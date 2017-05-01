 بعد تهديدات بوجود قنابل.. إخلاء عدة محاكم بمدن ألمانية | أخبار | DW | 11.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

بعد تهديدات بوجود قنابل.. إخلاء عدة محاكم بمدن ألمانية

بعد سلسلة من التهديدات بوجود قنابل تلقتها عدة محاكم ألمانية عبر رسائل إلكترونية، تم إخلاء محاكم في بوتسدام بالقرب من برلين وماغدبورغ وإرفورت وفيسبادن وكيل، عاصمة الولاية في أقصى الشمال الألماني.

Deutschland Bombendrohung Justizzentrum Wiesbaden geräumt (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

بعد سلسلة من التهديدات بوجود قنابل تلقتها عدة محاكم في مدن ألمانية عبر رسائل إلكترونية، تم إخلاء مباني محاكم في بوتسدام بالقرب من برلين وماغدبورغ وإرفورت وفيسبادن وكيل، عاصمة الولاية في أقصى الشمال الألماني.

مختارات

لا تزال فرنسا تعيش تحت تهديد إرهابي منذ موجة الاعتداءات التي تتعرض لها منذ 2015. التهديد لم يعد من العائدين فقط من مناطق "داعش" وإنما من أشخاص لم يلتحقوا بأراضي التنظيم، وإنما تأثروا بأفكاره دون أن يغادروا فرنسا. (24.03.2018)

ألقت الشرطة الهولندية القبض على شخص ثانٍ على خلفية التحذير من هجمات إرهابية أدى لإلغاء حفل موسيقي لفرقة "الاه-لاس". في هذه الأثناء أفادت الشرطة أن سائق الشاحنة الإسبانية ليس له صلة على الأرجح بالتهديد وأنه كان ثملاً. (24.08.2017)

عقب سلسلة تهديدات بوجود قنابل تلقتها إدارات محاكم، تم إخلاء مباني محاكم في عدد من المدن الألمانية صباح اليوم الجمعة (11 كانون ثان/يناير 2019). وأعلنت الشرطة أنه تم إخلاء مباني محاكم في مدن بوتسدام وماغدبورغ وإرفورت وفيسبادن وكيل، مضيفة أن كافة هذه المحاكم تلقت تهديدات عبر رسائل إلكترونية.

وبحسب بيانات شرطة ماغدبورغ، تضمنت الرسالة الإلكترونية المرسلة من مجهول تهديدا بشن هجمات على مستوى ألمانيا. واضطر نحو 200 شخص إلى الخروج من المحكمة في بوتسدام. وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالمبنى وتمشيط المكان بالاستعانة بكلاب بوليسية. كما تم أيضا إخلاء مبنى محكمة في إرفورت وإخراج نحو 30 موظفا منه، إلى جانب إخلاء مباني محاكم في كيل وفيسبادن.

يذكر أن محاكم أخرى في ولاية شليزفيغ-هولشتاين تلقت تهديدات أيضا خلال الأسابيع الماضية، إلا أن سلطات الأمن لم تعثر على أجسام مشبوهة.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

Türkei 1. Mai in Istanbul

عيد العمال: اشتباكات في اسطنبول وتنديد باليمين المتطرف في فرنسا 01.05.2017

احتفالات عيد العمال مرت في أجواء توتر واشتباكات في اسنطبول. وفي برلين أحداث شغب نغصت الأجواء السلمية بينما طبعت شعارات مناوئة لليمين المتطرف احتفالات فرنسا. في الولايات المتحدة انتقادات لسياسة ترامب في مجال الهجرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  