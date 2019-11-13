 بعد ثماني سنوات من العمل.. افتتاح أحد أكبر جسور ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 14.11.2019

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منوعات

بعد ثماني سنوات من العمل.. افتتاح أحد أكبر جسور ألمانيا

بعد ثماني سنوات من العمل المتواصل ينتهي العمل بثاني أعلى جسر في ألمانيا، ويهدف هذا المشروع العملاق إلى تسهيل تدفق حركة المرور بين الموانئ البلجيكية والهولندية ومنطقة فرانكفورت الكبرى.

Baustelle der Hochmoselbrücke (picture-alliance/dpa/T. Frey)

 

بعد ثماني سنوات من البناء تم الانتهاء من العمل في أضخم مشروع بناء جسور حاليا في أوروبا. ويبلغ ارتفاع الجسر الجديد، جسر "الموزل"، 160 مترا وبطول يمتد كيلومترا و700 مترا.

مختارات

عرضت السلطات في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية جسرا قديما من الصلب طوله 335 مترا للبيع لمن لديه المكان المناسب لنقله وإقامة الجسر مرة أخرى. (15.08.2014)

ويمتد الجسر فوق نهر "الموزل" بولاية راينلاند بفالس، ليصبح بذلك ثاني أعلى جسر في ألمانيا بعد جسر "وادي كوخر - 185 متر" بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، كما جاء في الموقع الإلكتروني "تسايت أولاين". وحسب المصدر ذاته سيتم افتتاح هذا الجسر يوم 21 نوفمبر من هذا العام.

ويعد جسر "الموزل" جزءاً جديداَ من مشروع إنشاء طريق ضمن الطريق الوطنية B25  والتي يبلغ طولها 25 كيلومترا. ويهدف إلى تسهيل تدفق حركة المرور بين الموانئ البلجيكية والهولندية ومنطقة فرانكفورت الكبرى.

وبدأ العمل في هذا المشروع العملاق منذ عام 2011، وفي صيف عام 2014 تم تثبيت عوارض من الصلب فوق أعمدة سينتشر عليها الجسر لاحقا، حسب ما جاء في موقع "فرانكفورته آلغيماينه تسايتونغ" الألماني.

ووفقا للمخطط الحالي فقد كلف المشروع الضخم لبناء الطريق والجسر معا 483 مليون يورو، منها حوالي 175 مليون يورو للجسر.

ع.اع/ ع.أ ج 

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    شكل بناء هذا الجسر تحدياً من نوع خاص، فنقل الرافعات ومواد البناء في الجبال التي يصعب الوصول إليها، أمر معقد. وتمكن الصينيون من تحقيق ذلك، في غضون عامين فقط تم بناء هذا الصرح العملاق. تقول وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن البناء تكلف ما يعادل 218 مليون يورو.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    يمتد جسر تشينغ شوي بطول 1130 متراً في الهواء، ويصل ارتفاعه إلى 406 متراً ليصبح بذلك أطول من كل المباني في ألمانيا. حتى جسر غولدن غيت الشهير في سان فرانسيسكو، الجسر الأكثر شهرة في العالم، يجب أن يعترف بالهزيمة فارتفاعه لا يتعدى 227 متراً، ولكنه يبقى الجسر الأطول إذ يصل طوله إلى 1280 متراً.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    تعني كلمة "تشينغ شوي" بالصينية "المياه النقية". ويبنع النهر في جبال مقاطعة قويتشو في جنوب غرب الصين، ويتدفق عبر 15 مقاطعة. هنا في هذه المياه النقية إلى حد ما لنهر تشينغ شوي، تقوم نساء منطقة بيان تشينغ بغسل الملابس.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    مقاطعة قويتشو، حيث يقع الجسر العملاق، هي عبارة عن حوض جبلي. هناك يتحقق بالفعل القول المأثور: "لا توجد ثلاثة أقدام من الأرض المسطحة، ولا ثلاثة أيام متتالية دون مطر كما أن ليس بها من يملك ثلاثة يوان"، ولذلك يطلق عليها "المقاطعة المنسية". الجسر سيسهل الاتصال بالمناطق الصينية المزدهرة اقتصادياً.

  • China Bau der größten Brücke der Welt Qingshui

    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    أما إذا كان جسر تشينغ شوي سيساعد على تطوير أفقر محافظة في الصين، فهو أمر سيظهر في المستقبل. لكنها ستشكل بالفعل مساعدة كبيرة لسائقي السيارات في قويتشو، فسيقصر لهم هذا الجسر المسافة للعبور من جانب إلى الجانب الآخر من النهر من 161 كلم إلى 37 كلم فقط، شريطة عدم الخوف من المرتفعات.

  • China größte Brücke der Welt Badong

    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    وحتى وإن كان الجسر الجديد يصيب ببعض الخوف، فهو ليس الجسر الأكثر ارتفاعاً، فالجسر صاحب لقب الأعلى في العالم، وهو أيضاً صيني، هو جسر سيدوهه ويقع في منطقة بادونغ في مقاطعة هوبي. الجسر الذي افتتح في عام 2009 يقع على ارتفاع 496 متراً وطوله نحو 1300 متراً.

    الكاتب: تشانغ دانهونغ (س.ك)


 

مختارات

الصين تبني أعلى الجسور في العالم

بدأ العد التنازلي لافتتاح جسر تشينغ شوي في محافظة قويتشو، ففي اليوم الأول من أعياد الميلاد ستحتفل الصين بهذا الحدث. وبالتأكيد فإنه شعور عجيب أن تسير على طول 406 متراً فوق سطح الأرض، أو أن "تطير على هذا الارتفاع". (23.12.2015)  

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