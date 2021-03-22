بعد توالي النتائج المخيبة.. ليفركوزن يقيل مدربه بوش

بعد نتائج مخيّبة قرر نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إقالة مدربه بيتر بوس، بهدف "تحقيق تحول في نتائج الفريق من أجل حسم المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، وفق ما جاء في بيان النادي الصادر اليوم الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021).

وكان الهولندي بيتر بوس قد تولى تدريب ليفركوزن في عام 2019، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس في الدوري الألماني "بوندسليغا"، ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفركوزن بداية جيدة في الموسم الحالي لكن نتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة ليتراجع الفريق إلى المركز السادس بجدول الترتيب العام للدوري المحلي. وخسر الفريق مباراته الماضية أمام هيرتا برلين بثلاثية نظيفة أمس الأول الأحد.

وقال رودي فولر المدير الإداري للنادي: "في ضوء التطورات التي شهدتها الأسابيع الماضية على مستوى كرة القدم، خلصنا إلى أنه لا مفر من الانفصال عن بيتر بوس". وجرى تعيين هانس فولف (39 عاماً)، مدرب المنتخب الألماني تحت 18 عاما، مدرباً لليفركوزن حتى نهاية الموسم، علماً أنه سبق له تولي تدريب شتوتغارت وهامبورغ.

ووصف الدولي السابق ومدير الكرة بالنادي حالياً سيمون رولفز فولف بأنه يجسد كرة القدم "التي نرغب في تقديمها بنادينا، وهي التي تتسم بالهجوم وروح المنافسة والجاذبية".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، DW)