بعد تهديدات موسكو.. ما البدائل للغاز الطبيعي من روسيا؟

ما كان كثيرون يخشونه حدث الآن، فقد هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا. والآن يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا التخلي عن واردات الطاقة الروسية بشكل تدريجي. فالبلدان المشترية تبحث الآن بشكل محموم عن بدائل. ومن بينها أيضا ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي الروسي. فألمانيا تحصل على أكثر من نصف غازها من روسيا.

ووفقًا لذلك، تتم مناقشة العديد من الخيارات، بما فيها تمديد عمل محطات الطاقة النووية ومحطات الفحم، بل حتى أنّ وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، المنتمي إلى حزب الخضر، قال إنه لا توجد محرمات بشأن التفكير في بدائل. لكن ما هي المقترحات التي تعتبر بدائل للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وتكون قابلة للتطبيق؟ الإجابات هنا واقعية.

تأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية

أبدى مشغلو محطات الطاقة النووية استعدادهم للحديث عن الأمر، لكنهم أوضحوا أيضًا أنه ليس من السهل تمديد عمل الخدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص في قضبان الوقود والمعرفة التقنية، لأن كوادر محطات توليد الطاقة النووية ذهبوا بالفعل إلى التقاعد أو هم في طريقهم إليه.

وربما تكون هذه عقبات قد يتم التغلب عليها، لكن المفاعلات النووية لا يمكنها أن تحل في شبكة الكهرباء محل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز: ويمكن لمحطات الطاقة النووية الثلاثة المتبقية في الخدمة، والتي من المقرر بالفعل أن تتوقف عن العمل خلال العام الجاري، أن تولد باستقرار تام أربعة غيغاوات (GW) من الكهرباء، أي حوالي سبعة بالمائة من متوسط الكهرباء المطلوبة.

لكن استهلاك الطاقة في ألمانيا يتقلب خلال ساعات اليوم الواحد، فيكون بين 35 إلى 40 غيغاوات في الليل و75 إلى 80 غيغاوات في أوقات الذروة في أيام العمل في الأسبوع.

وحقيقة عمل محطات الطاقة النووية دائما تقريبا بكامل طاقتها مسألة لا تتعلق فقط بالاقتصاد، فمن الناحية الفنية، ليس من السهل تشغيلها وإغلاقها، على عكس محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، حيث تعمل توربينات الغاز عادةً على تشغيل مولد الطاقة.

ولذلك فمحطات الغاز في شبكة الكهرباء هي المسؤولة بشكل أساسي عن موازنة التقلبات السريعة في الأحمال التي تحدث، على سبيل المثال، عندما يقوم ملايين الأشخاص بإضاءة مصابيحهم وتشغيل ماكينات القهوة في الصباح بينما تبدأ الشركات الصناعية في الإنتاج.

مشاهدة الفيديو 04:10 عودة ازدهار محطات الطاقة النووية.

إعادة محطات الفحم إلى الخدمة

تعتبر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أكثر مرونة من محطات الطاقة النووية، لكن ليس بنفس قدر محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. ويتم تعديل إنتاجها على مدار اليوم بطريقة تسد الفجوة تقريبًا بين تغذية مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن توقعها، اعتمادًا على ظروف الطقس، وملف الاستهلاك المتوقع. ومع ذلك لا يمكن لمحطات الفحم مواجهة أو استيعاب تغييرات الحمل قصيرة الأجل أو غير المتوقعة.

محطات الطاقة التي تستخدم الغاز تعمل غالبا الآن في وقت الظهيرة لأنه يتعين عليها سد الفجوة التي خلفتها محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تم إغلاقها حتى الآن. وفي هذه الحالة، يمكن في الواقع أن يؤدي مد عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى منع وجود تبعية كبيرة للغاز الطبيعي، وقد يؤدي إعادة تنشيط تلك المحطات إلى تقليل الاعتماد على الغاز إلى حد ما.

ويقول كريستوف نولدن من معهد فراونهوفر للبنية التحتية للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية (IEG): "في قطاع الكهرباء، قد يكون من الممكن استبدال الغاز الطبيعي بشكل محدود". ويضيف: "لكن هذا هو أقل مشاكلنا، فحوالي سدس صافي استهلاك ألمانيا من الغاز الطبيعي فقط يذهب إلى توليد الطاقة".

بينما يستخدم ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي في ألمانيا للتدفأة وتسخين المياه في المنازل وقطاع الحرف المهنية والتجارة والخدمات وكذلك تدفئة المناطق النائية. والباقي ، حوالي الثلث، تستخدمه الصناعة كمصدر للطاقة وللعمليات الكيميائية.

مشاهدة الفيديو 06:19 سلطة طاقة الفحم

وعلى عكس الطاقة النووية، تُستخدم طاقة الفحم أيضًا لتوليد التدفئة للمناطق النائية. لكن عادة ما يتم تشغيل شبكات تدفئة المناطق النائية إما بالفحم أو بالغاز الطبيعي. وهنا أيضًا لا يمكن للفحم أن يحل محل الغاز. وفي أحسن الأحوال، يمكن في بعض الأماكن تأجيل عملية التحول من التدفأة بالفحم إلى التدفأة بالغاز. لكن الأسر التي تستخدم التدفأة بالغاز، والتي يقارب عددها سبع ملايين أسرة، لا يمكنها التحول إلى التدفأة باستخدام الفحم.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن جزء من كميات الفحم الصلب يأتي أيضًا من روسيا.

استبدال شبكة الغاز الطبيعي بالهيدروجين

في الواقع، يمكن خلط الغاز الطبيعي، الذي يتكون أساسًا من الميثان، مع حجم يبلغ 20٪ من الهيدروجين النقي دون تعريض قابلية استخدام خليط الغاز للخطر في وحدات التدفئة المنزلية ومواقد الغاز. ومع ذلك، فإن محتوى الطاقة لخليط الغاز بالهيدروجين سيكون أقل، فالخليط بنسبة 20 في المائة يحل محل حوالي 7.5 في المائة فقط من الغاز الطبيعي.

ومع ذلك ، على المدى القريب، يتم استبعاد هذا الاحتمال أيضًا من أجل تقليل اعتماد ألمانيا على روسيا بشكل ملحوظ. لأنه يتم اليوم الحصول على حوالي 95٪ من الهيدروجين في ألمانيا من الغاز الطبيعي والفحم، وهما يأتيان من روسيا وإن كانا بدرجات متفاوتة.

ويقول خبير الغاز نولدن إن الهيدروجين الذي ينتجه التحليل الكهربائي يمكن أن يحل فقط محل جزء صغير من الغاز الطبيعي في فصلي الشتاء القادمين ويضيف: "القدرات هامشية". وفي كل الأحوال ربما لن تكون الكهرباء المتاحة كافية. ويتابع: "حتى في الصناعة، لا تكاد توجد بدائل للغاز الطبيعي على المدى القريب".

واردات الغاز المسال من دول أخرى

وإذا لم يكن من السهل استبدال الغاز الطبيعي الروسي، فسيتعين أن يأتي الغاز من مكان آخر. وطرحت أسماء قطروأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية كدول موردة للغاز. بيد أن غالبية إنتاجهم مرتبط بالفعل بعقود توريد طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن الكميات المتاحة في السوق الفورية قد تكون كافية، من الناحية النظرية، لتحل لتحل محل الغاز الروسي.

في روتردام بهولندا توجد محطة لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي لكن لا يتوقع أن تكون قادرة على أن تغذي وسط وشرق أوروبا.

لكن من ناحية أخرى، هناك شكوك حول ما إذا كان الغاز سيصل إلى المستهلكين وكذلك أيضا حول كيفية وصوله إليهم، كما يقول نولدن. ورغم أن إسبانيا تتمتع بقدرات تراكمية كبيرة للغاز الطبيعي المسال كما أنها متصلة بألمانيا وأوروبا الشرقية عبر شبكة الغاز الأوروبية، إلا أن "اتجاه تدفق الغاز يكون عادةً من الشمال والشرق إلى الجنوب والغرب. فهل من الناحية الفيزيائية يمكن عكس تدفق الغاز بسهولة؟ الإجابة مازالت مفتوحة تمامًا".

الخلاصة: يجب الاستعداد جيدا للقادم

في الأسبوع المقبل، يريد نولدن وأعضاء آخرون بمجموعة الأبحاث (TransHyDe) على صعيد ألمانيا تقديم تقرير حول كيفية زيادة أمن الإمدادات في ألمانيا على الأقل بدون الغاز الروسي.

ولم يرغب نولدن في إعطاء DW نظرة ملزمة على الأفكار والرؤى القادمة، لكن توقعاته حتى الآن كانت حذرة: "الشيء الإيجابي هو أنه على عكس شبكة الكهرباء لا تنهار شبكة الغاز عندما يكون هناك نقص في إمدادات الغاز. لكن لا أرى حاليا أي بدائل حقيقية للغاز الطبيعي الروسي".

يان د. فالتر/ ص.ش