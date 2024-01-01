بعد توقيف ممولين رئيسيين دعمهم للاونروا، يتعرض الفلسطينيون لظروف كارثية في ظل عدم قدرة الانروا على تقديم المساعدات

2024/1/30 ٣٠ يناير ٢٠٢٤

دول مانحة رئيسية توقف دعم الاونروا ما يهدد المنظمة الدولية بعدم قدرتها على تقديم خدماتها في الاراضي الفلسطينية وتحديدا غزة التي تقف على حافة الجوع. بلينكن يقول استئناف الدعم ممكن بعد التحقيق. لكن الوقت أمام أزمة سكان غزة ينفذ