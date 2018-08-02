بعد توقيفه لساعات.. إيطاليا تفرج عن وزير مصري سابق

أفاد عدد من المصريين المعارضين على صفحاتهم بموقع "تويتر" أن الشرطة الإيطالية أفرجت اليوم الخميس (الثاني من أغسطس/ آب 2018) عن الوزير المصري السابق محمد محسوب بعد احتجازه لساعات في جنوب إيطاليا. وقال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد "..تم الإفراج عن محمد محسوب، ويبقى في إيطاليا..."

وانهالت التهنئة على محجوب من قبل شخصيات معارضة مصرية مثل أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق، وعدد من الإعلاميين والسياسيين، المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.

وكان محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قد قال في تغريدة بصفحته على موقع تويتر اليوم الخميس "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي". ونشر أيمن نور على صفحته بتويتر مقطع فيديو يتحدث فيه محجوب عن تفاصيل أكثر بشأن عملية احتجازه.

وفور انتشار خبر احتجازه طالب الصحفي والنائب الرلماني المعروف مصطفى بكري السلطات الإيطالية بسرعة تسليم محمد محسوب لمصر وقال في تصريح لجريدة اليوم السابع إن "محسوب صادر بحقه أحكام غيابية". وأفادت الصحيفة ذاتها نقلا عن عما قالت إنها تقارير إعلامية إيطالية أن "محمد محسوب يحمل الجنسية الإيطالية لأنه متزوج من سيدة إيطالية".

وحتى الآن لم تصدر أية جهة رسمية بيانات بشأن عملية احتجاز محسوب أو إطلاق سراحه. بيد أن محسوب نفسه كتب تغريدة على موقع تويتر مؤكدا إطلاق سراحه كما توجه بالشكر لكل من "تضامن" معه.

ص.ش/أ.ح