا فى أوروبا.

ويعتبر لقاح جونسون آند جونسون، وهو جرعة واحدة، ولقاح أسترازينيكا ذو التكلفة المنخفضة أساسيين في مكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة ملايين إنسان حتى الآن. وستعقد لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اجتماعاً غداً الأربعاء لتحليل الحالات الست المتصلة بلقاح جونسون آند جونسون وستبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحليل، وذلك طبقاً لما قالته الهيئتان في بيان مشترك.

والحالات الست جميعاً لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاماً وحدثت الأعراض بعد فترة تتراوح بين ستة أيام و13 يوماً من تلقي اللقاح. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذه الحوادث السلبية تبدو نادرة إلى أبعد حد.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إن امرأة توفيت وإن ثانية في نبراسكا تعالج في المستشفى في حالة خطيرة. وحتى 12 أبريل نيسان تم استخدام أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز ، أ ف ب)