بعد تونييس.. اتهامات بالعنصرية تلاحق الدولي السابق أوفوموييلا

خلال نقل مباشر لمباراة ودية على قناة نادي دورتومند الألماني (BVB-TV)، جمعت بين فريقي بوروسيا دورتموند الرديف وأدودينيزي الإيطالي نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، استخدم لاعبا دورتموند السابقين باتريك أوفوموييلا ونوربيرت ديكل اللذان كان يعلقان على أطوار المباراة، عبارات وصفت بغير اللائقة.

واستخدم المعلقان مصطلح "ايتاكر" القدحي (Itaker) لوصف لاعبي الفريق الإيطالي، كما كان أوفوموييلا وديكل يسخران أيضا من أسماء لاعبي فريق أودينيزي، حسبما أعلنت شبكة تلفزيون وراديو غرب ألمانيا (WDR)، فيما حاول الدولي الألماني السابق تقليد صوت أدولف هيتلر خلال تعليقه على المباراة، وهو يقول "معارك كبرى تجري هنا".

تصريحات أوفوموييلا وديكل جرت عليهما غضب جماهير بوروسيا دورتموند وإدارة النادي التي عملت على حذف فيديو المباراة من على الصفحة الرسمية للنادي، حسبما ذكرت شبكة "في دي آر" (WDR).

وذكرت إدارة دورتموند أنها استدعت لاعبيها السابقين مباشرة بعد المباراة وعاقبتهما دون ذكر نوع العقوبة التي وجهتها لهما، مؤكدة أنها أوضحت لأفوموييلا وديكل أن "محاولتهما تخفيف دمهما لم تكن ناجحة وأن العبارات المستخدمة في التعليق لم تكن في محلها وغير مقبولة البتة".

من جهته، أبدى المدافع السابق لفريق دورتموند والمنتخب الألماني باتريك أوفوموييلا ندمه على ما صدر منه. وقال أوفوموييلا في فيديو نشره على صفحته في موقع أنستغرام "(...) حاولت أن أظهر خفة دمي، لكنها كانت محاولة غبية وفي غير محلها إطلاقاً". وتابع أوفوموييلا "أنا لست منزها عن الأخطاء، وهذا خطأ كبير أعتذر عنه (...)".

ع.ش