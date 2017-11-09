بعد تهديدات بوجود قنبلة طائرة ألمانية تعود إلى دوسلدورف

بعد أن اضطرت طائرة ركاب ألمانية قادمة من مصر للهبوط اضطرارياً في مطار بجزيرة كريت اليونانية ليلة الخميس/ الجمعة (16 آب/ أغسطس 2018) بسبب تهديد بوجود قنبلة على متنها، أُعلن عن عودة الطائرة إلى وجهتها في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا مساء اليوم الجمعة.
وقامت الطائرة التابعة لشركة "كوندور" الألمانية والتي تقل 273 راكباً بهبوط اضطراري مساء الخميس في مطار جزيرة كريت بجنوب اليونان بعد إنذار بوجود قنبلة، كما أعلنت الشرطة اليونانية.
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "قائد الطائرة طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط بعد معلومات مفادها أن هناك متفجرات داخل الطائرة". ووفقاً لوسائل الإعلام اليونانية وصحيفة بيلد الألمانية، فقد تم العثور على قصاصة ورقية بها تهديد خطي وضعت في مرحاض بالطائرة. وقام أحد الركاب بتنبيه طاقم الضيافة على متن الطائرة وقام الطيار بتحويل الرحلة إلى أقرب مطار متاح.
وقال متحدث باسم الشركة صباح اليوم الجمعة إنه من المخطط أن تقلع الطائرة من كريت الساعة السابعة مساء (التوقيت المحلي)، لتصل إلى مطار دوسلدورف في حوالي الساعة التاسعة مساء. وأوضح المتحدث أن السبب في تأخر عودة الطائرة يعود إلى فترات الراحة التي يتعين أن تُمنح لطاقم الطائرة وفقاً للقانون.
وهبطت الطائرة التابعة لخطوط كوندور الجوية الألمانية بسلام في مدينة خانية بجزيرة كريت، بعد أن أقلعت من مدينة الغردقة المصرية وكانت في طريقها إلى دوسلدورف. وكانت بوابة "بروتوثيما" الإخبارية ذكرت نقلاً عن السلطات الأمنية المحلية أن مقاتلات يونانية رافقت الطائرة إلى المطار في جزيرة كريت.
وتم تفتيش الطائرة باستخدام الكلاب، لكن لم يُعثر على أي شيء مشبوه. وقال المتحدث باسم الشركة إن "كوندور على اتصال بالسلطات المحلية" لكنه لم يقدم أي معلومات عن التهديد.
ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا، أ ف ب)
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