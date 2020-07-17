بعد توقيعه لفنربخشة.. أوزيل يغلق باب العودة للعب في ألمانيا

خلال حفل توقيعه لفنربخشة التركي اليوم الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2021) استبعد مسعود أوزيل، نجم المنتخب الألماني السابق والفائز بلقب كأس العالم 2014، العودة إلى الدوريالألماني أو المنتخب، وقال أوزيل في المؤتمر الصحفي في إسطنبول بعد توقيعه لفريقه الجديد بعقد لمدة ثلاث مواسم ونصف: "حينما أخطو خطوة لا أعود أبدا إلى الوراء".

وأضاف أوزيل (32 عاما): "أتمنى للمنتخب الألماني كل التوفيق، لكنني لن ألعب لهم مرة أخرى".

وتأتي تصريحات أوزيل بعدما ألمح أوليفير بيرهوف مدير الاتحاد الألماني للعبة، بإمكانية حدوث مصالحة محتملة مع أوزيل.

وساهم أوزيل في فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، لكن مستواه تراجع منذ ذلك الحين وأكمل انتقاله إلى فناربخشة قادما من أرسنال الإنجليزي في وقت سابق من الأسبوع، بعدما فاز مع أرسنال ثلاث مرات بكأس إنجلترا.

جدال واستبعاد من المانشافت وأرسنال

وكان النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني (2010-2013) محور جدل تركي-ألماني بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني عقب الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، وذلك بعدما اتهم مسؤولي اللعبة في البلاد بالعنصرية.

وأثار حفيظة الألمان لالتقاطه عام 2018 صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هبّ للدفاع عن اللاعب التركي الأصل، معتبرا ما صدر بحق الأخير "غير مقبول" و"عنصري". وفي حزيران/ يونيو 2019، عقد أوزيل قرانه في أسطنبول واختار أردوغان ليكون شاهدا على الزواج.

أوزيل مع أردوغان في صورة أثارت جدلا كبيرا في ألمانيا.

وأثار مسعود أوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، فيما حيّد أرسنال نفسه عن الموضوع. واستُبعد أوزيل عدة أشهر عن تشكيلة أرسنال حيث كان الأعلى أجراً في تاريخه لتقاضيه وفق التقارير 350 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).

وذكر فنربخشة أن أوزيل سيتقاضى مبلغ ثلاثة ملايين يورو (6ر3 مليون دولار) في الموسم الواحد، فيما يمتد عقده لثلاث مواسم مقبلة.

وسيرتدي أوزيل مع فنربخشة القميص 67، وهما أول رقمين من الرمز البريدي لمقاطعة زونغولداك التركية حيث تنحدر عائلته.

وقال أوزيل في حديث مع الصحفيين اليوم الأربعاء: "اللعب لفنربخشة كان حلم الطفولة بالنسبة لي"، مضيفا أنه سيحاول مساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري في الموسم الجاري.

ووصف علي كوج رئيس نادي فنربخشة توقيع ناديه مع أوزيل، بأنه أحد الأيام التاريخية في النادي. ويحتل فنربخشة المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي، بفارق نقطتين خلف المتصدر بيشكتاش، وذلك مع تبقي 22 مباراة في الموسم.

وقال كوج إن أوزيل ينبغي أن يكون جاهزا لدربي اسطنبول المنتظر ضد غلطة سراي في 6 شباط/ فبراير المقبل.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)