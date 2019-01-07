بعد ثلاثي بايرن.. هل كروس هو الضحية المقبلة للوف؟

دون سابق إنذار، أنهى مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف مؤخراً حقبة ثلاثي بايرن ميونيخ (هوملس، بواتينغ ومولر) مع "المانشافت". لوف أكد أن هؤلاء النجوم لا مكان لهم بعد الآن في المنتخب. وقال "عام 2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة".
ويعتزم لوف بانطلاقته الجديدة، ضخ دماء جديدة في المنتخب وربما الاستغناء عن أسماء آخرى كانت حتى وقت قريب من الأعمدة الأساسية في "المانشافت". ويأتي نجم ريال مدريد توني كروس على رأس اللاعبين، الذين قد يضحي بهم يواخيم لوف في المستقبل القريب.
موسم للنسيان
ويعاني توني كروس من تراجع واضح في المستوى هذا الموسم، إذ فقد متوسط ميدان "الأبيض الملكي" بريقه بشكل كبير فوق المستطيل الأخضر، وأصبح مستواه يشكل علامة استفهام كبيرة بالنسبة لجماهير ريال مدريد.
وبعدما كانت تمريراته تتسم بالدقة وطريقة لعبه بالبساطة والفعالية في نفس الآن، ْأصبح توني كروس يفقد هذا الموسم الكثير من الكرات، ويقع في أخطاء غالباً ما كان يتفادها في المواسم الأخيرة الماضية، والتي ميزته عن غيره من لاعبي خط الوسط.
يعاني توني كروس من تذبذب واضح في المستوى هذا الموسم.
الضحية القادمة!
وقال اللاعب الألماني السابق أولاف ثون "أنا متأكد من أن بعض اللاعبين سيتبعون أيضا (ثلاثي بايرن ميونيخ)"، وأضاف لاعب شالكه وبايرن ميونيخ في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: "سيكون توني كروس هو اللاعب القادم (الذي سيستبعده لوف من المنتخب الألماني) وفي وقت قريب جداً".
ورغم أن توني كروس قدم الكثير للكرة الألمانية، وساعد "المانشافت" في الفوز بكأس العالم سنة 2014، إلاّ أن ذلك ربما لن يشفع له من أجل الاستمرار مع المنتخب، إذ يبدو أن لوف يريد الاعتماد على الوجوه الشابة، والاستفادة من تعطشها لإثبات نفسها بهدف تحقيق النتائج الإيجابية، خاصة وأن الجماهير لن تنسى بسهولة خروج ألمانيا المفاجئ من الدور الأول في مونديال روسيا الأخير.
تحين الفرصة
وتعج تشكيلة المنتخب الألماني بالعديد من الأسماء الكروية القادرة على تعويض توني كروس في "المانشافت"، حيث يأتي نجم بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا على رأس اللاعبين، الذين بإمكانهم شغل مكان كروس في مركز وسط الميدان.
ويتمتع غوريتسكا بقدرات فنية ومهارية كبيرة، إذ يجيد عملية الربط بين مختلف الخطوط على أرضية الملعب. زيادة على قتاليته الكبيرة وقدرته على استعادة الكرة من الخصم، ومنعه من التقدم إلى النصف الثاني من الملعب.
كما يمكن أيضاً لنجم النادي البافاري الآخر كيميش اللعب في مركز متوسط الميدان، فقد سبق لمدرب بايرن ميونيخ السابق بيب غوارديولا الاعتماد على كيميش في الوسط، حيث أبدع الدولي الألماني في هذا المركز، الذي يشهد ربما قريباً استبعاد نجم تعطلت ماكينته الكروية هذا الموسم بشكل مثير للاستغراب في ريال مدريد.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
بعد تعرضهما لانتقادات شديدة، استبعد يواخيم لوف كلا من مسعود أوزيل وسامي خضيرة من تشكيلة ألمانيا الأساسية في مواجهة السويد. وكان المدرب لوف قد رفض انتقاد لاعب دون غيره، أو ركوب موجة الانتقادات بحقهما، وقال : "لماذا أشك بلاعبي فريقي؟ نحن جميعا نواجه الانتقادات وهو أمر طبيعي ولكن في حالة اللاعبين الذين كانوا على أعلى مستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات، لا ينبغي أن يتم تدمير ثقتهم بعد مباراة واحدة".
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
لم يغب عن بال الألمان المصير القاتم الذي رسمه الاسكندينافيون لمنتخب إيطاليا، حاملة اللقب أربع مرات، بعد أن حرموه من بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بإقصائه من الملحق الأوروبي.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
تلقى لاعبو المانشافت رسائل دعم من لاعبين دوليين سابقين. فيليب لام، قائد المانشافت في مونديال 2014 قال: "كل شيء لا يزال ممكناً"، بينما أعرب لوكاس بودولسكي عن "إيمانه القوي بهم".
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
استهلت الماكينات الألمانية المباراة، التي استضافتها مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، ببداية قوية ضاغطة حاولت فيها مباغتة السويديين وإحراز التقدم عليهم. غير أن الأمور لم تسر على ما كان يتمناه الألمان.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
إذ تعرض لاعب خط وسط بايرن ميونيخ سيبستيان رودي لإصابة خطيرة أجبرت المدرب على إخراجه وإدخال إيلكاي غوندوغان بديلاً عنه.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
وبمرور الوقت تحسن الأداء السويدي بشكل ملحوظ حيث تخلى الفريق تدريجياً عن الأداء الدفاعي وبدأ يبادل ألمانيا الهجمات. قدم اللاعب "أولا تويفونين" سجلت أول أهداف السويد وذلك في الدقيقة 32 من اللقاء.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.
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في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر
كانت ألمانيا تخشى أن يعيد التاريخ نفسه عندما فشلت في تخطي الدور الأول من مونديال فرنسا 1938، والذي ظفرت به إيطاليا. اليوم عززت ألمانيا حظوظها بالإفلات من ذلك المصير. وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة. إعداد: خالد سلامة