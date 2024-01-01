  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

بعد توقيف ممولين رئيسيين دعمهم للاونروا، يتعرض الفلسطينيون لظروف كارثية في ظل عدم قدرة الانروا على تقديم المساعدات

٣٠ يناير ٢٠٢٤

دول مانحة رئيسية توقف دعم الاونروا ما يهدد المنظمة الدولية بعدم قدرتها على تقديم خدماتها في الاراضي الفلسطينية وتحديدا غزة التي تقف على حافة الجوع. بلينكن يقول استئناف الدعم ممكن بعد التحقيق. لكن الوقت أمام أزمة سكان غزة ينفذ

https://p.dw.com/p/4bqh3
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من سياسة من أرجاء العالم

المزيد من سياسة من أرجاء العالم

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة