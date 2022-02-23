 بعد تهديدات موسكو.. ما البدائل للغاز الطبيعي من روسيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بعد تهديدات موسكو.. ما البدائل للغاز الطبيعي من روسيا؟

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا برز على السطح مجددا ملف توريد الطاقة. فقد أدت المطالبة بفرض عقوبات تتعلق بهذا القطاع والتهديدات الروسية بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا للاندفاع لإيجاد بدائل. لكن هل هناك مقترحات مفيدة فعلا؟

سفينة غاز مسال في ميناء راس لفان بشمال قطر (أرشيف: 25/5/2006 )

بإمكان قطر أن تزود أوروبا بالغاز، لكن السؤال هو هل يمكن أن تحصل ألمانيا على الغاز القطري وكيف؟

ما كان كثيرون يخشونه حدث الآن، فقد هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا. والآن يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا التخلي عن واردات الطاقة الروسية بشكل تدريجي. فالبلدان المشترية تبحث الآن بشكل محموم عن بدائل. ومن بينها أيضا ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي الروسي. فألمانيا تحصل على أكثر من نصف غازها من روسيا.

مختارات

ستفقد ألمانيا نصف القدرة النووية المتبقية لديها بعد قرار السلطات الألمانية وقف ثلاثة مفاعلات نووية من أصل 6 عن العمل. يأتي القرار في خضم أزمة طاقة أوروبية تغذيها التوترات الجيوسياسية مع روسيا المزود الرئيسي للغاز.

متى سيتوقف اعتماد ألمانيا على النفط والفحم من روسيا؟ وزير الاقتصاد الألماني هابيك يحدد موعدا لذلك خلال العام الجاري. ولكن المشكلة الكبرى تتمثل في الغاز، حيث تبدو الأمور أكثر تعقيدا.

وافقت لجنة حكومية على توقف ألمانيا عن حرق الفحم لتوليد الطاقة بحلول نهاية عام 2038، فيما أظهر استطلاع للرأي تأييد 73 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع التخلص من الفحم في أسرع وقت ممكن قائلين إن هذا الأمر مهم أو مهم للغاية

يُعتبر الهيدروجين مصدر طاقة واعد في المستقبل. وبعض شركات النفط الكبرى تستثمر في هذه التقنية الجديدة. والحكومة الألمانية تسعى بخط حثيثة للاعتماد على "الهيدروجين الأخضر" لتحقيق الإكتفاء من الطاقة وحماية المناخ.

هل يمكن أن يساعد الغاز المسال أوروبا في مواجهة أزمة الغاز؟ يأتي ذلك مع انخفاض احتياطيات الغاز في القارة إلى أدنى مستوى له منذ سنوات وتصاعد التوتر مع روسيا، التي قد توقف تزويد أوروبا بالغاز جراء الأزمة في شرق أوكرانيا.

على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، حذّر منتدى الدول المصدّرة للغاز بعد اجتماع قمة في الدوحة من أنّ لدى هذه الدول قدرة محدودة على زيادة الإمدادات بسرعة إلى أوروبا ولا تملك رؤية واضحة لمستوى الأسعار.

ووفقًا لذلك، تتم مناقشة العديد من الخيارات، بما فيها تمديد عمل محطات الطاقة النووية ومحطات الفحم، بل حتى أنّ وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، المنتمي إلى حزب الخضر، قال إنه لا توجد محرمات بشأن التفكير في بدائل. لكن ما هي المقترحات التي تعتبر بدائل للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وتكون قابلة للتطبيق؟ الإجابات هنا واقعية.

تأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية

أبدى مشغلو محطات الطاقة النووية استعدادهم للحديث عن الأمر، لكنهم أوضحوا أيضًا أنه ليس من السهل تمديد عمل الخدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص في قضبان الوقود والمعرفة التقنية، لأن كوادر محطات توليد الطاقة النووية ذهبوا بالفعل إلى التقاعد أو هم في طريقهم إليه.

وربما تكون هذه عقبات قد يتم التغلب عليها، لكن المفاعلات النووية لا يمكنها أن تحل في شبكة الكهرباء محل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز: ويمكن لمحطات الطاقة النووية الثلاثة المتبقية في الخدمة، والتي من المقرر بالفعل أن تتوقف عن العمل خلال العام الجاري، أن تولد  باستقرار تام أربعة غيغاوات (GW) من الكهرباء، أي حوالي سبعة بالمائة من متوسط الكهرباء المطلوبة.

لكن استهلاك الطاقة في ألمانيا يتقلب خلال ساعات اليوم الواحد، فيكون بين 35 إلى 40 غيغاوات في الليل و75 إلى 80 غيغاوات في أوقات الذروة في أيام العمل في الأسبوع.

وحقيقة عمل محطات الطاقة النووية دائما تقريبا بكامل طاقتها مسألة لا تتعلق فقط بالاقتصاد، فمن الناحية الفنية، ليس من السهل تشغيلها وإغلاقها، على عكس محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، حيث تعمل توربينات الغاز عادةً على تشغيل مولد الطاقة.

ولذلك فمحطات الغاز في شبكة الكهرباء هي المسؤولة بشكل أساسي عن موازنة التقلبات السريعة في الأحمال التي تحدث، على سبيل المثال، عندما يقوم ملايين الأشخاص بإضاءة مصابيحهم وتشغيل ماكينات القهوة في الصباح بينما تبدأ الشركات الصناعية في الإنتاج.

مشاهدة الفيديو 04:10

عودة ازدهار محطات الطاقة النووية.

إعادة محطات الفحم إلى الخدمة

تعتبر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أكثر مرونة من محطات الطاقة النووية، لكن ليس بنفس قدر محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. ويتم تعديل إنتاجها على مدار اليوم بطريقة تسد الفجوة تقريبًا بين تغذية مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن توقعها، اعتمادًا على ظروف الطقس، وملف الاستهلاك المتوقع. ومع ذلك لا يمكن لمحطات الفحم مواجهة أو استيعاب تغييرات الحمل قصيرة الأجل أو غير المتوقعة.

محطات الطاقة التي تستخدم الغاز تعمل غالبا الآن في وقت الظهيرة لأنه يتعين عليها سد الفجوة التي خلفتها محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تم إغلاقها حتى الآن. وفي هذه الحالة، يمكن في الواقع أن يؤدي مد عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى منع وجود تبعية كبيرة للغاز الطبيعي، وقد يؤدي إعادة تنشيط تلك المحطات إلى تقليل الاعتماد على الغاز إلى حد ما.

ويقول كريستوف نولدن من معهد فراونهوفر للبنية التحتية للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية (IEG): "في قطاع الكهرباء، قد يكون من الممكن استبدال الغاز الطبيعي بشكل محدود". ويضيف: "لكن هذا هو أقل مشاكلنا، فحوالي سدس صافي استهلاك ألمانيا من الغاز الطبيعي فقط يذهب إلى توليد الطاقة".

بينما يستخدم ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي في ألمانيا للتدفأة وتسخين المياه في المنازل وقطاع الحرف المهنية والتجارة والخدمات وكذلك تدفئة المناطق النائية. والباقي ، حوالي الثلث، تستخدمه الصناعة كمصدر للطاقة وللعمليات الكيميائية.

مشاهدة الفيديو 06:19

سلطة طاقة الفحم

وعلى عكس الطاقة النووية، تُستخدم طاقة الفحم أيضًا لتوليد التدفئة للمناطق النائية. لكن عادة ما يتم تشغيل شبكات تدفئة المناطق النائية إما بالفحم أو بالغاز الطبيعي. وهنا أيضًا لا يمكن للفحم أن يحل محل الغاز. وفي أحسن الأحوال، يمكن في بعض الأماكن تأجيل عملية التحول من التدفأة بالفحم إلى التدفأة بالغاز. لكن الأسر التي تستخدم التدفأة بالغاز، والتي يقارب عددها سبع ملايين أسرة، لا يمكنها التحول إلى التدفأة باستخدام الفحم.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن جزء من كميات الفحم الصلب يأتي أيضًا من روسيا.

استبدال شبكة الغاز الطبيعي بالهيدروجين

في الواقع، يمكن خلط الغاز الطبيعي، الذي يتكون أساسًا من الميثان، مع حجم يبلغ 20٪ من الهيدروجين النقي دون تعريض قابلية استخدام خليط الغاز للخطر في وحدات التدفئة المنزلية ومواقد الغاز. ومع ذلك، فإن محتوى الطاقة لخليط الغاز بالهيدروجين سيكون أقل، فالخليط بنسبة 20 في المائة يحل محل حوالي 7.5 في المائة فقط من الغاز الطبيعي.

ومع ذلك ، على المدى القريب، يتم استبعاد هذا الاحتمال أيضًا من أجل تقليل اعتماد ألمانيا على روسيا بشكل ملحوظ. لأنه يتم اليوم الحصول على حوالي 95٪ من الهيدروجين في ألمانيا من الغاز الطبيعي والفحم، وهما يأتيان من روسيا وإن كانا بدرجات متفاوتة.

ويقول خبير الغاز نولدن إن الهيدروجين الذي ينتجه التحليل الكهربائي يمكن أن يحل فقط محل جزء صغير من الغاز الطبيعي في فصلي الشتاء القادمين ويضيف: "القدرات هامشية". وفي كل الأحوال ربما لن تكون الكهرباء المتاحة كافية. ويتابع: "حتى في الصناعة، لا تكاد توجد بدائل للغاز الطبيعي على المدى القريب".

واردات الغاز المسال من دول أخرى

وإذا لم يكن من السهل استبدال الغاز الطبيعي الروسي، فسيتعين أن يأتي الغاز من مكان آخر. وطرحت أسماء قطروأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية كدول موردة للغاز. بيد أن غالبية إنتاجهم مرتبط بالفعل بعقود توريد طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن الكميات المتاحة في السوق الفورية قد تكون كافية، من الناحية النظرية، لتحل لتحل محل الغاز الروسي.

سفينة نقل غاز مسال في ميناء روتردام الهولندي (6/7/2011)

في روتردام بهولندا توجد محطة لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي لكن لا يتوقع أن تكون قادرة على أن تغذي وسط وشرق أوروبا.

لكن من ناحية أخرى، هناك شكوك حول ما إذا كان الغاز سيصل إلى المستهلكين وكذلك أيضا حول كيفية وصوله إليهم، كما يقول نولدن. ورغم أن إسبانيا تتمتع بقدرات تراكمية كبيرة للغاز الطبيعي المسال كما أنها متصلة بألمانيا وأوروبا الشرقية عبر شبكة الغاز الأوروبية، إلا أن "اتجاه تدفق الغاز يكون عادةً من الشمال والشرق إلى الجنوب والغرب. فهل من الناحية الفيزيائية يمكن عكس تدفق الغاز بسهولة؟ الإجابة مازالت مفتوحة تمامًا".

الخلاصة: يجب الاستعداد جيدا للقادم 

في الأسبوع المقبل، يريد نولدن وأعضاء آخرون بمجموعة الأبحاث (TransHyDe) على صعيد ألمانيا تقديم تقرير حول كيفية زيادة أمن الإمدادات في ألمانيا على الأقل بدون الغاز الروسي.

ولم يرغب نولدن في إعطاء DW نظرة ملزمة على الأفكار والرؤى القادمة، لكن توقعاته حتى الآن كانت حذرة: "الشيء الإيجابي هو أنه على عكس شبكة الكهرباء لا تنهار شبكة الغاز عندما يكون هناك نقص في إمدادات الغاز. لكن لا أرى حاليا أي بدائل حقيقية للغاز الطبيعي الروسي".

يان د. فالتر/ ص.ش

  • Urine sample (Picture: Imago)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    توجد أبحاث للاستفادة من الفضلات التي يطرحها الجسم البشري، من خلال جعلها مصدراً للطاقة. ورغم عدم تقبل البعض لهذه الفكرة نفسياً ربما، إلا أنها تعد وسيلة واعدة لتوظيف احتياجات البشر الفيزيولوجية والتخلص من هذه الفضلات وإيجاد مصدر بديل للطاقة.

  • Biofuel research firm in Japan (Picture: picture-alliance/dpa/MAXPPP)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    زراعة الطحالب الدقيقة يمكن أن تكون حلاً فعالاً لإنتاج الوقود البيولوجي، وبشكل مستدام، لكنها مازالت حتى الآن فكرة أولية، وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث. ويفترض أن تقوم مزارع طحالب ضخمة بتحويل الطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون إلى إيثانول حيوي.

  • 'Moya' wind curtain placed in a subway station (Picture: Charlotte Slingsby)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    طورت الباحثة الجنوب إفريقية شارلوت سلينغسباي طريقة سهلة للاستفادة من طاقة الرياح. وتقوم هذه على مبدأ تركيب أشرطة خفيفة الوزن وتتحمل عصف الهواء القوي. ويمكن تثبيت هذه الأشرطة على البنى التحتية القائمة بتكلفة منخفضة.

  • Coconuts (Picture: Imago/fotoimedia)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    يعد الخشب مصدراً رئيساً للطاقة في عدد من مناطق العالم، لكن غلاف جوز الهند وقشره فيمكن أن يكون بديلاً محتملاً في بلدان ككينيا وكمبوديا. وبالمقارنة مع الفحم الخشبي التقليدي فإن الجمر الناتج عن احتراق بقايا جوز الهند يستمر لمدة أطول، وهو أرخص نسبياً، ويحول دون قطع المزيد من أشجار الغابات.

  • Spoiled seafood (Picture: AP)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    تنتج مصانع تعليب الأسماك يومياً جبالاً من الفضلات، التي يمكن تسخيرها في إنتاج الطاقة. ولا يُستفاد من أطنان الدسم الموجود في أحشاء الأسماك وعظامها، وتأمل بعض الدراسات باستعماله في إنتاج وقود حيوي. وأجرت هندوراس والبرازيل وفيتنام تجارب لسنوات عديدة لاستخراج الطاقة من تلك المخلفات.

  • Wind tree in France (Picture: NewWind)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    "شجرة الرياح" ابتكار فرنسي يحاكي الطبيعة لاستخراج الطاقة. ومبدع هذه الفكرة هو جيروم ميشو-لاريفيير، الذي استوحاها من أوراق الأشجار التي تحركها تيارات ضعيفة من الهواء. الهيكل يحاكي شجرة تحمل 72 مولداً صغيراً بدلاً عن الأوراق الطبيعية وينتج طاقة كهربائية تكفي لإنارة 15 مصباحاً أو شحن سيارة كهربائية أو إنارة منزل صغير.

  • Sustainable dance floor (Picture: Daan Roosegaarde)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    تصور أنك تحصل على الطاقة بكل خطوة قدم تقوم بها. وفي الحقيقة فإن بناء الأرضيات الذكية في قاعات الرقص وملاعب الكرة ومحطات قطارات الأنفاق يقوم على أساس هذه الفكرة، حيث يمكن للطاقة الناتجة عن السير عليها أن تعطي إضاءة بجهد منخفض أو أن تشحن أدوات كهربائية.

  • Olive oil and olive (Picture: Fotolia/hiphoto39)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    زيت الزيتون جزء أساسي من غذاء كثير من الشعوب، وخاصة في الدول المطلة على البحر المتوسط. وينتج عن عملية الحصول على الزيت أربعة أضعاف وزنه من ثفل الزيتون، وهو ما تعمل بعض المشاريع على تحويله إلى طاقة كهربائية وحرارة.

  • Indian crop (Picture: DW)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    يمثل انقطاع التيار الكهربائي واقعاً يومياً في عدد من الدول النامية، ما يدفع إلى البحث عن بدائل فعالة. وترى بعض الحلول البديلة أن بقايا المحاصيل خيارٌ جيد، وكمثال فإن حرق أغصان وأوراق نبات الخردل يمكن أن يزود آلاف المساكن الريفية بالطاقة الكهربائية، كما أن الرماد المتبقي يستعمل كسماد للتربة.

  • Solar roadway (Picture: Wattway/COLAS/Joachim Bertrand)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    لا تخلق الشمس سراباً لامعاً على الطرق وحسب، بل وتعطي الطاقة أيضاً. في هولندا هناك طريق دراجات، تغطي 70 متراً منه ألواح للطاقة الشمسية. وتخطط فرنسا لمدّ 1000 كيلومتر من ألواح الطاقة الشمسية على طرقات مصممة لهذا الغرض في السنوات الخمس المقبلة.

    الكاتب: إيرينا بوناس رويز/ ر.أ


مواضيع ذات صلة

Lubmin, 29.04.2021 - Molchstation, Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. (zu dpa: Nord Stream 2 - Befüllung von zweitem Strang, weiter kein Betrieb)

أمن الطاقة - اعتماد ألمانيا على غاز بوتين محفوف بالمخاطر! 23.02.2022

ألمانيا في مأزق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. فألمانيا تحصل على نصف كميات غازها الطبيعي من روسيا. وقد تم منذ وقت بعيد تمهيد الطريق للاعتماد على قوة الطاقة لدى بوتين. فما هو وضع ألمانيا الآن؟ وهل هناك بدائل لغاز بوتين؟