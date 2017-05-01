بعد تهديدات بوجود قنابل.. إخلاء عدة محاكم بمدن ألمانية

بعد سلسلة من التهديدات بوجود قنابل تلقتها عدة محاكم في مدن ألمانية عبر رسائل إلكترونية، تم إخلاء مباني محاكم في بوتسدام بالقرب من برلين وماغدبورغ وإرفورت وفيسبادن وكيل، عاصمة الولاية في أقصى الشمال الألماني.

عقب سلسلة تهديدات بوجود قنابل تلقتها إدارات محاكم، تم إخلاء مباني محاكم في عدد من المدن الألمانية صباح اليوم الجمعة (11 كانون ثان/يناير 2019). وأعلنت الشرطة أنه تم إخلاء مباني محاكم في مدن بوتسدام وماغدبورغ وإرفورت وفيسبادن وكيل، مضيفة أن كافة هذه المحاكم تلقت تهديدات عبر رسائل إلكترونية.

وبحسب بيانات شرطة ماغدبورغ، تضمنت الرسالة الإلكترونية المرسلة من مجهول تهديدا بشن هجمات على مستوى ألمانيا. واضطر نحو 200 شخص إلى الخروج من المحكمة في بوتسدام. وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالمبنى وتمشيط المكان بالاستعانة بكلاب بوليسية. كما تم أيضا إخلاء مبنى محكمة في إرفورت وإخراج نحو 30 موظفا منه، إلى جانب إخلاء مباني محاكم في كيل وفيسبادن.

يذكر أن محاكم أخرى في ولاية شليزفيغ-هولشتاين تلقت تهديدات أيضا خلال الأسابيع الماضية، إلا أن سلطات الأمن لم تعثر على أجسام مشبوهة.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)