 بعد توصلهما إلى اتفاق.. ديباي في طريقه إلى برشلونة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.09.2020

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رياضة

بعد توصلهما إلى اتفاق.. ديباي في طريقه إلى برشلونة

بعد إعلانه قبل أيام أنه مستمر مع فريقه أولمبيك ليون، تحدثت تقارير هولندية عن توصل الدولي الهولندي ميمفيس ديباي مع نادي برشلونة إلى اتفاق لتعزيز صفوفه. وميمفيس ليس الهولندي الوحيد الذي تسعى برشلونة لضمه.

ميمفيس ديباي بقميص المنتخب الهولندي

يبدو أن ديباي قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع برشلونة الذي يشرف على إدارته التقنية مواطنه رونالد كومان

سعى نادي بوروسيا دورتموند في الأسابيع القليلة الماضية إلى ضم قائد فريق أولمبيك ليون ميمفيس ديباي (26 عاماً) إلى صفوفه مع بداية الموسم الكروي الجديد. لكن هذا المسعى أصبح أكثر صعوبة بعدما دخلت عدة أندية كبيرة، مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، على خط صفقة نجم المنتخب الهولندي.

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فيما تشتعل التكهنات بشأن الوجهة الجديدة لليونيل ميسي حال رحيله عن صفوف نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، تتباين التوقعات بشأن مكاسب وخسائر برشلونة من هذه الصفقة المحتملة. فكيف يخطط النادي للتعامل مع هذا الوضع؟

قطع ميسي إجازته من أجل الاجتماع بالمدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية. وفيما شرح كومان مشروعه مع برشلونة لميسي في هذا اللقاء، أكد النجم الأرجنتيني للمدرب الهولندي رغبته في تغيير الأجواء.

ويبدو أن ديباي، الذي سبق وأكد أنه لا يفكر في الرحيل عن فريقه ليون، قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع برشلونة الذي يشرف على إدارته التقنية مواطنه رونالد كومان، حسبما ذكرت صحيفة "ألغمين داغبلات" الهولندية".

وبالإضافة إلى قائد فريق ليون الفرنسي، يبدو أن النادي الكاتالوني قد توصل أيضاً إلى اتفاق مع جورجينو فينالدوم (29 عاماً) لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وبعد "نقاشات مستفيضة" جمعت وكيل أعلام ديباي بإدارة النادي الكاتالاني، أصبح كل شيء مهيئ لانتقال المهاجم الهولندي ديباي للعب تحت إشراف المدرب كومان الذي يعتبر أحد أكبر داعميه في مسيرته الكروية. وينتهي عقد ديباي مع ناديه الحالي أولمبيك ليون في صيف 2021، ما يرفع من حظوظ برشلونة في إتمام الصفقة بقيمة مالية غير مرتفعة.

ع.ش/ ع.غ

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بعد توصلهما إلى اتفاق.. ديباي في طريقه إلى برشلونة

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