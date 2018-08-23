بعد جدل حول ترحيلهم.. ما تكلفة إعادة سبعة لاجئين إلى ألمانيا؟

أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن تكلفة إعادة سبعة لاجئين تم إبعادهم من ألمانيا وصلت إلى نحو 22 ألف يورو. جاء ذلك جواباً على طلب توضيح من كتلة اليسار في البرلمان الألماني.
وجاء في تقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن التكلفة توزعت بين تذاكر الطائرات والسكن في الفنادق في طريق العودة إلى ألمانيا وبين العلاج الطبي في حالات معينة، بالإضافة إلى تكلفة مرتبطة بالصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة واللجوء.
وفي عام 2017 رُحّل اثنين من طالبي اللجوء من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية من دون وجه حق، كما تم ترحيل خمسة لاجئين بداية العام الجاري 2018. وفي كل الحالات السبعة نفذت عمليات الترحيل من قبل دوائر الأجانب المختصة قبيل إغلاق ملف اللجوء الخاص بهم.
ونقل التقرير أن اللاجئين جاءوا من الصين وتونس والمغرب ونيجيريا وزمبابوي وأفغانستان وكوسوفو. وفي شهر آب/ أغسطس الجاري أعيد أفغاني من بلاده إلى ألمانيا التي كان قد طلب اللجوء فيها، بعد ترحيله بسبب خطأ في إجراءات اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
وانتقدت مسؤولة السياسة الداخلية في كتلة اليسار في البرلمان الألماني الأخطاء المتعلقة بهذه الإجراءات قائلة: "رحل لاجئون بشكل مفاجئ وبسرعة من دون منحهم الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية".
ع.خ/ ع.غ (د ب أ)
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تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
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تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
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تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
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تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
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تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
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تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
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تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
الكاتب: هـ.د