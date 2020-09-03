بعد توصلهما إلى اتفاق.. ديباي في طريقه إلى برشلونة

سعى نادي بوروسيا دورتموند في الأسابيع القليلة الماضية إلى ضم قائد فريق أولمبيك ليون ميمفيس ديباي (26 عاماً) إلى صفوفه مع بداية الموسم الكروي الجديد. لكن هذا المسعى أصبح أكثر صعوبة بعدما دخلت عدة أندية كبيرة، مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، على خط صفقة نجم المنتخب الهولندي.

ويبدو أن ديباي، الذي سبق وأكد أنه لا يفكر في الرحيل عن فريقه ليون، قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع برشلونة الذي يشرف على إدارته التقنية مواطنه رونالد كومان، حسبما ذكرت صحيفة "ألغمين داغبلات" الهولندية".

وبالإضافة إلى قائد فريق ليون الفرنسي، يبدو أن النادي الكاتالوني قد توصل أيضاً إلى اتفاق مع جورجينو فينالدوم (29 عاماً) لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وبعد "نقاشات مستفيضة" جمعت وكيل أعلام ديباي بإدارة النادي الكاتالاني، أصبح كل شيء مهيئ لانتقال المهاجم الهولندي ديباي للعب تحت إشراف المدرب كومان الذي يعتبر أحد أكبر داعميه في مسيرته الكروية. وينتهي عقد ديباي مع ناديه الحالي أولمبيك ليون في صيف 2021، ما يرفع من حظوظ برشلونة في إتمام الصفقة بقيمة مالية غير مرتفعة.

ع.ش/ ع.غ