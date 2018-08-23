بعد جدل حول ترحيلهم.. ما تكلفة إعادة سبعة لاجئين إلى ألمانيا؟

أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن تكلفة إعادة سبعة لاجئين تم إبعادهم من ألمانيا وصلت إلى نحو 22 ألف يورو. جاء ذلك جواباً على طلب توضيح من كتلة اليسار في البرلمان الألماني.

وجاء في تقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن التكلفة توزعت بين تذاكر الطائرات والسكن في الفنادق في طريق العودة إلى ألمانيا وبين العلاج الطبي في حالات معينة، بالإضافة إلى تكلفة مرتبطة بالصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة واللجوء.

وفي عام 2017 رُحّل اثنين من طالبي اللجوء من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية من دون وجه حق، كما تم ترحيل خمسة لاجئين بداية العام الجاري 2018. وفي كل الحالات السبعة نفذت عمليات الترحيل من قبل دوائر الأجانب المختصة قبيل إغلاق ملف اللجوء الخاص بهم.

ونقل التقرير أن اللاجئين جاءوا من الصين وتونس والمغرب ونيجيريا وزمبابوي وأفغانستان وكوسوفو. وفي شهر آب/ أغسطس الجاري أعيد أفغاني من بلاده إلى ألمانيا التي كان قد طلب اللجوء فيها، بعد ترحيله بسبب خطأ في إجراءات اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وانتقدت مسؤولة السياسة الداخلية في كتلة اليسار في البرلمان الألماني الأخطاء المتعلقة بهذه الإجراءات قائلة: "رحل لاجئون بشكل مفاجئ وبسرعة من دون منحهم الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية".

ع.خ/ ع.غ (د ب أ)