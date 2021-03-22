 بعد توالي النتائج المخيبة.. ليفركوزن يقيل مدربه بوش | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.03.2021

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رياضة

بعد توالي النتائج المخيبة.. ليفركوزن يقيل مدربه بوش

نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يقرر إنهاء عمل المدير الفني بيتر بوش بسبب سوء النتائج، معلناً إسناد مهمة تدريب الفريق إلى هانس فولف.

مدرب باير ليفركوزن السابق الهولندي بيتر بوس - صورة بتاريخ 14 مارس/ آذار 2021

مدرب باير ليفركوزن السابق الهولندي بيتر بوس

بعد نتائج مخيّبة قرر نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إقالة مدربه بيتر بوس، بهدف "تحقيق تحول في نتائج الفريق من أجل حسم المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، وفق ما جاء في بيان النادي الصادر اليوم الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021).

وكان الهولندي بيتر بوس قد تولى تدريب ليفركوزن في عام 2019، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس في  الدوري الألماني "بوندسليغا"، ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

مختارات

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع قمة الإثارة من جديد، بعدما أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهتين ثأريتين بين فرق بايرن وسان جرمان وكذلك ريال مدريد وليفربول. كما سيكون الطريق إلى النهائي مثيرا أيضا.

فجّرت صحيفة بيلد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أن تشابي ألونسو هو من سيقود سفينة مونشنغلادباخ بعد رحيل مدربه الحالي ماركو روزه إلى دورتموند الصيف القادم.

وحقق ليفركوزن بداية جيدة في الموسم الحالي لكن نتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة ليتراجع الفريق إلى المركز السادس بجدول الترتيب العام للدوري المحلي. وخسر الفريق مباراته الماضية أمام هيرتا برلين بثلاثية نظيفة أمس الأول الأحد.

وقال رودي فولر المدير الإداري للنادي: "في ضوء التطورات التي شهدتها الأسابيع الماضية على مستوى كرة القدم، خلصنا إلى أنه لا مفر من الانفصال عن بيتر بوس". وجرى تعيين هانس فولف (39 عاماً)، مدرب المنتخب الألماني تحت 18 عاما، مدرباً لليفركوزن حتى نهاية الموسم، علماً أنه سبق له تولي تدريب شتوتغارت وهامبورغ.

ووصف الدولي السابق ومدير الكرة بالنادي حالياً سيمون رولفز فولف بأنه يجسد كرة القدم "التي نرغب في تقديمها بنادينا، وهي التي تتسم بالهجوم وروح المنافسة والجاذبية".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، DW) 

 

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