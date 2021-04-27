 بعد توترات وضغوط.. الرئيس الصومالي يتخلى عن تمديد فترة حكمه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.04.2021

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أخبار

بعد توترات وضغوط.. الرئيس الصومالي يتخلى عن تمديد فترة حكمه

بعد توترات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو في الأيام الماضية بين قوات حكومية ومعارضة، أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد التخلي عن تمديد فترة حكمه راضخاً بذلك لضغوط محلية ودولية.

الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد

الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد تخلى عن تمديد فترة حكمه راضخاً للضغوط المحلية والدولية

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في بيان اليوم الأربعاء (28 نيسان/أبريل) إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، بعد اشتباكات جرت في العاصمة مقديشو وأدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

مختارات

وفي خطاب موجّه الى الأمّة بثّته وسائل الإعلام الرسميّة قال محمد إنّه سيتحدّث أمام البرلمان السبت "للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية"، داعياً الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" في شأن سبل إجراء التصويت. وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ذلك باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.

وانتهت ولاية الرئيس الحالي في شباط/فبراير الماضي، لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط. وكان مجلس النواب صوت هذا الشهر على تمديد ولاية الرئيس الصومالي، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين. لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة سياسية.

وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو. وبدأ سكّان الثلاثاء بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة. وتوقف تبادل إطلاق النار الإثنين بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقاً لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال الثلاثاء هشاً في العاصمة حيث عزز كل طرف مواقعه.

التمديد أثار غضب المعارضة والمانحين
ولم يصدر بعد رد عن المعارضة التي دعت رئيس البلاد للاستقالة. ولم يناقش محمد مع المعارضة أياً من النقاط التي وردت في خطابه، لكنه ندد "بأفراد وكيانات أجنبية ليس لديها أي هدف سوى زعزعة استقرار البلاد" وذلك دون أن يسميهم. ورفض قادة منطقتين صوماليتين، كانوا متحالفين سابقاً مع الرئيس، أمس الثلاثاء تمديد ولايته. وقال القادة في بيانات صدرت فور انتهاء خطاب الرئيس أنهم يرحبون بإعلانه.

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الصومال: إعادة تأهيل مقاتلي حركة الشباب

كذلك أثار تمديد لفترة الرئاسية غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال والتصدي لتمرد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. لكن التمديد المقترح لولاية الرئيس وضع الفصائل داخل قوات الأمن في مواجهة مع بعضها البعض. وتخلت قوات المعارضة عن مواقعها في الريف هذا الأسبوع مع توجهها لخوض مواجهات في العاصمة، ما سمح لحركة الشباب بالسيطرة على بلدة واحدة على الأقل.

وتسيطر القوات الموالية للمعارضة على أجزاء مهمة من المدينة واشتبكت مع القوات الحكومية في مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى دائرة حرب شاملة. وقال محمد إنه حث "جميع الأجهزة الأمنية على الحفاظ على استقرار العاصمة وسلامة المدنيين الأبرياء وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى انعدام الأمن".

توجهات عشائرية
والاضطرابات الجارية حالياً هي ثاني موجة من العنف تشهدها مقديشو بسبب التمديد المقترح لفترة ولاية محمد. وقالت بعثة الامم المتحدة في الصومال في بيان الثلاثاء إنها "قلقة خصوصاً من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقاً للتوجهات العشائرية".

من جهتها ذكرت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، أن استمرار الاشتباكات قد يزيد من انقسام قوات الأمن الصومالية على أسس عرقية. وقالت في إفادة نشرت يوم الثلاثاء "الصومال يتأرجح على شفا انهيار كبير مرة أخرى".

وتتألف القوات المسلحة التي تشكلت في الآونة الأخيرة في الصومال من ميليشيات عشائرية كثيراً ما اقتتلت على السلطة والموارد. وينتمي الرئيس محمد إلى دارود، إحدى العشائر الرئيسية في الصومال. أما غالبية العسكريين الصوماليين في العاصمة فهم من عشيرة هوية، وهي عشيرة أخرى كبيرة ينتمي إليها معظم زعماء المعارضة.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


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