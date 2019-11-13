بعد ثماني سنوات من العمل.. افتتاح أحد أكبر جسور ألمانيا

بعد ثماني سنوات من البناء تم الانتهاء من العمل في أضخم مشروع بناء جسور حاليا في أوروبا. ويبلغ ارتفاع الجسر الجديد، جسر "الموزل"، 160 مترا وبطول يمتد كيلومترا و700 مترا.

ويمتد الجسر فوق نهر "الموزل" بولاية راينلاند بفالس، ليصبح بذلك ثاني أعلى جسر في ألمانيا بعد جسر "وادي كوخر - 185 متر" بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، كما جاء في الموقع الإلكتروني "تسايت أولاين". وحسب المصدر ذاته سيتم افتتاح هذا الجسر يوم 21 نوفمبر من هذا العام.

ويعد جسر "الموزل" جزءاً جديداَ من مشروع إنشاء طريق ضمن الطريق الوطنية B25 والتي يبلغ طولها 25 كيلومترا. ويهدف إلى تسهيل تدفق حركة المرور بين الموانئ البلجيكية والهولندية ومنطقة فرانكفورت الكبرى.

وبدأ العمل في هذا المشروع العملاق منذ عام 2011، وفي صيف عام 2014 تم تثبيت عوارض من الصلب فوق أعمدة سينتشر عليها الجسر لاحقا، حسب ما جاء في موقع "فرانكفورته آلغيماينه تسايتونغ" الألماني.

ووفقا للمخطط الحالي فقد كلف المشروع الضخم لبناء الطريق والجسر معا 483 مليون يورو، منها حوالي 175 مليون يورو للجسر.

ع.اع/ ع.أ ج

