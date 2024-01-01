بعد توقيف ممولين رئيسيين دعمهم للاونروا، يتعرض الفلسطينيون لظروف كارثية في ظل عدم قدرة الانروا على تقديم المساعدات

سياسةالشرق الأوسطبعد توقيف ممولين رئيسيين دعمهم للاونروا، يتعرض الفلسطينيون لظروف كارثية في ظل عدم قدرة الانروا على تقديم المساعداتTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالشرق الأوسط2024/1/30٣٠ يناير ٢٠٢٤دول مانحة رئيسية توقف دعم الاونروا ما يهدد المنظمة الدولية بعدم قدرتها على تقديم خدماتها في الاراضي الفلسطينية وتحديدا غزة التي تقف على حافة الجوع. بلينكن يقول استئناف الدعم ممكن بعد التحقيق. لكن الوقت أمام أزمة سكان غزة ينفذhttps://p.dw.com/p/4bqh3إعلان