بعد توسيع بريكس.. بيربوك تؤيد التعاون مع الأعضاء الجدد

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها للتعاون مع الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس وذلك بعد الإعلان عن توسيع نطاق المجموعة بضم ست دول جديدة إليها منها ثلاث دول عربية.

وعلى هامش محادثات مع وزير خارجية قيرغزستان جينبيك كولوباييف، قالت بيربوك في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس (24 أغسطس/ آب 2023)، إنها لا تشاطر الرأي الذي تتم مناقشته في الرأي العام الألماني ومفاده بأن التقاء دول البريكس يمثل مشكلة، مشيرة إلى أن لكل جهة أن تختار اجتماعاتها بنفسها وبحرية سواء كان ذلك على مستوى الأوروبيين أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو مجموعة العشرين.

وقالت بيربوك إنها ستلتقي مع الأعضاء الجدد فيدول بريكس كما كانت تفعل مع الدول الحالية، مشيرة إلى زياراتها في جنوب أفريقيا والبرازيل والصين.

جاء ذلك في رد من الوزيرة في المؤتمر الصحفي على سؤال حول كيفية التعامل مع الدول التي ستنضم إلى المجموعة التي تضم حتى الآن الدول الخمس روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن هناك قنوات اتصال مع كل الأعضاء الجدد في البريكس باستثناء إيران، وأردفت: "نحن نود أن نتعاون بشكل مشترك مع دول العالم، بالطبع مع تلك الدول التي لها وجهات نظر مختلفة لأننا نعيش في عالم متعدد ومتشابك".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوسا أعلن، خلال قمة بريكس في جوهانسبرغ، أنه من المقرر أن تنضم كل من إيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى العام القادم.

وتتولى جنوب أفريقيا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا)