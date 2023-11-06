بعد توقف ليومين.. استئناف العمل في معبر رفح بين غزة ومصر

استؤنف العمل اليوم الإثنين (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) العمل في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد توقف ليومين. وأفادت وسائل إعلام مصرية بوصول 50 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.

وأشارت قناة "القاهرة" الإخبارية إلى دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليصل الإجمالي اليوم إلى 50 شاحنة.

وأعلن مكتب الإعلام في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى المعبر تحمل عددًا من الجرحى برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيدًا لمغادرة القطاع.

كما وصل إلى معبر رفح من الجانب المصري، اليوم الاثنين، 12 مصابا فلسطينيا، قادمين من غزة، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج.

وجاء وقف السفر في أعقاب هجوم إسرائيلي على قافلة إسعاف كانت في طريقها من مدينة غزة إلى رفح قبل ثلاثة أيام، واشتراط حركة حماس مرافقة الصليب الأحمر لقوافل الجرحى.

يذكر أن مستشفيات غزة تعاني من نقص شديد في الإمدادات الطبية ومن نقص في الوقود لتشغيلها وتعرضها للقصف خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

وأكدت مصادر أمنية مصرية لوكالة الأنباء الفرنسية "بدء وصول حاملي جنسيات مزدوجة إلى الجانب المصري من معبر رفح"، بدون تحديد عددهم. ومن المتوقع وصول دفعة أولى من المصريين العالقين في غزة، وعددهم 55 مصريا، ضمن مجموعة اليوم.

في غضون ذلك قالت مصر إنها ستساعد في تأمين إجلاء نحو سبعة آلاف من الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة القتلى في القطاع عشرة آلاف، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في قصف إسرائيلي متواصل ردا على هجوم مباغت شنته حركة حماس على البلدات الحدودية في إسرائيل. وقتل أكثر من 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المدنيين منذ اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.أ.ج/ أ.ح/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)