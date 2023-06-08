بعد توقف لأكثر من عشر سنوات.. غوغل تعود إلى شوارع ألمانيا

بدءا من الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، ستعود شركة غوغل الأمريكية العملاقة إلى الشوارع الألمانية وستلتقط مركبات التصوير التابعة صورا جديدة بعد توقف لأكثر من عشر سنوات بسبب الخصوصية، حسبما أعلنت اليوم الخميس (الثامن من حزيران/ يونيو 2023).

وبعد ذلك، ستخضع الخدمة للتحديث تدريجيا اعتبارا من منتصف تموز/ يوليو، وسيجرى ذلك بشكل مبدئي فقط للمدن العشرين المتاحة بالخدمة حتى الآن. وباستخدام خدمة معاينة الشوارع، يستطيع المستخدمون رؤية مشاهد فوتوغرافية للشوارع عبر خدمة خرائط غوغل والتنقل فيها على الشاشة.

وتم طرح خدمة معاينة الشوارع في ألمانيا بنهاية عام 2010، بينما التقطت صور فوتوغرافية لها في عامي 2008 و2009. وفي ذلك الوقت، مارس عدد كبير نسبيا من المواطنين في ألمانيا، حقهم في إخفاء رؤية المباني التي يقطنون بها.

ولم تُحدِّث غوغل الخدمة في ألمانيا منذ ذلك الحين، لكنها فعلت ذلك في دول أخرى.

ويتعين على أي شخص يريد أن يطمس صورة منزله بعد التحديث، أن يتقدم باعتراض جديد، إذ لم تعد الاعتراضات المقدمة في عام 2010 سارية.

وأجرت مركبات غوغل للتصوير جولات في شوارع ألمانيا العام الماضي. ولم يتم استخدام تسجيلاتها حتى الآن سوى لتحسين خدمة الخرائط الرقمية، غير أن الشركة تعتزم الآن استخدامها جزئيا لتحديث خدمتها الخاصة بمعاينة الشوارع.

ووفقا لمفوض حماية البيانات توماس فوكس في هامبورغ، تواصلت غوغل معه في آذار/ مارس لتوضيح مسائل قانونية تتعلق بنشر الصور الجديدة.

وشدد على أنه عند التقاط الصور في عام 2022، لم يتم إبلاغ المواطنين بأنه يمكن أيضا استخدامها لخدمة معاينة الشوارع. ووفقا لغوغل، لم يكن ذلك هو القصد آنذاك.

وطالب فوكس الشركة بإبلاغه بالخطط المعدلة، وهو ما ردت عليه الشركة الأمريكية العملاقة إيجابيا، قائلة إنها ستجري التحديث بتعاون وثيق مع فوكس.

إ.ف/ أ.ح (د ب أ)