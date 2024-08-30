بعد ثماني سنوات... ألمانيا تكمل سحب جنودها من النيجر

بعد فرنسا، أنهى الجنود الألمان انسحابهم من النيجر التي يحكمها مجلس عسكري، وفق ما أعلن قائد القوات البرية النيجرية وكولونيل ألماني خلال حفل في نيامي. فيما ستكون القوات الأمريكية آخر المنسحبين لاحقا.

قال الكولونيل مايجور النيجري مامان ساني كياو خلال تلاوته بيانا وقعه مع الكولونيل الألماني كارستن ستروس إن "وزارة الدفاع الوطني في جمهورية النيجر ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية تعلنان إنهاء انسحاب القوات والمعدات الألمانية من النيجر في 30 آب/أغسطس مع إغلاق الموقع العائد إليها في القاعدة الجوية 101 في نيامي".

ويحكم النيجر نظام عسكري تولّى السلطة إثر انقلاب في 26 تموز/يوليو 2023 أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز منذ ذلك الحين. وأدار النظام الحاكم في النيجر ظهره للقوى الغربية وتقرّب بشكل خاص من روسيا.

وأعلنت ألمانيا في السادس من تموز/يوليو أنها أوقفت استخدام قاعدتها للنقل الجوي في النيجر، على أن تنهي سحب جنودها بحلول 31 آب/أغسطس.

ألمانيا تعيد النظر بعلاقاتها مع النيجر بعد الانقلاب هناك To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ونهاية أيار/مايو، اتفق البلدان على مواصلة استخدام قاعدة نيامي حتى 31 آب/أغسطس، ولم تثمر المفاوضات لتمديد هذا الأمر. وأضاف كياو "في الإجمال، أتاحت خمس طائرات شحن إعادة ستين من عناصر القوات المسلحة الألمانية إلى ألمانيا، إضافة إلى 146 طنا من المعدات".

وأكد أن العملية تمت "بأمان بفضل تنسيق بين القوات المسلحة النيجرية والألمانية". ولفت إلى أن "هذا الانسحاب لا يعني انتهاء التعاون العسكري بين النيجر وألمانيا (...) تعهد الطرفان إبقاء علاقاتهما في المجال العسكري".

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت بداية تموز/يوليو إنهاء هذا النوع من التعاون مع نيامي. ويأتي انسحاب الجنود الألمان بعد انسحاب الجنود الفرنسيين نهاية 2023، على أن تغادر القوات الأميركية النيجر بحلول منتصف أيلول/سبتمبر.

ف.ي/خ.س (د ب أ، أ.ف.ب)