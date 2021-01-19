 بعد تويتر وفيسبوك.. ترامب مهدد بفقدان عضويته في نقابة الممثلين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.01.2021

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منوعات

بعد تويتر وفيسبوك.. ترامب مهدد بفقدان عضويته في نقابة الممثلين

بعد أن تمتع ترامب بعضوية نقابة الممثلين منذ 1989 لبرنامجه الواقعي "ذي أبرنتيس"، بات الآن مهدداً بفقدان هذه العضوية بسبب تداعيات اقتحام الكونغرس، ما قد يتحرمه من مميزات التقاعد.

دونالد ترامب عضو في نقابة الممثلين الأمريكيين منذ 1989

دونالد ترامب عضو في نقابة الممثلين الأمريكيين منذ 1989

تتوالى المصائب على  الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فبعد أن حُجبت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وإحجام بعض الشركات عن التعامل معه مستقبلاً، أعلنت نقابة الممثلين الأمريكيين اليوم الثلاثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2020) عن شروعها في إجراءات تأديبية ضده. وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى طرد الرئيس المنتهية ولايته الذي كان لمدة طويلة مقدماً لبرنامج تلفزيون الواقع الشهير "ذي أبرانتيس".

مختارات

سيغادر ترامب واشنطن قبل ساعات من تنصيب خلفه الديموقراطي جو بايدن متجها إلى فلوريدا حيث ينوي الاستقرار، ليصبح بذلك أول رئيس منذ 150 عاما يقاطع حفل تنصيب خلفه. ويبدو أن ترامب لا يرغب في مغادرة العاصمة بصفة رئيس سابق.

كانت إحدى أكثر الفترات الرئاسية الأمريكية إثارة للجدل، وحتى مع إخفاقه في تسليم السلطة بـ "روح رياضية" وتأليبه أنصاره على الاحتجاج، إلّا أن إرث ترامب سيستمر في أمريكا وسيكون لزاما على جو بايدن التعامل معه.

وصوتت النقابة "بأغلبية ساحقة" لإطلاق  إجراءات في حق ترامب  تتعلق بانتهاك الدستور، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس كانون الثاني/ يناير. وستدرس اللجنة التأديبية في نقابة "ساغ-أفترا" تورط ترامب في هذه الأحداث.

وقالت رئيسة النقابة غابرييل كارتريس في بيان إن ترامب "هاجم القيم التي تعتبرها النقابة مقدسة؛ وهي الديمقراطية والحقيقة واحترام المواطنين من كل الأعراق والأديان وحرية الصحافة".

وستنظر اللجنة التأديبية أيضاً في "حملة التضليل الإعلامي الخطيرة الهادفة إلى تشويه سمعة الصحافيين وتهديدهم"، والتي قادها ترامب، بحسب بيان النقابة.

ويشكل الممثلون القسم الأكبر من أعضاء النقابة البالغ عددهم 160 ألفاً، ولكن بينهم أيضاً عدد كبير من المتخصصين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

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بتوقيت برلين - بعد مغادرته البيت الأبيض: هل يشكل ترامب تهديدا للديمقراطية؟

ويواجه ترامب في حال إدانته غرامة، وقد يصل الأمر إلى تعليق عضويته أو حتى إلى طرده من النقابة التي توفر عموماً لأعضائها مزايا التقاعد بالإضافة إلى مزايا أخرى. وكان ترامب انضم إلى النقابة عام 1989، وفق ما أفاد موقع "ديدلاين" المتخصص.

وإلى جانب تقديمه "ذي أبرانتيس" بدءاً من عام 2004، اشتهر دونالد ترامب على الشاشة بمشهد في الفيلم الشهير "هوم ألون 2: لوست إن نيويورك" (1992)، لكنه مثّل أيضاً في فيلم "زولاندر" وفي عدد من المسلسلات التلفزيونية.

م.ش/ ع.غ (آ ف ب)

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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